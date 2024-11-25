Экипаж украинского танка уничтожает позиции оккупантов в перелеске. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы экипажа украинских танкистов на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи танк выезжает на позицию и обстреливает перелесок, в котором затаились захватчики.
"Экипаж танка 4-го батальона "Сила Свободы" НГУ "Рубеж" решительно атакует позиции оккупантов на линии фронта на Луганщине. Молниеносно вышли на позицию, выполнили задание и вернулись - за считанные минуты. Профессионализм и слаженность на высшем уровне!", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Yury Onofrichuk #395902
показать весь комментарий25.11.2024 13:03 Ответить Мне нравится 1
Jaroslav Tomson
показать весь комментарий25.11.2024 13:35 Ответить Мне нравится 1
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