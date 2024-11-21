Бойцы 3-й ОШБр уничтожили колонну из трех бронемашин и вражеских пехотинцев. ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБр уничтожили колонну из трех бронемашин и вражеских пехотинцев, которые пытались штурмовать украинские позиции на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое оккупантов на ходу выпрыгивают из автомобиля, чтобы избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО