Серия ударов по российским оккупантам дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО
Серия удачных ударов по российских оккупантах дронами "Дикие Шершни" от 73-го морского центра спецопераций ССО.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий21.11.2024 21:37 Ответить Мне нравится 1
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