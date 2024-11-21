Росіяни спостерігають за атакою БПЛА в Ахтубінську Астраханської області: "Над домом сейчас пролетит! #баный ты сыр! А че не сбивают?!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами атаки безпілотників у російському Ахтубінську в Астраханській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований проліт безпілотників та робота російської ППО.
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Топ коментарі
+28 shokolad
показати весь коментар21.11.2024 10:37
+12 Алекс Скела
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+10 piligrim
показати весь коментар21.11.2024 10:46
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Хароший сир кушаєтє, рузьге!
Пріятного аппєтіта, мля!
Хотя на росіі всьо возможно.
Сначала є*ут сир, а потом єдят.