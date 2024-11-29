Юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате ракетного удара РФ, продолжает выступления. ВИДЕО

Маленькая украинская гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате обстрела Затоки российскими оккупантами в 2022 году, выступила на турнире по художественной гимнастике.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

История Александры Паскаль

16 мая 2022 года самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар по Одесской области. Был поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок.

Шестилетняя Александра более двух недель провела в реанимации. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Ранее девочка занималась танцами и гимнастикой, выступала на соревнованиях. Ее мать в результате обстрела потеряла слух.

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