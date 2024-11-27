Российские солдаты перед "мясным штурмом" ужинают кашей из каски погибшего товарища. ВИДЕО
Реалии "второй армии мира": российские военные едят кашу, используя в качестве посуды каску погибшего побратима. Ужинали оккупанты как раз перед "мясным штурмом".
Один из солдат, комментируя эту ситуацию, цинично заметил: "Вот нах#й каска с нашего брата двухсотого. Не пахнет?".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+21 pacerhard melina
показать весь комментарий27.11.2024 23:21
+17 NELSON
показать весь комментарий28.11.2024 00:02
+15 Amber
показать весь комментарий27.11.2024 23:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це проблема, тому що в успішних країнах таких людей мало.
- Конечно, мы, русские!
- Чем докажете?
- Да от нас даже обезьяны произошли!!!
Товарищей своих...
- Конечно, мы, русские!
- Чем докажете?
- Да от нас даже обезьяны произошли!!!
і жерти щойно витягнуті серця
Ви нічого про них і не знали,
хто поряд живе.
у них фюрер корчить з себе чингізхана
добуваючи на полюванні серце з туші вбитої тварини
та так, щоб воно ще билось
ці виродки всі повинні здохнути
якщо світ ще цього не зрозумів
то прикро.
- Это каннибалы едят кашу, сэр!
Це відео треба крутити на Заході і казати, - Якщо не хочете, щоб ці істоти стали вашими господарями, то дозвольте українцям про них подбати.
Они даже среди своих себя так не называют.
Редакторы, у вас там, по-моему нелады с логикой...