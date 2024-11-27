Российский командир избивает своего подчиненного за дезертирство: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!" ВИДЕО

Российский командир избил своего подчиненного солдата. На одном из обнародованных видео видно, как военный прибегает к жестким "воспитательным методам" в отношении солдата, представителя коренных малочисленных народов России.

Командир обвиняет солдата в дезертирстве, применяя этнические оскорбления и угрозы физической расправы, в частности выкрикивая: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!"

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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