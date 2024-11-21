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Бійці 3-ї ОШБр знищили колону із трьох бронемашин та ворожих піхотинців. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБр знищили колону із трьох бронемашин та ворожих піхотинців, які намагалися штурмувати українські позиції на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із окупантами опублікований у соцмережах.

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бій (163) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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21.11.2024 16:52 Відповісти
3я это круто!
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21.11.2024 17:19 Відповісти
Кацапи ви долбойоби )))
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21.11.2024 17:32 Відповісти
Добре, дуже добре. Безконтактні бої зараз на руку ЗСУ
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21.11.2024 19:16 Відповісти
Таракани *****, коли ви вже всі здохнете? Лізуть і лізуть, своєї землі мало???
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22.11.2024 19:58 Відповісти
 
 