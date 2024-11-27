Российские солдаты перед "мясным штурмом" ужинают кашей из каски погибшего товарища. ВИДЕО

Реалии "второй армии мира": российские военные едят кашу, используя в качестве посуды каску погибшего побратима. Ужинали оккупанты как раз перед "мясным штурмом".

Один из солдат, комментируя эту ситуацию, цинично заметил: "Вот нах#й каска с нашего брата двухсотого. Не пахнет?".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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