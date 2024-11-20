Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, - грають на руку Росії, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, прокоментував інформацію про "особливу небезпеку" та масштабні обстріли, які поширювали медіа 20 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає.
Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО", - сказав Зеленський.
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Але най при цьому буде реанімаційна бригада, бо хочу бачити не його похорони, а суд над ним та рештою дєрьмаківців (і щоб Лєнка носила передачки зі "скумбрією по 8")
Дід ПАНАСБо не втік на вечір казки розказує...
А що "влада" зробила для порятунку людей? Трускавецькі курси чого мовчать?
Не сняться вони тобі? Мабуть ні - бо совість стид ти на коксохімію проміняв...