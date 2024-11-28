Серия ударов дронами по укрытиям и технике врага на Курщине. ВИДЕО
Серия ударов дронами по укрытиям и технике врага на территории Курской области РФ, выполненная операторами подразделения "ГРИФОН501".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Потери ВС РФ в Курской области с 25.10 по 19.11 составили:
5 963 убитые, пропавшие без вести, пленные, дезертиры;
8 441 раненые, выбывшие по болезни.
Так как эвакуация погибших и раненых почти не проводится, до 60% безвозвратных российских потерь в Курской области - это пропавшие без вести.