Украинский FPV-дрон сбивает российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР" стоимостью 300 тыс. дол. ВИДЕО
Бойцы бригады НГУ "Рубеж" FPV-дроном сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" стоимостью 300 тысяч долларов
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Это уже второй сбитый вражеский "Мерлин-ВР" на счету операторов БпЛА бригады "Рубеж".
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У нас і зараз бувають випадки "дружнього вогню" (у американців - теж) А комп"ютер не настільки досконалий, як людський мозок. І що буде? А випадки "дружнього вогню" виростуть в рази... Воно нам треба?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85