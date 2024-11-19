Боец троллит побратимов-дроноводов во время боевой работы: "VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы расчета украинских операторов БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадре видно трех украинских воинов, которые управляют полетом беспилотника. Один из них непосредственно управляет БПЛА с пульта, другой - работает с планшетом, а третий - держит в руках крестообразную конструкцию с оборудованием. Четвертый боец - снимает работу и читает под смех своих побратимов своеобразную молитву дроновода.
"VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі", - говорит он за кадром.
Для справки:
VTX - мультисистемный видеопередатчик, который одновременно передает видео, сигналы управления, телеметрию для управления БПЛА различных типов или других приложений, на дистанцию 15+ км. Система состоит из наземной станции управления и воздушных модулей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так як креативність і жарти їм не завадять
Ми майже те саме майже одночасно написали незалежно один від одного - буває ж таке...
таке дійсно буває !!
А на війні без гумору ніяк.
І богохульства тут ніякого не має.