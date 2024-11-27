Бійці 810 бригади ВМФ РФ, опинившись у полоні, просять своїх співгромадян не йти на війну в Україну. ВIДЕО

У Курській області російські морські піхотинці з 810-ї окремої бригади ВМФ РФ вирішили "відсвяткувати" День морської піхоти в незвичайний спосіб — у полоні в українських сил оборони. Під час проведення бойових дій групу російських загарбників вдалося взяти в полон. Українські захисники демонструють гуманність і повагу до міжнародних норм навіть у ставленні до тих, хто прийшов з війною на нашу землю.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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