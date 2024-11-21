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Серія уражень російських окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Серія вдалих уражень російських окупантів дронами "Дикі Шершні" від 73-го морського центру спецоперацій ССО.

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Автор: 

дрони (4695) 73-й морський центр спецоперацій (16) Дикі шершні (231)


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Мєхвод з гаража не втік?
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21.11.2024 21:37 Відповісти
 
 