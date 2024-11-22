Ликвидация двух оккупантов с дистанции 800 метров украинским снайпером. ВИДЕО
Кадры работы украинских снайперов по российским оккупантам.
Соответствующие видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
На первом видео стрелок 2-го отдельного отряда ЦСН "ОМЕГА" как в тире укладывает врагов, после чего в их укрытие еще и мощно прилетает.
На втором видео отработал снайпер подразделения "Gray Area Group". Сначала с дистанции 800 метров изысканно ликвидировал оккупанта прямо через тепловизор, с помощью которого тот вел наблюдение, а секундами позже классически снес голову его товарищу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, щоб усі кацапи здохли!
А от у шо влучили наприкінці першого відео?)))