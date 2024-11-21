Бойцы 3-й ОШБр уничтожили колонну из трех бронемашин и вражеских пехотинцев. ВИДЕО
Бойцы 3-й ОШБр уничтожили колонну из трех бронемашин и вражеских пехотинцев, которые пытались штурмовать украинские позиции на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.
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