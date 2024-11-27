Російський командир лупцює свого підлеглого за дезертирство: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!". ВIДЕО
Російський командир відлупцював свого підлеглого солдата. На одному із оприлюднених відео видно, як військовий вдається до жорстких "виховних методів" щодо солдата, представника корінних малочисельних народів Росії.
Командир звинувачує солдата в дезертирстві, застосовуючи етнічні образи та погрози фізичної розправи, зокрема вигукуючи: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!".
Відповідне відео оприлюдили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+25 Dmitriy Prudko
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+19 Тania Noname
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+11 alexey prus
показати весь коментар27.11.2024 21:42
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питаннячко: це один узкоглазий ******* другого узкоглазого, чи мені так привиділось?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
шоб ви повиздихали зелені мародери-зрадники безродні разом з вашим подєльником ****** та його ордою...
Узкоглазий, б;:%;%дь!
Раисся - многонициональнє государство....
Мирославу респект за лаконичность.