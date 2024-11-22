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Новости Видео Война
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Ликвидация двух оккупантов с дистанции 800 метров украинским снайпером. ВИДЕО

Кадры работы украинских снайперов по российским оккупантам.

Соответствующие видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

На первом видео стрелок 2-го отдельного отряда ЦСН "ОМЕГА" как в тире укладывает врагов, после чего в их укрытие еще и мощно прилетает.

На втором видео отработал снайпер подразделения "Gray Area Group". Сначала с дистанции 800 метров изысканно ликвидировал оккупанта прямо через тепловизор, с помощью которого тот вел наблюдение, а секундами позже классически снес голову его товарищу.

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Автор: 

снайперы (481)


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Це, як снодійне !
Ну, щоб усі кацапи здохли!
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22.11.2024 22:46 Ответить
У церков хоча б іноді заходите?
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23.11.2024 10:10 Ответить
МАЙСТРИ!!! ШАНА!!!
А от у шо влучили наприкінці першого відео?)))
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22.11.2024 23:27 Ответить
Заспокійливе відео
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23.11.2024 06:52 Ответить
 
 