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Российский командир избивает своего подчиненного за дезертирство: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!" ВИДЕО

Российский командир избил своего подчиненного солдата. На одном из обнародованных видео видно, как военный прибегает к жестким "воспитательным методам" в отношении солдата, представителя коренных малочисленных народов России.

Командир обвиняет солдата в дезертирстве, применяя этнические оскорбления и угрозы физической расправы, в частности выкрикивая: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!"

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19143) россия (95441)


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Топ комментарии
+25
Якщо панове ждуни з ухилянтами вважають що "братушкі" будуть до них та їхніх родичів ставитись краще, то вони помиляються.
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27.11.2024 21:44
+19
Вони всі жертви насилля, починаючи з народження. Вони перетворились на затраханих путінським режимом тварин. Тому тварини йдуть вбивати, тому що вихід лише один - здохнути, але щоб комусь, хто живе вільно, нагадити. Того командира трахає вище командування. І це трахання вони відтворюють по вертикалі. Не мають права на існування. Крапка.
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27.11.2024 21:49
+11
нам його пожаліти?
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27.11.2024 21:42
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нам його пожаліти?
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27.11.2024 21:42 Ответить
Дабраволєц блін. Прішєл дєлать сафарі на хахлов! Будемо вірити, чи лише кацапські камандіри ухилянтів ****..ть.
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27.11.2024 22:04 Ответить
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28.11.2024 08:26 Ответить
Kakaia goriacha liubov.....
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27.11.2024 21:44 Ответить
Якщо панове ждуни з ухилянтами вважають що "братушкі" будуть до них та їхніх родичів ставитись краще, то вони помиляються.
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27.11.2024 21:44 Ответить
Де служиш? На Закарпатті?
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27.11.2024 22:05 Ответить
Судячи з польського прапорця, ви ще далі втекли.
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27.11.2024 22:40 Ответить
На Донбасі служив. На відміну від тебе.
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28.11.2024 07:16 Ответить
А довбойобам аби перднути про міфічних "ухилянтів".
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27.11.2024 22:49 Ответить
Та які ж вони міфічні
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28.11.2024 00:06 Ответить
Сплочьонний узкій мір!
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27.11.2024 21:45 Ответить
то явно узкоглазий льоня голубков, в той шубі, шо він з первих пушилінських ммм доходів своїй ріті тоді купив. а тепер на іпотєку подався заробить )))
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27.11.2024 21:49 Ответить
Вони всі жертви насилля, починаючи з народження. Вони перетворились на затраханих путінським режимом тварин. Тому тварини йдуть вбивати, тому що вихід лише один - здохнути, але щоб комусь, хто живе вільно, нагадити. Того командира трахає вище командування. І це трахання вони відтворюють по вертикалі. Не мають права на існування. Крапка.
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27.11.2024 21:49 Ответить
Шо це в нього за прикид? - десь шубкою розжився
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27.11.2024 21:56 Ответить
Читай нижче. Я зробив припущення...
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27.11.2024 22:23 Ответить
Якщо москалі завоюють Україну, таке буде і з українцями. Цього й хочуть місцеві кацапи. Воно вам треба??
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27.11.2024 22:05 Ответить
І при тому проводять опитування, чи готові одні українці, заради миру з росіянами, віддати росіянам інших українців.
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27.11.2024 22:33 Ответить
обожнюю коли кацапи знищують кацапів!
питаннячко: це один узкоглазий ******* другого узкоглазого, чи мені так привиділось?
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27.11.2024 22:16 Ответить
Обидва рускоглазі. РОСкосиє.
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27.11.2024 22:35 Ответить
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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28.11.2024 01:34 Ответить
Какая-то фигня. Тема дружбы народов через *************, не раскрыта. Автор - мудак.
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27.11.2024 22:18 Ответить
А полушубок-то, на ньому не тільки цивільний, а ще й жіночий... Видно, якусь тітку обікрав...
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27.11.2024 22:22 Ответить
а де він шубєйку прибарахлив? дамська.
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27.11.2024 22:39 Ответить
Лучше конечно, как тот чорт из ВСУ, который дерзертировал, а потом в телеграме еще начал права качать.
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27.11.2024 23:04 Ответить
А ти в його шкурі був ?
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27.11.2024 23:17 Ответить
Ти заблукав, кацапсіна?
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28.11.2024 14:28 Ответить
це добре
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28.11.2024 00:26 Ответить
ну правильно делает. если это быдло пошло убивать за деньги, то пусть идет на мясо.
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28.11.2024 00:34 Ответить
Коли в кінці березня-на початку квітня 2022 року кацапи тікали з Чернігівщини, то зробили це так швидко, що покидали багато своїх "оточенців".. Їх потім довго вичисляли по області... Вони ховалися в пустуючих будинках по селах (особливо в зоні відчуження. На покинутих дачах. Дехто рл селах прилаштовувався в "приймаки" до бабок - працював за харчі та дах над голово. Дехто в банди збивався та крав їжу по селах. Наскільки мені відомо, останнього затримали десь у листопаді... Вилізло чудо, обросле, як Бармалей, у жіночому "пуховику", на окраїну села, і питає бабку, що поралася на городі: "Бабушка! Как прайти на Варонеж, Киевскай области?...". І це - не анекдот! Бабка в крик. Збіглися люди... "Пов"язали"...
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28.11.2024 02:08 Ответить
Під Києвом біля мене в серпні останніх взяли
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28.11.2024 08:12 Ответить
Бабка в листопаді поралася на городі?
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28.11.2024 14:27 Ответить
У нас капусту ріжуть та буряки копають, коли перші приморозки приходять. А тоді була тепла осінь... А ще ж і бадилля з городу прибирають - коли хто захоче. Аби снігу не було... Коротше кажучи - кидай "Гамерику", приїжджай у село Велика Дорога, і розпитуй людей...
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28.11.2024 14:57 Ответить
..а тепер уявіть, як окупанти ставляться до українців на окупованих землях, на які Зєля з дермаком і верещучками-смаглючками безперешкодно за пару діб, прогулянковим маршем, запустили грьобаний узкій мір...
шоб ви повиздихали зелені мародери-зрадники безродні разом з вашим подєльником ****** та його ордою...
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28.11.2024 07:03 Ответить
Це вже нацизм чи ще ні?
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28.11.2024 08:28 Ответить
Бомж какой-та
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28.11.2024 08:47 Ответить
Оно мєня раніло, я до дєрєвні дошьол!
Узкоглазий, б;:%;%дь!
Раисся - многонициональнє государство....
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28.11.2024 09:38 Ответить
малчиг в трусиках
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28.11.2024 11:19 Ответить
Дрючба народов!
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28.11.2024 13:18 Ответить
Ось це і є «савєтській саюз», а не кавбаса і марожєноє. Насилля, бідність, бруд і хамство повсюди.
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28.11.2024 14:25 Ответить
Чётко сформулирована истинная сучность СССР.

Мирославу респект за лаконичность.
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28.11.2024 21:25 Ответить
***** ******* про ..адін нарот.. так от він ..во всей красе.. адін нарот расєйськой *********
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28.11.2024 14:35 Ответить
 
 