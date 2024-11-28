МТЛБ оккупантов уничтожена на Харьковщине сбросом гранаты в люк. ВИДЕО
Бойцы 2-го батальона 101-й бригады охраны Генштаба сбросами с дрона уничтожили МТЛБ и несколько автомобилей оккупантов на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Враг пытался осуществить очередную атаку: МТЛБ доставила их пехоту для штурма позиций бригады. Однако что-то пошло не по их плану - штурмовики вынуждены были отступить, а сама МТЛБ была успешно уничтожена точным попаданием гранаты в люк.
В результате этой операции было уничтожено также несколько легковых автомобилей противника.
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Alexander Heydeck #587684
показать весь комментарий28.11.2024 21:21 Ответить Мне нравится 2
Борис Дородный #565881
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Moshe_Dayan
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dromyk nidrov
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