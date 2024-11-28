Украинский FPV-дрон сбивает российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР" стоимостью 300 тыс. дол. ВИДЕО

Бойцы бригады НГУ "Рубеж" FPV-дроном сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" стоимостью 300 тысяч долларов

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Это уже второй сбитый вражеский "Мерлин-ВР" на счету операторов БпЛА бригады "Рубеж".

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