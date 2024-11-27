Російські солдати перед "м’ясним штурмом" вечеряють кашею з каски загиблого товариша. ВIДЕО

Реалії "другої армії світу": російські військові їдять кашу, використовуючи як посуд каску загиблого побратима. Вечеряли окупанти якраз перед "м'ясним штурмом".

Один із солдатів, коментуючи цю ситуацію, цинічно зауважив: "Вот нах#й каска з нашого брата двухсотого. Не пахнет?".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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