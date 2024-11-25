Экипаж украинского танка уничтожает позиции оккупантов в перелеске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы экипажа украинских танкистов на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи танк выезжает на позицию и обстреливает перелесок, в котором затаились захватчики.

"Экипаж танка 4-го батальона "Сила Свободы" НГУ "Рубеж" решительно атакует позиции оккупантов на линии фронта на Луганщине. Молниеносно вышли на позицию, выполнили задание и вернулись - за считанные минуты. Профессионализм и слаженность на высшем уровне!", - отмечает в комментарии автор публикации.

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