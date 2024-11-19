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Новости Видео Война
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Боец троллит побратимов-дроноводов во время боевой работы: "VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы расчета украинских операторов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадре видно трех украинских воинов, которые управляют полетом беспилотника. Один из них непосредственно управляет БПЛА с пульта, другой - работает с планшетом, а третий - держит в руках крестообразную конструкцию с оборудованием. Четвертый боец - снимает работу и читает под смех своих побратимов своеобразную молитву дроновода.

"VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі", - говорит он за кадром.

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Для справки:

VTX - мультисистемный видеопередатчик, который одновременно передает видео, сигналы управления, телеметрию для управления БПЛА различных типов или других приложений, на дистанцию 15+ км. Система состоит из наземной станции управления и воздушных модулей.

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беспилотник (3589) юмор (2007) молитва (141)


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Ну і для чого таке робити?
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19.11.2024 13:54 Ответить
О, який серйозний втікач...
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19.11.2024 14:56 Ответить
Молодці наші хлопці ,
так як креативність і жарти їм не завадять
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19.11.2024 14:05 Ответить
Прикольно... Цікаво...
Ми майже те саме майже одночасно написали незалежно один від одного - буває ж таке...
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19.11.2024 14:09 Ответить
Виходить , що ми однодумці
таке дійсно буває !!
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19.11.2024 16:04 Ответить
Молодці, наші хлопаки... Козаки!
А на війні без гумору ніяк.
І богохульства тут ніякого не має.
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19.11.2024 14:06 Ответить
Як вони знаходять в собі сили посеред цього ******* ще й жартувати! З іншого боку, так і дахом можна поїхати, якщо не сміятися та не жартувати..
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19.11.2024 15:06 Ответить
Підтримую ! Во ім"я овса, і сіна, свініного вуха, алюміній !!!
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19.11.2024 18:00 Ответить
 
 