Бійці 3-ї ОШБр знищили колону із трьох бронемашин та ворожих піхотинців. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБр знищили колону із трьох бронемашин та ворожих піхотинців, які намагалися штурмувати українські позиції на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із окупантами опублікований у соцмережах.

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