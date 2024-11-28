МТЛБ оккупантов уничтожена на Харьковщине сбросом гранаты в люк. ВИДЕО

Бойцы 2-го батальона 101-й бригады охраны Генштаба сбросами с дрона уничтожили МТЛБ и несколько автомобилей оккупантов на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Враг пытался осуществить очередную атаку: МТЛБ доставила их пехоту для штурма позиций бригады. Однако что-то пошло не по их плану - штурмовики вынуждены были отступить, а сама МТЛБ была успешно уничтожена точным попаданием гранаты в люк.

В результате этой операции было уничтожено также несколько легковых автомобилей противника.

Читайте также: Украина должна вместе с партнерами реагировать на попытку РФ затянуть войну, - Зеленский