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Новости Видео Война
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Российские солдаты перед "мясным штурмом" ужинают кашей из каски погибшего товарища. ВИДЕО

Реалии "второй армии мира": российские военные едят кашу, используя в качестве посуды каску погибшего побратима. Ужинали оккупанты как раз перед "мясным штурмом".

Один из солдат, комментируя эту ситуацию, цинично заметил: "Вот нах#й каска с нашего брата двухсотого. Не пахнет?".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите также: Российский командир избивает своего подчиненного за дезертирство: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!" ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143)


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Топ комментарии
+21
Животные, пилять. Корейцы собак едят, а орки "побратимов".
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27.11.2024 23:21
+17
Якась абсолютно безмежна дичина, добірний концентрат пекла і «русского мира», який мріє перетворити в таку нудотну і жалюгідну клоаку весь цивілізований світ......
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28.11.2024 00:02
+15
Кончені кацапські виродки 😡
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27.11.2024 23:31
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Слово "каски" зайве.
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27.11.2024 23:18 Ответить
У вас цікаве почуття гумору! Мене мало не знудило.
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28.11.2024 01:41 Ответить
Це ніщо, в порівнянні з "гумором" 95 кварталу...
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28.11.2024 02:47 Ответить
Правда ваша.
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28.11.2024 21:34 Ответить
Животные, пилять. Корейцы собак едят, а орки "побратимов".
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27.11.2024 23:21 Ответить
они хотели как дИдЫ и получили как дИдЫ (мясные штурмы-заград.отряды и т.д), только им правда была не инетресна была про дИдов, в их реальности, у дИдов "патерь нетЪ" и всех пабидим.
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28.11.2024 12:32 Ответить
Пи...оры приняли эстафету.
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27.11.2024 23:31 Ответить
Кончені кацапські виродки 😡
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27.11.2024 23:31 Ответить
Головна проблема це те що в насосії купа маргіналів із неблагополучних районів яким замрали мізки "рамантикой вайны". І вони готові массовой валити на фронт тому що в їхніх зажопінсках просто нема ніяких перспектив а тут дають бабло, щей можливість пожити тікю самою військова романтикою.
І це проблема, тому що в успішних країнах таких людей мало.
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27.11.2024 23:33 Ответить
"А в тюрьмє січас ужин, - макарони дают..." (с)

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27.11.2024 23:34 Ответить
Хоч би під@рам щось на десерт прилетіло від ЗСУ.
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27.11.2024 23:35 Ответить
Якась абсолютно безмежна дичина, добірний концентрат пекла і «русского мира», який мріє перетворити в таку нудотну і жалюгідну клоаку весь цивілізований світ......
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28.11.2024 00:02 Ответить
- Какой народ в мире самый древний?

- Конечно, мы, русские!

- Чем докажете?

- Да от нас даже обезьяны произошли!!!
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28.11.2024 02:38 Ответить
Сидят и кушают бойцы
Товарищей своих...
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28.11.2024 00:25 Ответить
быдло
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28.11.2024 00:31 Ответить
Вы только посмотрите на этих ****** , веселятся , для них не существует грани лишить жизни , убить, жрать по скотски с каски убиенного *****. По привыкшему образу видишь древесного кацапа с топором в лаптях , но нет, вот молодь которая грабит насилует убивает, и когда попадают в плен все меняется , у всех заучено как отче наш , в ночном окопе полнолуния .я не знал меня загнали, и автомат я не держал...
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28.11.2024 00:39 Ответить
Істинно дикі орки.

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28.11.2024 00:54 Ответить
Два дебіла- y кацапів це сила.
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28.11.2024 01:46 Ответить
- Какой народ в мире самый древний?

- Конечно, мы, русские!

- Чем докажете?

- Да от нас даже обезьяны произошли!!!
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28.11.2024 02:39 Ответить
Та вони б мабуть і самого загиблого товариша в тій касці сожрали. Андрофаги.
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28.11.2024 00:44 Ответить
істоти, які маскуються під людей.
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28.11.2024 01:09 Ответить
по їхнєму уставу полагаєтся єсть із ботінка, но в каску большє влєзаєть !
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28.11.2024 04:31 Ответить
Ці тварини здатні пити кров зі свіжого м"яса
і жерти щойно витягнуті серця
Ви нічого про них і не знали,
хто поряд живе.
у них фюрер корчить з себе чингізхана
добуваючи на полюванні серце з туші вбитої тварини
та так, щоб воно ще билось
ці виродки всі повинні здохнути
якщо світ ще цього не зрозумів
то прикро.
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28.11.2024 04:50 Ответить
- Что это за вой на болотах?
- Это каннибалы едят кашу, сэр!

Це відео треба крутити на Заході і казати, - Якщо не хочете, щоб ці істоти стали вашими господарями, то дозвольте українцям про них подбати.
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28.11.2024 06:17 Ответить
Під час окупації Тростянця, ці свинособаки запарювали мівіну в раковині, в якй і до і після прали носки.
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28.11.2024 08:15 Ответить
это лишний раз ПОДТВЕРЖДАЕТ ,что это орки !!! если и дальше будем брать их в плен , нам их НЕ ПОБЕДИТЬ !!!((( вы смотрите на их психологический стан ???((( они ржут давясь вонючей кашей с каски убитого орка !!! я вам ВСЕМ говорил с 14 года их новорожденные младенцы ТХНУТ трупным запахом !!! вы не верили ((( СМОТРИТЕ эти кадры и содрогнитесь во имя будущего !!!((((
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28.11.2024 08:31 Ответить
против этий ТВАРЕЙ обьязано подняться ВСЕ человечество , одному украинскому народу не справиться !!!!((((
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28.11.2024 08:37 Ответить
Как можно называть побратимами откровенных зверей, рвущихся на украинскую землю?
Они даже среди своих себя так не называют.
Редакторы, у вас там, по-моему нелады с логикой...
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28.11.2024 09:05 Ответить
от нашо вам оця вся муйня потрібна була, придурки??!!! Дома не жилося? Таку кашу ви й дома могли пожерти, все одно на більше грошей в вас немає. То є ж різниця жерти її на теплій кухні, чи під обстрілами і перед загибеллю.
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28.11.2024 10:13 Ответить
Це ж ваші любі друзі та старші брати з якими ви довбалися в ясна та хрюкаєте на їхній балачці.
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28.11.2024 10:15 Ответить
Нєоліт... Ложка теж від 200-го має бути...
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28.11.2024 11:45 Ответить
Для кого ці узкіє чурбани братья????
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28.11.2024 12:02 Ответить
Опарышей наковыряли с трупака и в его же каске их и отварили.
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28.11.2024 13:15 Ответить
народ , а прикиньте на росии УЖЕ подростают ПУТЕНЯТА которые будут похлеще этих и которых взращивали еще с детских садов !!! они снова попрут ,но уже не на нас ,а на Запад !!!!
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28.11.2024 18:34 Ответить
 
 