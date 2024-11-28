РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11811 посетитель онлайн
Новости Видео Война
4 156 4

МТЛБ оккупантов уничтожена на Харьковщине сбросом гранаты в люк. ВИДЕО

Бойцы 2-го батальона 101-й бригады охраны Генштаба сбросами с дрона уничтожили МТЛБ и несколько автомобилей оккупантов на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Враг пытался осуществить очередную атаку: МТЛБ доставила их пехоту для штурма позиций бригады. Однако что-то пошло не по их плану - штурмовики вынуждены были отступить, а сама МТЛБ была успешно уничтожена точным попаданием гранаты в люк.

В результате этой операции было уничтожено также несколько легковых автомобилей противника.

Читайте также: Украина должна вместе с партнерами реагировать на попытку РФ затянуть войну, - Зеленский

Автор: 

дроны (3841) Харьковская область (670)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прекрасно, але що за буйна зеленина в кінці листопада?
показать весь комментарий
28.11.2024 21:21 Ответить
Та хрен бы с теми листьями в конце концов! Тут иное вот давно. И в люки и давно наши попадают, и не только в мотолыгу, молодцы ВСУ. Но вот 235 квадратных км за семь последних дней кацапы оторвали. Кстати данные нашего ген-штаба и за вчера. Та и ранее картина была в том же темпе. Локально всё получается у нас---а стратегически у кацапов и давно.
показать весь комментарий
28.11.2024 22:01 Ответить
Дай боже, тобі здоров'ячка! Два рази підряд в люк попасти!
показать весь комментарий
28.11.2024 21:21 Ответить
Гранати летять в кущі, де нічого не видно. Причому кілька в одне й те саме місце
показать весь комментарий
29.11.2024 09:46 Ответить
 
 