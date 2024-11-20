Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, - грають на руку Росії, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, прокоментував інформацію про "особливу небезпеку" та масштабні обстріли, які поширювали медіа 20 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає.

Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО", - сказав Зеленський.

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