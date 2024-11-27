Бійці 810 бригади ВМФ РФ, опинившись у полоні, просять своїх співгромадян не йти на війну в Україну. ВIДЕО
У Курській області російські морські піхотинці з 810-ї окремої бригади ВМФ РФ вирішили "відсвяткувати" День морської піхоти в незвичайний спосіб — у полоні в українських сил оборони. Під час проведення бойових дій групу російських загарбників вдалося взяти в полон. Українські захисники демонструють гуманність і повагу до міжнародних норм навіть у ставленні до тих, хто прийшов з війною на нашу землю.
Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Amber
показати весь коментар27.11.2024 23:42
+3 Lex Lexton
показати весь коментар27.11.2024 22:45
+3 alex hamari
показати весь коментар28.11.2024 06:41
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bob Fayn
показати весь коментар27.11.2024 21:08 Відповісти Мені подобається 1
Николай Декапольцев
показати весь коментар27.11.2024 21:52 Відповісти Мені подобається 1
Lex Lexton
показати весь коментар27.11.2024 22:45 Відповісти Мені подобається 3
Germes #584709
показати весь коментар27.11.2024 22:45 Відповісти Мені подобається 1
Amber
показати весь коментар27.11.2024 23:42 Відповісти Мені подобається 5
Germes #584709
показати весь коментар28.11.2024 10:04 Відповісти Мені подобається 0
shokolad
показати весь коментар28.11.2024 11:40 Відповісти Мені подобається 0
Germes #584709
показати весь коментар28.11.2024 11:49 Відповісти Мені подобається 0
Александр Бойко #596971
показати весь коментар28.11.2024 13:25 Відповісти Мені подобається 0
Germes #584709
показати весь коментар28.11.2024 13:37 Відповісти Мені подобається 0
Александр Бойко #596971
показати весь коментар28.11.2024 13:38 Відповісти Мені подобається 0
Germes #584709
показати весь коментар28.11.2024 13:49 Відповісти Мені подобається 0
V #508818
показати весь коментар28.11.2024 00:23 Відповісти Мені подобається 1
Pan Kotskyi
показати весь коментар28.11.2024 12:24 Відповісти Мені подобається 0
alex hamari
показати весь коментар28.11.2024 06:41 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль