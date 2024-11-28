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Новости Видео Война
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Неудачная попытка танка и 3 БМП оккупантов атаковать позиции 3-й ОШБр на Харьковщине. ВИДЕО

Очередная неудачная попытка российских оккупантов атаковать позиции 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

В атаку отправляется российская колонна: три БМП и танк. После удара FPV одна из БМП дымится. Танк увяз в грязи. Уцелевшие БМП пытаются убежать. Но дроны Третьей штурмовой догоняют и подрывают технику оккупантов.

Вражескую пехоту выжигают среди поля арта, FPV и сбросы. Без контрольного попадания не остался ни один оккупант.

Смотрите также: Операторы дронов 3-й ОШБр уничтожают вражескую технику и пехотинцев. ВIДЕО

Автор: 

дроны (3841) 3-я Отдельная штурмовая бригада (405) Харьковская область (670)


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мінеральне добриво
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28.11.2024 19:16 Ответить
Органіка.
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28.11.2024 19:42 Ответить
Чудова робота!
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28.11.2024 19:25 Ответить
А про окупацію села Вишневе чому не написали. Оборону прорвали.
https://regions.comments.ua/ua/news/kharkiv/vorog-nastupae-na-harkivschini-zayavleno-pro-proriv-oboroni-750306.amp
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28.11.2024 19:28 Ответить
Ця найкрутіша і оснащена бригада допомогла б на Покровському напрямку. Самі на каналах ніколи не пишуть що і де обороняють.
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28.11.2024 19:41 Ответить
добре...
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28.11.2024 19:51 Ответить
Третья Штурмовая - Боги Войны! 👍👍👍
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29.11.2024 07:31 Ответить
Чудово
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30.11.2024 20:52 Ответить
 
 