Росіяни спостерігають за атакою БПЛА в Ахтубінську Астраханської області: "Над домом сейчас пролетит! #баный ты сыр! А че не сбивают?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами атаки безпілотників у російському Ахтубінську в Астраханській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований проліт безпілотників та робота російської ППО.

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