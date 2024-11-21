Серія уражень російських окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Серія вдалих уражень російських окупантів дронами "Дикі Шершні" від 73-го морського центру спецоперацій ССО.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар21.11.2024 21:37 Відповісти Мені подобається 1
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