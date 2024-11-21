Россияне наблюдают за атакой БПЛА в Ахтубинске Астраханской области: "Над домом сейчас пролетит! #баный ты сыр! А че не сбивают?!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами атаки беспилотников в российском Ахтубинске в Астраханской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят пролет беспилотников и работа российской ПВО.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+28 shokolad
показать весь комментарий21.11.2024 10:37
+12 Алекс Скела
показать весь комментарий21.11.2024 10:47
+10 piligrim
показать весь комментарий21.11.2024 10:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хароший сир кушаєтє, рузьге!
Пріятного аппєтіта, мля!
Хотя на росіі всьо возможно.
Сначала є*ут сир, а потом єдят.