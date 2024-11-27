Російський командир лупцює свого підлеглого за дезертирство: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!". ВIДЕО

Російський командир відлупцював свого підлеглого солдата. На одному із оприлюднених відео видно, як військовий вдається до жорстких "виховних методів" щодо солдата, представника корінних малочисельних народів Росії.

Командир звинувачує солдата в дезертирстві, застосовуючи етнічні образи та погрози фізичної розправи, зокрема вигукуючи: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!".

Відповідне відео оприлюдили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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