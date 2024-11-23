Тела оккупантов валяются у горящего вражеского вездехода на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении фронта в Донецкой области бойцы 414-го батальона беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" уничтожили немало вражеской техники и ликвидировали российских захватчиков ударами беспилотников.
На опубликованном видео можно увидеть, как заживо горят оккупанты от атаки дронов-камикадзе рядом с вражеским вездеходом Desertcross-1000-3, передает Цензор.НЕТ.
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+18 Amber
показать весь комментарий23.11.2024 17:30
+16 Дмитрий Питалов #420485
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+11 Wlad West
показать весь комментарий23.11.2024 17:37
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Powodzenia Panie Robert!!
Це так анагавнетний "ратнег" палає на кожному онакабздоненому?
Такі кадри душу гріють.