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Серия ударов по российским оккупантам дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Серия удачных ударов по российских оккупантах дронами "Дикие Шершни" от 73-го морского центра спецопераций ССО.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Вражеская бронемашина взрывается и горит после атаки дрона-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО

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дроны (3923) 73-й морской центр спецопераций (16) Дикие шершни (226)


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Мєхвод з гаража не втік?
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21.11.2024 21:37 Ответить
 
 