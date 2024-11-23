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Тела оккупантов валяются у горящего вражеского вездехода на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении фронта в Донецкой области бойцы 414-го батальона беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" уничтожили немало вражеской техники и ликвидировали российских захватчиков ударами беспилотников.

На опубликованном видео можно увидеть, как заживо горят оккупанты от атаки дронов-камикадзе рядом с вражеским вездеходом Desertcross-1000-3, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Нацгвардейцы уничтожили вражеские танки, орудия, гаубицы, а также атаковали укрытие российских операторов БпЛА. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) уничтожение (6854)


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Топ комментарии
+18
Героям України слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.11.2024 17:30
+16
Файний відос! Велика подяка виконавцям!
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23.11.2024 17:35
+11
Мадяр, душевно из пи*дячит.
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23.11.2024 17:37
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Героям України слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.11.2024 17:30 Ответить
Najlepsza praca w całym świecie!!
Powodzenia Panie Robert!!
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23.11.2024 17:31 Ответить
Файний відос! Велика подяка виконавцям!
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23.11.2024 17:35 Ответить
Мадяр, душевно из пи*дячит.
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23.11.2024 17:37 Ответить
ИЗ=ИХ
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24.11.2024 15:49 Ответить
это надо как то врагу показывать и их населению , что мы тут с ними делаем !!! а нарыли они конечно знатно !!!((( я показывал как они в Буче горели в ,,одноклассниках,, не послушали !!!(((
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23.11.2024 17:43 Ответить
Це вони втілюються, а самі змилися на концерт кабздона
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23.11.2024 17:53 Ответить
414 окремий полк...
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23.11.2024 18:01 Ответить
Цензор, давай сюди попередні серії Мадяра про "********". Бо телеграм влом ставити.
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23.11.2024 18:24 Ответить
А в ютубе у него же тоже есть канал вроде?
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23.11.2024 19:33 Ответить
В ютубі він тільки тізер на 10-20 секунд викладає, щоб не забанили.
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23.11.2024 20:37 Ответить
дітей до єкранів! особливо тих, яких бомбили!
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23.11.2024 19:03 Ответить
Баланс, як завжди, на боці Птахів Мадяра!!!
Це так анагавнетний "ратнег" палає на кожному онакабздоненому?
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23.11.2024 19:38 Ответить
Мадяр - респектище !
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23.11.2024 19:55 Ответить
Чорнозем більше метра в глибину.
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23.11.2024 20:32 Ответить
шо блокбастер подивився
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23.11.2024 20:56 Ответить
Кацапів нормально накришили і головне, наші втрати особового складу = 0.
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23.11.2024 21:18 Ответить
Евакуація свинособак в пекло.
Такі кадри душу гріють.
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24.11.2024 00:56 Ответить
 
 