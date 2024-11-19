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Новини Відео Війна
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Боєць тролить побратимів-дроноводів під час бойової роботи: "VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи розрахунку українських операторів БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кадрі видно трьох українських воїнів, які керують польотом безпілотника. Один із них безпосередньо керує БПЛА з пульта, інший - працює із планшетом, а третій - тримає у руках хрестоподібну конструкцію із обладнанням. Четвертий боєць - фільмує роботу і читає під сміх своїх побратимів своєрідну молитву дроновода.

 "VTX наш, що на дроні, нехай святяться канали твої, нехай буде потужність твоя, як у небі, так і на землі", - каже він за кадром.

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Для довідки:

VTX - мультисистемний відеопередавач, який одночасно передає відео, сигнали керування, телеметрію для керування БПЛА різних типів або інших застосунків, на дистанцію 15+ км. Система складається з наземної станції керування та повітряних модулів.

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Автор: 

безпілотник (4165) гумор (681) молитва (87)


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Ну і для чого таке робити?
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19.11.2024 13:54 Відповісти
О, який серйозний втікач...
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19.11.2024 14:56 Відповісти
Молодці наші хлопці ,
так як креативність і жарти їм не завадять
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19.11.2024 14:05 Відповісти
Прикольно... Цікаво...
Ми майже те саме майже одночасно написали незалежно один від одного - буває ж таке...
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19.11.2024 14:09 Відповісти
Виходить , що ми однодумці
таке дійсно буває !!
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19.11.2024 16:04 Відповісти
Молодці, наші хлопаки... Козаки!
А на війні без гумору ніяк.
І богохульства тут ніякого не має.
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19.11.2024 14:06 Відповісти
Як вони знаходять в собі сили посеред цього ******* ще й жартувати! З іншого боку, так і дахом можна поїхати, якщо не сміятися та не жартувати..
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19.11.2024 15:06 Відповісти
Підтримую ! Во ім"я овса, і сіна, свініного вуха, алюміній !!!
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19.11.2024 18:00 Відповісти
 
 