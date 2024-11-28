Неудачная попытка танка и 3 БМП оккупантов атаковать позиции 3-й ОШБр на Харьковщине. ВИДЕО
Очередная неудачная попытка российских оккупантов атаковать позиции 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
В атаку отправляется российская колонна: три БМП и танк. После удара FPV одна из БМП дымится. Танк увяз в грязи. Уцелевшие БМП пытаются убежать. Но дроны Третьей штурмовой догоняют и подрывают технику оккупантов.
Вражескую пехоту выжигают среди поля арта, FPV и сбросы. Без контрольного попадания не остался ни один оккупант.
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