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Серия ударов дронами по укрытиям и технике врага на Курщине. ВИДЕО

Серия ударов дронами по укрытиям и технике врага на территории Курской области РФ, выполненная операторами подразделения "ГРИФОН501".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

дроны (3841) Курск (1073)


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хлопці - ювеліри своєї справи.
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28.11.2024 23:58 Ответить
Непогано хлопці по льохах навчилися ходить...
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29.11.2024 00:28 Ответить
Российские подразделения 155-й, 810-й бригад морской пехоты и мотострелковых и парашютно-десантных полков и бригад постоянно пополняются личным составом, который сразу бросают в бой. По оценке офицеров из штаба объединенной группировки ВС РФ, Курское направление в ноябре «сжирает» до 50% всех пополнений, которые получает армия. При этом, численность подразделений, находящихся на передовой, часто составляет не более 30-40% от штатной.
Потери ВС РФ в Курской области с 25.10 по 19.11 составили:

​5 963 убитые, пропавшие без вести, пленные, дезертиры;

​8 441 раненые, выбывшие по болезни.

​Так как эвакуация погибших и раненых почти не проводится, до 60% безвозвратных российских потерь в Курской области - это пропавшие без вести.
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29.11.2024 00:56 Ответить
Льох на курщині???? Яре, там погрєб)))
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29.11.2024 01:51 Ответить
Де розбиті енергооб*єкти ворога?
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29.11.2024 05:07 Ответить
Не треба мені про дурну курщину!! Це дратує! Краще повідомте. скільки кілометрів України звільнили на Півдні!!!
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29.11.2024 07:42 Ответить
 
 