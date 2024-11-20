Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения - все это играет на руку России, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, прокомментировал информацию об "особой опасности" и масштабных обстрелах, которые распространяли медиа 20 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылались, - все это только России же и помогает.
Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и заботьтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах. А мы продолжаем укреплять ПВО", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Але най при цьому буде реанімаційна бригада, бо хочу бачити не його похорони, а суд над ним та рештою дєрьмаківців (і щоб Лєнка носила передачки зі "скумбрією по 8")
Дід ПАНАСБо не втік на вечір казки розказує...
А що "влада" зробила для порятунку людей? Трускавецькі курси чого мовчать?
Не сняться вони тобі? Мабуть ні - бо совість стид ти на коксохімію проміняв...