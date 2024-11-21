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Росіяни спостерігають за атакою БПЛА в Ахтубінську Астраханської області: "Над домом сейчас пролетит! #баный ты сыр! А че не сбивают?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами атаки безпілотників у російському Ахтубінську в Астраханській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований проліт безпілотників та робота російської ППО.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

безпілотник (4153) росія (65146) атака (339)


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Топ коментарі
+28
здохніть кацапи! Всі до одного!
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21.11.2024 10:37
+12
#баный ты сыр!

Хароший сир кушаєтє, рузьге!
Пріятного аппєтіта, мля!
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21.11.2024 10:47
+10
цікава думка про "сыр"... вислухати би Фрейда з цього приводу, які яскраві асоціації!...
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21.11.2024 10:46
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здохніть кацапи! Всі до одного!
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21.11.2024 10:37 Відповісти
пачєму нє сбівают.....ось і збили...
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21.11.2024 10:38 Відповісти
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21.11.2024 10:51 Відповісти
цікава думка про "сыр"... вислухати би Фрейда з цього приводу, які яскраві асоціації!...
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21.11.2024 10:46 Відповісти
Звичайно,що у нормальних людей,які підтримують гігієну і хоча б раз на два дні приймають душ таке словосполучення викликає здивування.Але не в москалів.Там про той "сир" згадують досить часто і не тільки в матюках.Смердючі тварини,не дарма єдино в їх фольклорі згадується про якийсь "рускій дух"...
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21.11.2024 11:43 Відповісти
а що міш сказати коксовий обдовбиш, ти б ще шмарклю запитав.
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21.11.2024 12:57 Відповісти
#баный ты сыр!

Хароший сир кушаєтє, рузьге!
Пріятного аппєтіта, мля!
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21.11.2024 10:47 Відповісти
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21.11.2024 11:23 Відповісти
Це всеодно як шльопнути по пі... мочалкою.
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21.11.2024 11:00 Відповісти
Еее, а сыр то за что?
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21.11.2024 11:16 Відповісти
Он хотєл сказать "сер".
Хотя на росіі всьо возможно.
Сначала є*ут сир, а потом єдят.
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21.11.2024 12:06 Відповісти
О, він з Англії.
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21.11.2024 12:54 Відповісти
Забули прізвище Головнокомандувача?
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21.11.2024 13:35 Відповісти
"А чьо нє сбівают?" А дійсно, що каміння нема? 🤔
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21.11.2024 11:21 Відповісти
збили наш літачок, грьобані потвори...
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21.11.2024 11:29 Відповісти
нема чо тішитися. збили. Ну, нічо, продовження буде.
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21.11.2024 11:33 Відповісти
Я так и не понял, что летит? На видео - беспилотник, а самка кацапа говорит, что другое. Или звук из другого ролика, или существо женского пола за кадром слабовидящее.
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21.11.2024 11:50 Відповісти
ну взагалі-то нло.
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22.11.2024 11:44 Відповісти
3,14-рази сбили таки беспілотник
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21.11.2024 12:32 Відповісти
3,14-раси перешкодили добрій справі, сподіваюся ракета коштувала ординцям дорожче ніж нам - бпла
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21.11.2024 12:34 Відповісти
Тому бажано ракетами. А якщо ще й гіперзвук ...
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21.11.2024 12:49 Відповісти
Який чудовий єзик пушкена та дастаєвмкого ...
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21.11.2024 13:16 Відповісти
Ізиг - ось так правильно, пане Правильний.
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21.11.2024 16:40 Відповісти
Не сумлівайтеся підори, й до вас долетить до всіх, короста всієї планети
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21.11.2024 18:50 Відповісти
Пора делать фанерные БПЛа, пусть кацапы тратят свои ракеты на них
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22.11.2024 03:06 Відповісти
 
 