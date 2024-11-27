Бойцы 810-й бригады ВМФ РФ, оказавшись в плену, просят своих сограждан не идти на войну в Украину. ВИДЕО

В Курской области российские морские пехотинцы из 810-й отдельной бригады ВМФ РФ решили "отпраздновать" День морской пехоты необычным способом - в плену у украинских сил обороны. Во время проведения боевых действий группу российских захватчиков удалось взять в плен. Украинские защитники демонстрируют гуманность и уважение к международным нормам даже в отношении тех, кто пришел с войной на нашу землю.

Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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