Бійці 3-ї ОШБр знищили колону із трьох бронемашин та ворожих піхотинців. ВIДЕО
Бійці 3-ї ОШБр знищили колону із трьох бронемашин та ворожих піхотинців, які намагалися штурмувати українські позиції на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із окупантами опублікований у соцмережах.
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Pavlo Z
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