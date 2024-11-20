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Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, - грають на руку Росії, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, прокоментував інформацію про "особливу небезпеку" та масштабні обстріли, які поширювали медіа 20 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає.

Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна готова повертати Крим дипломатично. Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей заради цього, - Зеленський

Автор: 

відеозвернення (23) Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+24
Знову ці амерікоси паніку нагнітають, заважають Вові шашликі смажити і плани писати. 2022 рік їх нічому не навчив.
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20.11.2024 20:32
+20
Їм все грає на руку, поки ти при владі - і шашлики, і паніка...
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20.11.2024 20:30
+11
вава, тільки ти для нас ІПСО!
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20.11.2024 20:30
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вава, тільки ти для нас ІПСО!
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20.11.2024 20:30 Відповісти
Їм все грає на руку, поки ти при владі - і шашлики, і паніка...
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20.11.2024 20:30 Відповісти
Так дипломати ж перші почали
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20.11.2024 20:31 Відповісти
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20.11.2024 20:32 Відповісти
Знову ці амерікоси паніку нагнітають, заважають Вові шашликі смажити і плани писати. 2022 рік їх нічому не навчив.
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20.11.2024 20:32 Відповісти
Та да! Він не лише не здатен вчитися навіть на власних про*обах, але й пам'ять має куцу - на три роки не працює.
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20.11.2024 20:39 Відповісти
Та заглохни врешті-решт чмо обкурене.
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20.11.2024 20:33 Відповісти
Хтось йому скаже, що ЦЯ війна триває вже майже 4 тисячі днів, а боротьба за незалежність сотні років?
Але най при цьому буде реанімаційна бригада, бо хочу бачити не його похорони, а суд над ним та рештою дєрьмаківців (і щоб Лєнка носила передачки зі "скумбрією по 8")
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20.11.2024 20:34 Відповісти
Дід ПАНАС Бо не втік на вечір казки розказує...
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20.11.2024 20:34 Відповісти
Пиз@@т, як Троцький!
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20.11.2024 20:46 Відповісти
а потужно "гундосиком" по кримському мості слабо? А потім ще його, проклятого, асфальтом, асфальтом...
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20.11.2024 20:34 Відповісти
На руку росії зіграло не це попередження від партнерів, а відсторонення Головкома Залужного і 16 генералів генштабу, не виробництво наших українських ракет і випуск мін, які не розриваються через зелене шобло. А партнерам подяка, бо можливо своїм розголошенням вони зірвали сьогоднішній обстріл.
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20.11.2024 20:35 Відповісти
Цьому Дуремару не можна вірити, він навіть умудрився сказати що в нас є 12 бригад але не має зброї, а через тиждень - «я такоє негоаваріл». Піздабол.
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20.11.2024 20:36 Відповісти
Вечірній відосік вирішив всі проблеми. Лягайте спати.)
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20.11.2024 20:38 Відповісти
👍 в "десятку!"
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20.11.2024 20:44 Відповісти
******!
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20.11.2024 20:43 Відповісти
Где Сапсаны, чмо?
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20.11.2024 20:45 Відповісти
У мене дежавю. Ця **** нас вже якось заспокоювала. Наркоша їб.ча. То шо, люди можуть їхати на шашлики?
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20.11.2024 20:48 Відповісти
Шашлікі вторая серія - не нагнітайте, не розгойдуйте човна, жабу нуде
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20.11.2024 20:51 Відповісти
То не паніка ,а цирк на дроті про міжконтинентальну ракету ,,ті що за неї писати ,хоч мають уяву про дальність її польоту ?
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20.11.2024 20:51 Відповісти
«Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, - грає на руку Рашиздії» - всрана спроба Боневтіка відігратися за проігноровані попередження про вторгнення перед 24.02.2022.
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20.11.2024 20:54 Відповісти
це говорить #ондон шашликовий
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20.11.2024 21:01 Відповісти
Посольства порозбігалися, а Найвеличніший - ні. ЗЄля хто? - Боневтік2.0!
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20.11.2024 21:03 Відповісти
Коли цей гундос сказав,що Україна готова до зими на слідуючий день нам прилетіло.
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20.11.2024 21:06 Відповісти
Що б тобі шашлик не в те горло пішов.
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20.11.2024 21:14 Відповісти
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20.11.2024 21:29 Відповісти
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги......
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20.11.2024 21:29 Відповісти
Іуда те ж саме казав перед війною
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20.11.2024 21:48 Відповісти
Просто люди жити хочуть, а не гадати, буде тут ще одна Чучхєрія (зелупня-фараона) .
А що "влада" зробила для порятунку людей? Трускавецькі курси чого мовчать?
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20.11.2024 21:50 Відповісти
Брехня і мародерство влади грає на руку ворогу
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20.11.2024 21:51 Відповісти
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20.11.2024 22:07 Відповісти
Покажіть йому карикатуру з рожевим крольом, хай бомбане.
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20.11.2024 22:11 Відповісти
Скільки ти, Вова, людей своїми шашличками сраними загнав у землю ?
Не сняться вони тобі? Мабуть ні - бо совість стид ти на коксохімію проміняв...
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20.11.2024 22:39 Відповісти
Схоже, що просидів цілий день у бункері та розлютився…тому увечері видав як у 22-другому… Але завтра все може статися. Бережіть себе українці!!
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21.11.2024 02:54 Відповісти
То, что американцы узнали о пуске межконтинентальной ракеты, Вова, говорит не о ****..же, а о компетентности!
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21.11.2024 12:52 Відповісти
 
 