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Россияне наблюдают за атакой БПЛА в Ахтубинске Астраханской области: "Над домом сейчас пролетит! #баный ты сыр! А че не сбивают?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами атаки беспилотников в российском Ахтубинске в Астраханской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят пролет беспилотников и работа российской ПВО.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: В Волгограде РФ закрывали аэропорт, в Ростовской области беспилотник попал по промышленному объекту

Автор: 

беспилотник (3601) россия (95546) атака (376)


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Топ комментарии
+28
здохніть кацапи! Всі до одного!
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21.11.2024 10:37
+12
#баный ты сыр!

Хароший сир кушаєтє, рузьге!
Пріятного аппєтіта, мля!
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21.11.2024 10:47
+10
цікава думка про "сыр"... вислухати би Фрейда з цього приводу, які яскраві асоціації!...
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21.11.2024 10:46
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здохніть кацапи! Всі до одного!
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21.11.2024 10:37 Ответить
пачєму нє сбівают.....ось і збили...
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21.11.2024 10:38 Ответить
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21.11.2024 10:51 Ответить
цікава думка про "сыр"... вислухати би Фрейда з цього приводу, які яскраві асоціації!...
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21.11.2024 10:46 Ответить
Звичайно,що у нормальних людей,які підтримують гігієну і хоча б раз на два дні приймають душ таке словосполучення викликає здивування.Але не в москалів.Там про той "сир" згадують досить часто і не тільки в матюках.Смердючі тварини,не дарма єдино в їх фольклорі згадується про якийсь "рускій дух"...
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21.11.2024 11:43 Ответить
а що міш сказати коксовий обдовбиш, ти б ще шмарклю запитав.
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21.11.2024 12:57 Ответить
#баный ты сыр!

Хароший сир кушаєтє, рузьге!
Пріятного аппєтіта, мля!
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21.11.2024 10:47 Ответить
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21.11.2024 11:23 Ответить
Це всеодно як шльопнути по пі... мочалкою.
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21.11.2024 11:00 Ответить
Еее, а сыр то за что?
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21.11.2024 11:16 Ответить
Он хотєл сказать "сер".
Хотя на росіі всьо возможно.
Сначала є*ут сир, а потом єдят.
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21.11.2024 12:06 Ответить
О, він з Англії.
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21.11.2024 12:54 Ответить
Забули прізвище Головнокомандувача?
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21.11.2024 13:35 Ответить
"А чьо нє сбівают?" А дійсно, що каміння нема? 🤔
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21.11.2024 11:21 Ответить
збили наш літачок, грьобані потвори...
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21.11.2024 11:29 Ответить
нема чо тішитися. збили. Ну, нічо, продовження буде.
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21.11.2024 11:33 Ответить
Я так и не понял, что летит? На видео - беспилотник, а самка кацапа говорит, что другое. Или звук из другого ролика, или существо женского пола за кадром слабовидящее.
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21.11.2024 11:50 Ответить
ну взагалі-то нло.
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22.11.2024 11:44 Ответить
3,14-рази сбили таки беспілотник
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21.11.2024 12:32 Ответить
3,14-раси перешкодили добрій справі, сподіваюся ракета коштувала ординцям дорожче ніж нам - бпла
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21.11.2024 12:34 Ответить
Тому бажано ракетами. А якщо ще й гіперзвук ...
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21.11.2024 12:49 Ответить
Який чудовий єзик пушкена та дастаєвмкого ...
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21.11.2024 13:16 Ответить
Ізиг - ось так правильно, пане Правильний.
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21.11.2024 16:40 Ответить
Не сумлівайтеся підори, й до вас долетить до всіх, короста всієї планети
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21.11.2024 18:50 Ответить
Пора делать фанерные БПЛа, пусть кацапы тратят свои ракеты на них
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22.11.2024 03:06 Ответить
 
 