Тела оккупантов валяются у горящего вражеского вездехода на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении фронта в Донецкой области бойцы 414-го батальона беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" уничтожили немало вражеской техники и ликвидировали российских захватчиков ударами беспилотников.

На опубликованном видео можно увидеть, как заживо горят оккупанты от атаки дронов-камикадзе рядом с вражеским вездеходом Desertcross-1000-3, передает Цензор.НЕТ.

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