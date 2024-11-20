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Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения - все это играет на руку России, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, прокомментировал информацию об "особой опасности" и масштабных обстрелах, которые распространяли медиа 20 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылались, - все это только России же и помогает.

Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и заботьтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах. А мы продолжаем укреплять ПВО", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина готова возвращать Крым дипломатическим путем. Мы не можем терять десятки тысяч наших людей ради этого, - Зеленский

Автор: 

видеообращение (23) Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+24
Знову ці амерікоси паніку нагнітають, заважають Вові шашликі смажити і плани писати. 2022 рік їх нічому не навчив.
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20.11.2024 20:32
+20
Їм все грає на руку, поки ти при владі - і шашлики, і паніка...
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20.11.2024 20:30
+11
вава, тільки ти для нас ІПСО!
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20.11.2024 20:30
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вава, тільки ти для нас ІПСО!
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20.11.2024 20:30 Ответить
Їм все грає на руку, поки ти при владі - і шашлики, і паніка...
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20.11.2024 20:30 Ответить
Так дипломати ж перші почали
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20.11.2024 20:31 Ответить
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20.11.2024 20:32 Ответить
Знову ці амерікоси паніку нагнітають, заважають Вові шашликі смажити і плани писати. 2022 рік їх нічому не навчив.
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20.11.2024 20:32 Ответить
Та да! Він не лише не здатен вчитися навіть на власних про*обах, але й пам'ять має куцу - на три роки не працює.
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20.11.2024 20:39 Ответить
Та заглохни врешті-решт чмо обкурене.
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20.11.2024 20:33 Ответить
Хтось йому скаже, що ЦЯ війна триває вже майже 4 тисячі днів, а боротьба за незалежність сотні років?
Але най при цьому буде реанімаційна бригада, бо хочу бачити не його похорони, а суд над ним та рештою дєрьмаківців (і щоб Лєнка носила передачки зі "скумбрією по 8")
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20.11.2024 20:34 Ответить
Дід ПАНАС Бо не втік на вечір казки розказує...
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20.11.2024 20:34 Ответить
Пиз@@т, як Троцький!
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20.11.2024 20:46 Ответить
а потужно "гундосиком" по кримському мості слабо? А потім ще його, проклятого, асфальтом, асфальтом...
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20.11.2024 20:34 Ответить
На руку росії зіграло не це попередження від партнерів, а відсторонення Головкома Залужного і 16 генералів генштабу, не виробництво наших українських ракет і випуск мін, які не розриваються через зелене шобло. А партнерам подяка, бо можливо своїм розголошенням вони зірвали сьогоднішній обстріл.
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20.11.2024 20:35 Ответить
Цьому Дуремару не можна вірити, він навіть умудрився сказати що в нас є 12 бригад але не має зброї, а через тиждень - «я такоє негоаваріл». Піздабол.
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20.11.2024 20:36 Ответить
Вечірній відосік вирішив всі проблеми. Лягайте спати.)
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20.11.2024 20:38 Ответить
👍 в "десятку!"
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20.11.2024 20:44 Ответить
******!
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20.11.2024 20:43 Ответить
Где Сапсаны, чмо?
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20.11.2024 20:45 Ответить
У мене дежавю. Ця **** нас вже якось заспокоювала. Наркоша їб.ча. То шо, люди можуть їхати на шашлики?
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20.11.2024 20:48 Ответить
Шашлікі вторая серія - не нагнітайте, не розгойдуйте човна, жабу нуде
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20.11.2024 20:51 Ответить
То не паніка ,а цирк на дроті про міжконтинентальну ракету ,,ті що за неї писати ,хоч мають уяву про дальність її польоту ?
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20.11.2024 20:51 Ответить
«Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, - грає на руку Рашиздії» - всрана спроба Боневтіка відігратися за проігноровані попередження про вторгнення перед 24.02.2022.
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20.11.2024 20:54 Ответить
це говорить #ондон шашликовий
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20.11.2024 21:01 Ответить
Посольства порозбігалися, а Найвеличніший - ні. ЗЄля хто? - Боневтік2.0!
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20.11.2024 21:03 Ответить
Коли цей гундос сказав,що Україна готова до зими на слідуючий день нам прилетіло.
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20.11.2024 21:06 Ответить
Що б тобі шашлик не в те горло пішов.
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20.11.2024 21:14 Ответить
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20.11.2024 21:29 Ответить
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги......
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20.11.2024 21:29 Ответить
Іуда те ж саме казав перед війною
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20.11.2024 21:48 Ответить
Просто люди жити хочуть, а не гадати, буде тут ще одна Чучхєрія (зелупня-фараона) .
А що "влада" зробила для порятунку людей? Трускавецькі курси чого мовчать?
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20.11.2024 21:50 Ответить
Брехня і мародерство влади грає на руку ворогу
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20.11.2024 21:51 Ответить
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20.11.2024 22:07 Ответить
Покажіть йому карикатуру з рожевим крольом, хай бомбане.
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20.11.2024 22:11 Ответить
Скільки ти, Вова, людей своїми шашличками сраними загнав у землю ?
Не сняться вони тобі? Мабуть ні - бо совість стид ти на коксохімію проміняв...
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20.11.2024 22:39 Ответить
Схоже, що просидів цілий день у бункері та розлютився…тому увечері видав як у 22-другому… Але завтра все може статися. Бережіть себе українці!!
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21.11.2024 02:54 Ответить
То, что американцы узнали о пуске межконтинентальной ракеты, Вова, говорит не о ****..же, а о компетентности!
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21.11.2024 12:52 Ответить
 
 