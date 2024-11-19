Боец троллит побратимов-дроноводов во время боевой работы: "VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы расчета украинских операторов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадре видно трех украинских воинов, которые управляют полетом беспилотника. Один из них непосредственно управляет БПЛА с пульта, другой - работает с планшетом, а третий - держит в руках крестообразную конструкцию с оборудованием. Четвертый боец - снимает работу и читает под смех своих побратимов своеобразную молитву дроновода.

"VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі", - говорит он за кадром.

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Для справки:

VTX - мультисистемный видеопередатчик, который одновременно передает видео, сигналы управления, телеметрию для управления БПЛА различных типов или других приложений, на дистанцию 15+ км. Система состоит из наземной станции управления и воздушных модулей.

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