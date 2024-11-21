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Бойцы 3-й ОШБр уничтожили колонну из трех бронемашин и вражеских пехотинцев. ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБр уничтожили колонну из трех бронемашин и вражеских пехотинцев, которые пытались штурмовать украинские позиции на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.

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Автор: 

бой (165) 3-я Отдельная штурмовая бригада (419)


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21.11.2024 16:52 Ответить
3я это круто!
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21.11.2024 17:19 Ответить
Кацапи ви долбойоби )))
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21.11.2024 17:32 Ответить
Добре, дуже добре. Безконтактні бої зараз на руку ЗСУ
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21.11.2024 19:16 Ответить
Таракани *****, коли ви вже всі здохнете? Лізуть і лізуть, своєї землі мало???
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22.11.2024 19:58 Ответить
 
 