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Бійці 810 бригади ВМФ РФ, опинившись у полоні, просять своїх співгромадян не йти на війну в Україну. ВIДЕО

У Курській області російські морські піхотинці з 810-ї окремої бригади ВМФ РФ вирішили "відсвяткувати" День морської піхоти в незвичайний спосіб — у полоні в українських сил оборони. Під час проведення бойових дій групу російських загарбників вдалося взяти в полон. Українські захисники демонструють гуманність і повагу до міжнародних норм навіть у ставленні до тих, хто прийшов з війною на нашу землю.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 5 ОШБр дронами-камікадзе атакують російський танк, укріплення і бліндажі на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17160) полон (1546) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+5
Для обміну взяли цю бидлоту 😕
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27.11.2024 23:42
+3
наші захопили, значить наша, значить Україна.
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27.11.2024 22:45
+3
Где мы , там победа! - орали и прыгали на плацу. Допрыгалась эта пьянь и рвань российская. Медузу им в глотку всем.
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28.11.2024 06:41
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Хто ж у це повірить ?.....не йти на війну в Україну
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27.11.2024 21:08 Відповісти
То в Україну чи в Курвську область?
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27.11.2024 21:52 Відповісти
наші захопили, значить наша, значить Україна.
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27.11.2024 22:45 Відповісти
А чого їх взяли в полон!? Казали ж, що їх брати не будуть.
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27.11.2024 22:45 Відповісти
Для обміну взяли цю бидлоту 😕
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27.11.2024 23:42 Відповісти
Якого обміну? Останній обмін був коли наловили строковиків та кадирівців на курщині. А цю мерзоту мамой клялись не брати в полон, виходить, що балоболи. Ну, тоді нічого скиглити, що кацапи розстрілюють та довбешки відрізають.
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28.11.2024 10:04 Відповісти
брати чи НЕ брати в полон мають право вирішувати ТІЛЬКИ ті, хто власне і бере у полон, а аж ні як не диванним експертам.
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28.11.2024 11:40 Відповісти
А потім я маю зі своїх податків утримувати цих *********? І не розповідай мені хто яке має право, сам розбируся.
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28.11.2024 11:49 Відповісти
ти що. клоун? кого ти там утримуєш?
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28.11.2024 13:25 Відповісти
А за чиї гроші утримуються полонені? Так що клоун тут тільки ти.
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28.11.2024 13:37 Відповісти
не за твої точно. я взагалі сумніваюсь що ти працюш офіціально. так що більше не воняй тут
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28.11.2024 13:38 Відповісти
Офіціально!? Це ще що таке!? Хохол, йди спочатку вивчи українську мову, лише потім будеш щось гавкати.
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28.11.2024 13:49 Відповісти
Ну вони зараз ще заспівають, що взагалі пацифісти та проти війни, та не зрозуміли, як на фронт попали, обманули їх...
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28.11.2024 00:23 Відповісти
"камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє толька ми вижилі"
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28.11.2024 12:24 Відповісти
Где мы , там победа! - орали и прыгали на плацу. Допрыгалась эта пьянь и рвань российская. Медузу им в глотку всем.
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28.11.2024 06:41 Відповісти
 
 