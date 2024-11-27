Російські солдати перед "м’ясним штурмом" вечеряють кашею з каски загиблого товариша. ВIДЕО
Реалії "другої армії світу": російські військові їдять кашу, використовуючи як посуд каску загиблого побратима. Вечеряли окупанти якраз перед "м'ясним штурмом".
Один із солдатів, коментуючи цю ситуацію, цинічно зауважив: "Вот нах#й каска з нашого брата двухсотого. Не пахнет?".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+21 pacerhard melina
показати весь коментар27.11.2024 23:21
+17 NELSON
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І це проблема, тому що в успішних країнах таких людей мало.
- Конечно, мы, русские!
- Чем докажете?
- Да от нас даже обезьяны произошли!!!
Товарищей своих...
- Конечно, мы, русские!
- Чем докажете?
- Да от нас даже обезьяны произошли!!!
і жерти щойно витягнуті серця
Ви нічого про них і не знали,
хто поряд живе.
у них фюрер корчить з себе чингізхана
добуваючи на полюванні серце з туші вбитої тварини
та так, щоб воно ще билось
ці виродки всі повинні здохнути
якщо світ ще цього не зрозумів
то прикро.
- Это каннибалы едят кашу, сэр!
Це відео треба крутити на Заході і казати, - Якщо не хочете, щоб ці істоти стали вашими господарями, то дозвольте українцям про них подбати.
Они даже среди своих себя так не называют.
Редакторы, у вас там, по-моему нелады с логикой...