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Новости Видео Война
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Юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате ракетного удара РФ, продолжает выступления. ВИДЕО

Маленькая украинская гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате обстрела Затоки российскими оккупантами в 2022 году, выступила на турнире по художественной гимнастике.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

История Александры Паскаль

16 мая 2022 года самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар по Одесской области. Был поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок.

Шестилетняя Александра более двух недель провела в реанимации. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Ранее девочка занималась танцами и гимнастикой, выступала на соревнованиях. Ее мать в результате обстрела потеряла слух.

Смотрите: Юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате российского обстрела, показала, как собирается на тренировку. ВИДЕО

Автор: 

дети (6472) обстрел (26906) гимнастика (91) Белгород-Днестровский (116)


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Топ комментарии
+34
Сил і натхнення дитині!
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29.11.2024 16:25
+29
Яке бл#дство ця війна, під@рам московським крім смоли в аду нічого....
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29.11.2024 16:26
+23
******** кацапи бажаю вашим дітям по два протези !
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29.11.2024 16:25
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29.11.2024 16:25 Ответить
Сил і натхнення дитині!
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29.11.2024 16:25 Ответить
******** кацапи бажаю вашим дітям по два протези !
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29.11.2024 16:25 Ответить
так , протези два... тільки один нехай буде голова.
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29.11.2024 19:06 Ответить
Яке бл#дство ця війна, під@рам московським крім смоли в аду нічого....
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29.11.2024 16:26 Ответить
Українська Красунечка . Це сильна Скифська Амазанка !!!❤️
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29.11.2024 16:27 Ответить
Щось ви не про те - у скіфів не було амазонок, там чоловіки самі нормально за свій рід билися!
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30.11.2024 02:56 Ответить
Сармати ,Скифи всі мали жінок Воїнів ,і вони всі наші коріння
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30.11.2024 09:16 Ответить
Жінки Воїни при своїх чоловіках і Амазонки без чоловіків - то є дві великі різниці, як кажуть в Одесі!😃
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30.11.2024 16:03 Ответить
До сліз!
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29.11.2024 16:39 Ответить
Це Герой України...
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29.11.2024 17:20 Ответить
❤️👏
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29.11.2024 17:27 Ответить
Яка ж вперта , і працьовита дитина , україночка !
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29.11.2024 17:32 Ответить
кацапские *****...и.......
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29.11.2024 17:40 Ответить
Стрибай, дівчинко, і будь щаслива не дивлячись ні на що!
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29.11.2024 18:27 Ответить
бажаємо дівчинці виграти все що можливо
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29.11.2024 18:29 Ответить
Неймовірна!!!
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29.11.2024 18:43 Ответить
А як почувається путінська підстилка кабаєва, коли дивиться це відео?
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29.11.2024 18:48 Ответить
Пробач, дитино, пробач..
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29.11.2024 19:05 Ответить
Це після нашої Перемоги мають казати всі, хто в 2019 році Хоть поржал без Никакой разницы. Інакше то буде не Перемога!
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30.11.2024 02:59 Ответить
Донечко! Яка мужня дитинка! Дай Боже тобі щастя! Це в пику всім дрищам ухилянтам!!!
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29.11.2024 19:57 Ответить
Чотириразовим дрищам ухилянтам, уточнюйте!
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30.11.2024 03:00 Ответить
Маленькій україночці - щасливої долі та спортивних звершень.
Московитським личинкам... У стократ більших страждань і смертей, що завдали дорослі орки нашій країні!
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29.11.2024 20:39 Ответить
руські-не люди, тому підлежать знищенню
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29.11.2024 23:51 Ответить
і матусі, і донечці, і усій сім'ї- ніжні і добрі побажання... нехай усе вдається...
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29.11.2024 23:56 Ответить
Це відео треба показати в ООН і всіх міжнародних медіа!
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30.11.2024 09:59 Ответить
 
 