Российский командир избивает своего подчиненного за дезертирство: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!" ВИДЕО
Российский командир избил своего подчиненного солдата. На одном из обнародованных видео видно, как военный прибегает к жестким "воспитательным методам" в отношении солдата, представителя коренных малочисленных народов России.
Командир обвиняет солдата в дезертирстве, применяя этнические оскорбления и угрозы физической расправы, в частности выкрикивая: "Я тебя сейчас обнулю здесь, узкоглазый!"
Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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питаннячко: це один узкоглазий ******* другого узкоглазого, чи мені так привиділось?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
шоб ви повиздихали зелені мародери-зрадники безродні разом з вашим подєльником ****** та його ордою...
Узкоглазий, б;:%;%дь!
Раисся - многонициональнє государство....
Мирославу респект за лаконичность.