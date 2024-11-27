УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10735 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 668 34

Російські солдати перед "м’ясним штурмом" вечеряють кашею з каски загиблого товариша. ВIДЕО

Реалії "другої армії світу": російські військові їдять кашу, використовуючи як посуд каску загиблого побратима. Вечеряли окупанти якраз перед "м'ясним штурмом".

Один із солдатів, коментуючи цю ситуацію, цинічно зауважив: "Вот нах#й каска з нашого брата двухсотого. Не пахнет?".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться: Російський командир лупцює свого підлеглого за дезертирство: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Животные, пилять. Корейцы собак едят, а орки "побратимов".
показати весь коментар
27.11.2024 23:21
+17
Якась абсолютно безмежна дичина, добірний концентрат пекла і «русского мира», який мріє перетворити в таку нудотну і жалюгідну клоаку весь цивілізований світ......
показати весь коментар
28.11.2024 00:02
+15
Кончені кацапські виродки 😡
показати весь коментар
27.11.2024 23:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слово "каски" зайве.
показати весь коментар
27.11.2024 23:18 Відповісти
У вас цікаве почуття гумору! Мене мало не знудило.
показати весь коментар
28.11.2024 01:41 Відповісти
Це ніщо, в порівнянні з "гумором" 95 кварталу...
показати весь коментар
28.11.2024 02:47 Відповісти
Правда ваша.
показати весь коментар
28.11.2024 21:34 Відповісти
Животные, пилять. Корейцы собак едят, а орки "побратимов".
показати весь коментар
27.11.2024 23:21 Відповісти
они хотели как дИдЫ и получили как дИдЫ (мясные штурмы-заград.отряды и т.д), только им правда была не инетресна была про дИдов, в их реальности, у дИдов "патерь нетЪ" и всех пабидим.
показати весь коментар
28.11.2024 12:32 Відповісти
Пи...оры приняли эстафету.
показати весь коментар
27.11.2024 23:31 Відповісти
Кончені кацапські виродки 😡
показати весь коментар
27.11.2024 23:31 Відповісти
Головна проблема це те що в насосії купа маргіналів із неблагополучних районів яким замрали мізки "рамантикой вайны". І вони готові массовой валити на фронт тому що в їхніх зажопінсках просто нема ніяких перспектив а тут дають бабло, щей можливість пожити тікю самою військова романтикою.
І це проблема, тому що в успішних країнах таких людей мало.
показати весь коментар
27.11.2024 23:33 Відповісти
"А в тюрьмє січас ужин, - макарони дают..." (с)

показати весь коментар
27.11.2024 23:34 Відповісти
Хоч би під@рам щось на десерт прилетіло від ЗСУ.
показати весь коментар
27.11.2024 23:35 Відповісти
Якась абсолютно безмежна дичина, добірний концентрат пекла і «русского мира», який мріє перетворити в таку нудотну і жалюгідну клоаку весь цивілізований світ......
показати весь коментар
28.11.2024 00:02 Відповісти
- Какой народ в мире самый древний?

- Конечно, мы, русские!

- Чем докажете?

- Да от нас даже обезьяны произошли!!!
показати весь коментар
28.11.2024 02:38 Відповісти
Сидят и кушают бойцы
Товарищей своих...
показати весь коментар
28.11.2024 00:25 Відповісти
быдло
показати весь коментар
28.11.2024 00:31 Відповісти
Вы только посмотрите на этих ****** , веселятся , для них не существует грани лишить жизни , убить, жрать по скотски с каски убиенного *****. По привыкшему образу видишь древесного кацапа с топором в лаптях , но нет, вот молодь которая грабит насилует убивает, и когда попадают в плен все меняется , у всех заучено как отче наш , в ночном окопе полнолуния .я не знал меня загнали, и автомат я не держал...
показати весь коментар
28.11.2024 00:39 Відповісти
Істинно дикі орки.

показати весь коментар
28.11.2024 00:54 Відповісти
Два дебіла- y кацапів це сила.
показати весь коментар
28.11.2024 01:46 Відповісти
- Какой народ в мире самый древний?

- Конечно, мы, русские!

- Чем докажете?

- Да от нас даже обезьяны произошли!!!
показати весь коментар
28.11.2024 02:39 Відповісти
Та вони б мабуть і самого загиблого товариша в тій касці сожрали. Андрофаги.
показати весь коментар
28.11.2024 00:44 Відповісти
істоти, які маскуються під людей.
показати весь коментар
28.11.2024 01:09 Відповісти
по їхнєму уставу полагаєтся єсть із ботінка, но в каску большє влєзаєть !
показати весь коментар
28.11.2024 04:31 Відповісти
Ці тварини здатні пити кров зі свіжого м"яса
і жерти щойно витягнуті серця
Ви нічого про них і не знали,
хто поряд живе.
у них фюрер корчить з себе чингізхана
добуваючи на полюванні серце з туші вбитої тварини
та так, щоб воно ще билось
ці виродки всі повинні здохнути
якщо світ ще цього не зрозумів
то прикро.
показати весь коментар
28.11.2024 04:50 Відповісти
- Что это за вой на болотах?
- Это каннибалы едят кашу, сэр!

Це відео треба крутити на Заході і казати, - Якщо не хочете, щоб ці істоти стали вашими господарями, то дозвольте українцям про них подбати.
показати весь коментар
28.11.2024 06:17 Відповісти
Під час окупації Тростянця, ці свинособаки запарювали мівіну в раковині, в якй і до і після прали носки.
показати весь коментар
28.11.2024 08:15 Відповісти
это лишний раз ПОДТВЕРЖДАЕТ ,что это орки !!! если и дальше будем брать их в плен , нам их НЕ ПОБЕДИТЬ !!!((( вы смотрите на их психологический стан ???((( они ржут давясь вонючей кашей с каски убитого орка !!! я вам ВСЕМ говорил с 14 года их новорожденные младенцы ТХНУТ трупным запахом !!! вы не верили ((( СМОТРИТЕ эти кадры и содрогнитесь во имя будущего !!!((((
показати весь коментар
28.11.2024 08:31 Відповісти
против этий ТВАРЕЙ обьязано подняться ВСЕ человечество , одному украинскому народу не справиться !!!!((((
показати весь коментар
28.11.2024 08:37 Відповісти
Как можно называть побратимами откровенных зверей, рвущихся на украинскую землю?
Они даже среди своих себя так не называют.
Редакторы, у вас там, по-моему нелады с логикой...
показати весь коментар
28.11.2024 09:05 Відповісти
от нашо вам оця вся муйня потрібна була, придурки??!!! Дома не жилося? Таку кашу ви й дома могли пожерти, все одно на більше грошей в вас немає. То є ж різниця жерти її на теплій кухні, чи під обстрілами і перед загибеллю.
показати весь коментар
28.11.2024 10:13 Відповісти
Це ж ваші любі друзі та старші брати з якими ви довбалися в ясна та хрюкаєте на їхній балачці.
показати весь коментар
28.11.2024 10:15 Відповісти
Нєоліт... Ложка теж від 200-го має бути...
показати весь коментар
28.11.2024 11:45 Відповісти
Для кого ці узкіє чурбани братья????
показати весь коментар
28.11.2024 12:02 Відповісти
Опарышей наковыряли с трупака и в его же каске их и отварили.
показати весь коментар
28.11.2024 13:15 Відповісти
народ , а прикиньте на росии УЖЕ подростают ПУТЕНЯТА которые будут похлеще этих и которых взращивали еще с детских садов !!! они снова попрут ,но уже не на нас ,а на Запад !!!!
показати весь коментар
28.11.2024 18:34 Відповісти
 
 