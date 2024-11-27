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Новини Відео Війна
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Російський командир лупцює свого підлеглого за дезертирство: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!". ВIДЕО

Російський командир відлупцював свого підлеглого солдата. На одному із оприлюднених відео видно, як військовий вдається до жорстких "виховних методів" щодо солдата, представника корінних малочисельних народів Росії.

Командир звинувачує солдата в дезертирстві, застосовуючи етнічні образи та погрози фізичної розправи, зокрема вигукуючи: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!".

Відповідне відео оприлюдили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Бійці 810 бригади ВМФ РФ, опинившись у полоні, просять своїх співгромадян не йти на війну в Україну. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17160) росія (64871)


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Топ коментарі
+25
Якщо панове ждуни з ухилянтами вважають що "братушкі" будуть до них та їхніх родичів ставитись краще, то вони помиляються.
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27.11.2024 21:44
+19
Вони всі жертви насилля, починаючи з народження. Вони перетворились на затраханих путінським режимом тварин. Тому тварини йдуть вбивати, тому що вихід лише один - здохнути, але щоб комусь, хто живе вільно, нагадити. Того командира трахає вище командування. І це трахання вони відтворюють по вертикалі. Не мають права на існування. Крапка.
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27.11.2024 21:49
+11
нам його пожаліти?
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27.11.2024 21:42
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нам його пожаліти?
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27.11.2024 21:42 Відповісти
Дабраволєц блін. Прішєл дєлать сафарі на хахлов! Будемо вірити, чи лише кацапські камандіри ухилянтів ****..ть.
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27.11.2024 22:04 Відповісти
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28.11.2024 08:26 Відповісти
Kakaia goriacha liubov.....
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27.11.2024 21:44 Відповісти
Якщо панове ждуни з ухилянтами вважають що "братушкі" будуть до них та їхніх родичів ставитись краще, то вони помиляються.
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27.11.2024 21:44 Відповісти
Де служиш? На Закарпатті?
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27.11.2024 22:05 Відповісти
Судячи з польського прапорця, ви ще далі втекли.
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27.11.2024 22:40 Відповісти
На Донбасі служив. На відміну від тебе.
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28.11.2024 07:16 Відповісти
А довбойобам аби перднути про міфічних "ухилянтів".
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27.11.2024 22:49 Відповісти
Та які ж вони міфічні
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28.11.2024 00:06 Відповісти
Сплочьонний узкій мір!
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27.11.2024 21:45 Відповісти
то явно узкоглазий льоня голубков, в той шубі, шо він з первих пушилінських ммм доходів своїй ріті тоді купив. а тепер на іпотєку подався заробить )))
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27.11.2024 21:49 Відповісти
Вони всі жертви насилля, починаючи з народження. Вони перетворились на затраханих путінським режимом тварин. Тому тварини йдуть вбивати, тому що вихід лише один - здохнути, але щоб комусь, хто живе вільно, нагадити. Того командира трахає вище командування. І це трахання вони відтворюють по вертикалі. Не мають права на існування. Крапка.
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27.11.2024 21:49 Відповісти
Шо це в нього за прикид? - десь шубкою розжився
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27.11.2024 21:56 Відповісти
Читай нижче. Я зробив припущення...
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27.11.2024 22:23 Відповісти
Якщо москалі завоюють Україну, таке буде і з українцями. Цього й хочуть місцеві кацапи. Воно вам треба??
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27.11.2024 22:05 Відповісти
І при тому проводять опитування, чи готові одні українці, заради миру з росіянами, віддати росіянам інших українців.
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27.11.2024 22:33 Відповісти
обожнюю коли кацапи знищують кацапів!
питаннячко: це один узкоглазий ******* другого узкоглазого, чи мені так привиділось?
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27.11.2024 22:16 Відповісти
Обидва рускоглазі. РОСкосиє.
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27.11.2024 22:35 Відповісти
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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28.11.2024 01:34 Відповісти
Какая-то фигня. Тема дружбы народов через *************, не раскрыта. Автор - мудак.
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27.11.2024 22:18 Відповісти
А полушубок-то, на ньому не тільки цивільний, а ще й жіночий... Видно, якусь тітку обікрав...
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27.11.2024 22:22 Відповісти
а де він шубєйку прибарахлив? дамська.
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27.11.2024 22:39 Відповісти
Лучше конечно, как тот чорт из ВСУ, который дерзертировал, а потом в телеграме еще начал права качать.
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27.11.2024 23:04 Відповісти
А ти в його шкурі був ?
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27.11.2024 23:17 Відповісти
Ти заблукав, кацапсіна?
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28.11.2024 14:28 Відповісти
це добре
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28.11.2024 00:26 Відповісти
ну правильно делает. если это быдло пошло убивать за деньги, то пусть идет на мясо.
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28.11.2024 00:34 Відповісти
Коли в кінці березня-на початку квітня 2022 року кацапи тікали з Чернігівщини, то зробили це так швидко, що покидали багато своїх "оточенців".. Їх потім довго вичисляли по області... Вони ховалися в пустуючих будинках по селах (особливо в зоні відчуження. На покинутих дачах. Дехто рл селах прилаштовувався в "приймаки" до бабок - працював за харчі та дах над голово. Дехто в банди збивався та крав їжу по селах. Наскільки мені відомо, останнього затримали десь у листопаді... Вилізло чудо, обросле, як Бармалей, у жіночому "пуховику", на окраїну села, і питає бабку, що поралася на городі: "Бабушка! Как прайти на Варонеж, Киевскай области?...". І це - не анекдот! Бабка в крик. Збіглися люди... "Пов"язали"...
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28.11.2024 02:08 Відповісти
Під Києвом біля мене в серпні останніх взяли
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28.11.2024 08:12 Відповісти
Бабка в листопаді поралася на городі?
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28.11.2024 14:27 Відповісти
У нас капусту ріжуть та буряки копають, коли перші приморозки приходять. А тоді була тепла осінь... А ще ж і бадилля з городу прибирають - коли хто захоче. Аби снігу не було... Коротше кажучи - кидай "Гамерику", приїжджай у село Велика Дорога, і розпитуй людей...
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28.11.2024 14:57 Відповісти
..а тепер уявіть, як окупанти ставляться до українців на окупованих землях, на які Зєля з дермаком і верещучками-смаглючками безперешкодно за пару діб, прогулянковим маршем, запустили грьобаний узкій мір...
шоб ви повиздихали зелені мародери-зрадники безродні разом з вашим подєльником ****** та його ордою...
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28.11.2024 07:03 Відповісти
Це вже нацизм чи ще ні?
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28.11.2024 08:28 Відповісти
Бомж какой-та
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28.11.2024 08:47 Відповісти
Оно мєня раніло, я до дєрєвні дошьол!
Узкоглазий, б;:%;%дь!
Раисся - многонициональнє государство....
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28.11.2024 09:38 Відповісти
малчиг в трусиках
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28.11.2024 11:19 Відповісти
Дрючба народов!
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28.11.2024 13:18 Відповісти
Ось це і є «савєтській саюз», а не кавбаса і марожєноє. Насилля, бідність, бруд і хамство повсюди.
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28.11.2024 14:25 Відповісти
Чётко сформулирована истинная сучность СССР.

Мирославу респект за лаконичность.
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28.11.2024 21:25 Відповісти
***** ******* про ..адін нарот.. так от він ..во всей красе.. адін нарот расєйськой *********
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28.11.2024 14:35 Відповісти
 
 