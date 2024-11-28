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Украинский FPV-дрон сбивает российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР" стоимостью 300 тыс. дол. ВИДЕО

Бойцы бригады НГУ "Рубеж" FPV-дроном сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" стоимостью 300 тысяч долларов

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Это уже второй сбитый вражеский "Мерлин-ВР" на счету операторов БпЛА бригады "Рубеж".

Также смотрите: Башня российского танка Т-90М "Прорыв" взлетает на 200 метров в воздух. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3529) Национальная гвардия (2106) дроны (3841)


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Топ комментарии
+10
Хороший "розмін"... ФПВ-шка - 500 доларів. Мерлін - 300 тисяч...
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28.11.2024 20:24
+4
головне тут що завдяки тому що збили , хтось в Україні залишився живим , а це трішки більше вартує аніж навіть 300 мільйонів у любій валюті ((
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29.11.2024 00:51
+2
У нас є на це компесуючі робітники, які крадуть 300 к а працююь на 500.
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28.11.2024 20:28
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Хороший "розмін"... ФПВ-шка - 500 доларів. Мерлін - 300 тисяч...
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28.11.2024 20:24 Ответить
У нас є на це компесуючі робітники, які крадуть 300 к а працююь на 500.
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28.11.2024 20:28 Ответить
Steal $300K and do work for UAH500 😁
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28.11.2024 20:30 Ответить
На усіх мовах крадуни однакові.
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28.11.2024 20:42 Ответить
Я так розумію, головне тут 300000, а не те, що збили дроном.
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28.11.2024 20:45 Ответить
головне тут що завдяки тому що збили , хтось в Україні залишився живим , а це трішки більше вартує аніж навіть 300 мільйонів у любій валюті ((
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29.11.2024 00:51 Ответить
Цікаво було б комп'ютер навчити керувати фпв дронами камікадзе.
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28.11.2024 21:16 Ответить
Не читала ніколи фантастичне оповідання "Хижак"? Там люди теж наділили літаючого робота штучним інтелектом - щоб він боровся зі злочинністю... Так він спочатку лупив грабіжників та вбивць, а потім почав вражать то хірурга, який робив операцію, то різника, що забивав на бійні худобу... А далі "домодифікувалися до того, що цей літаючий хижак почав вражать просто людей...
У нас і зараз бувають випадки "дружнього вогню" (у американців - теж) А комп"ютер не настільки досконалий, як людський мозок. І що буде? А випадки "дружнього вогню" виростуть в рази... Воно нам треба?
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29.11.2024 01:02 Ответить
Вы наверно про это?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85
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29.11.2024 04:37 Ответить
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4349 Сторожовий птах - Роберт Шеклі
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29.11.2024 04:40 Ответить
У різних перекладачів твір може по-різному називаться...
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29.11.2024 06:46 Ответить
 
 