Смена командования Сухопутных войск ВСУ. Юрий Бутусов. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, главный редактор Юрий Бутусов во время стрима на ютуб-канале Бутусов плюс расскажет о своем видении и перспективах кадровых изменений, которые произошли недавно в Сухопутных войсках ВСУ.
Напомним, 29 ноября новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый, а заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил назначен Олег Апостол.
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Це майже так само як муха у віконне скло б'ється