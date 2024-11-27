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Бойцы 810-й бригады ВМФ РФ, оказавшись в плену, просят своих сограждан не идти на войну в Украину. ВИДЕО

В Курской области российские морские пехотинцы из 810-й отдельной бригады ВМФ РФ решили "отпраздновать" День морской пехоты необычным способом - в плену у украинских сил обороны. Во время проведения боевых действий группу российских захватчиков удалось взять в плен. Украинские защитники демонстрируют гуманность и уважение к международным нормам даже в отношении тех, кто пришел с войной на нашу землю.

Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19143) плен (2602) Курск (1089)


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Топ комментарии
+5
Для обміну взяли цю бидлоту 😕
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27.11.2024 23:42
+3
наші захопили, значить наша, значить Україна.
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27.11.2024 22:45
+3
Где мы , там победа! - орали и прыгали на плацу. Допрыгалась эта пьянь и рвань российская. Медузу им в глотку всем.
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28.11.2024 06:41
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Хто ж у це повірить ?.....не йти на війну в Україну
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27.11.2024 21:08 Ответить
То в Україну чи в Курвську область?
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27.11.2024 21:52 Ответить
наші захопили, значить наша, значить Україна.
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27.11.2024 22:45 Ответить
А чого їх взяли в полон!? Казали ж, що їх брати не будуть.
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27.11.2024 22:45 Ответить
Для обміну взяли цю бидлоту 😕
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27.11.2024 23:42 Ответить
Якого обміну? Останній обмін був коли наловили строковиків та кадирівців на курщині. А цю мерзоту мамой клялись не брати в полон, виходить, що балоболи. Ну, тоді нічого скиглити, що кацапи розстрілюють та довбешки відрізають.
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28.11.2024 10:04 Ответить
брати чи НЕ брати в полон мають право вирішувати ТІЛЬКИ ті, хто власне і бере у полон, а аж ні як не диванним експертам.
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28.11.2024 11:40 Ответить
А потім я маю зі своїх податків утримувати цих *********? І не розповідай мені хто яке має право, сам розбируся.
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28.11.2024 11:49 Ответить
ти що. клоун? кого ти там утримуєш?
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28.11.2024 13:25 Ответить
А за чиї гроші утримуються полонені? Так що клоун тут тільки ти.
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28.11.2024 13:37 Ответить
не за твої точно. я взагалі сумніваюсь що ти працюш офіціально. так що більше не воняй тут
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28.11.2024 13:38 Ответить
Офіціально!? Це ще що таке!? Хохол, йди спочатку вивчи українську мову, лише потім будеш щось гавкати.
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28.11.2024 13:49 Ответить
Ну вони зараз ще заспівають, що взагалі пацифісти та проти війни, та не зрозуміли, як на фронт попали, обманули їх...
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28.11.2024 00:23 Ответить
"камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє толька ми вижилі"
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28.11.2024 12:24 Ответить
Где мы , там победа! - орали и прыгали на плацу. Допрыгалась эта пьянь и рвань российская. Медузу им в глотку всем.
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28.11.2024 06:41 Ответить
 
 