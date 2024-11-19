Боєць тролить побратимів-дроноводів під час бойової роботи: "VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи розрахунку українських операторів БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кадрі видно трьох українських воїнів, які керують польотом безпілотника. Один із них безпосередньо керує БПЛА з пульта, інший - працює із планшетом, а третій - тримає у руках хрестоподібну конструкцію із обладнанням. Четвертий боєць - фільмує роботу і читає під сміх своїх побратимів своєрідну молитву дроновода.

"VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі", - каже він за кадром.

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Для довідки:

VTX - мультисистемний відеопередавач, який одночасно передає відео, сигнали керування, телеметрію для керування БПЛА різних типів або інших застосунків, на дистанцію 15+ км. Система складається з наземної станції керування та повітряних модулів.

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