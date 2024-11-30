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Смена командования Сухопутных войск ВСУ. Юрий Бутусов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, главный редактор Юрий Бутусов во время стрима на ютуб-канале Бутусов плюс расскажет о своем видении и перспективах кадровых изменений, которые произошли недавно в Сухопутных войсках ВСУ.

Напомним, 29 ноября новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый, а заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил назначен Олег Апостол.

Также читайте: Зеленский назначил командира 93-й бригады Палису заместителем руководителя ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) кадры (611) Бутусов Юрий (4347) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+15
Друзі, якщо вам бреше одна людина п'ять років, ви знову почнете сумніватись. А раптом він змінився, відчув в себе любов до України ? Ага, тварина відчула свій кінець. Він вже зводив брови, надував щоки, пускав сльозу. Та він же актор! Він відчув, що бабло партнерів у його кишеню перестане падати з неба. А так хочеться, щоб це було ... вічно. Що треба зробити, щоб ви почали сумніватись, "а раптом" ? Як сподобатись піплу, який у 2019 році реготав. Правильно, планами про ... мрії кожного українця. Не пройшло. Значить кадровими змінами, залученням відомих патріотів за роки нашої десятирічної війни. Зауважте, поважним та з досвідом ще не похилих генералам НІЧОГО. А ЧОГО ? Та їх у свою гру наперстками вже не втягти (Залужний зрозумів брехню дегустатора Мівіни). А молодих можна купити, наобіцяти, щоб з часом дати під зад. Лідор це зробить. Обов'язково. Бо він намагається обманути всіх ! Знову й знову. Брехун ніколи не стане Чесним. Як би ми не вірили в інше.
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30.11.2024 20:31
+9
ви помиляєтеся. Брехуна таки обрали
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30.11.2024 20:49
+9
А як він буде знищувати кацапських терористів і вбивць, коли скрпізь свого носа сує Боневтік і єлдак? А призначення Драпатого - це прикриття іменами заслужених людей своїх провалів(я про Боневтіка). Як там 100 мм міни, вже замінили? А де ті 25 мільярдів, які засунули коту під хвіст, чи єлдаку і Херпіду у воровську кишеню?
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30.11.2024 21:09
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Правила форума Совет форумчан
Шото підказує, що заміна командування не приведе до будівництва фортифікацій замість клумб і тротуарів, не переведе наголос на технології замість піхоти, разом з військовими інструкторами партнери не пришлють сюди інженерів-технологів і професорів-викладачів для молодих спеціалістів. Не почнеться ні ядерна програма, ні масштабна ракетна. Бо не розглядається рівень глобалізму, які ідеологічні угрупування стоять за єрмаками і іншими. Сіті оф Лондон, Бнай-Бріт, Єльські Ілюмінаті, староєвропейська аристократія, Ватикан. Яким чином можна виграти війну у загоні для козла-відбувайла?
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30.11.2024 20:24 Ответить
найбільше хвилюють ілюмінати і жителі Кільця
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30.11.2024 20:28 Ответить
З Богом! хай Драпатому Бог помагає знищити нечисть окупантську.
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30.11.2024 20:27 Ответить
А як він буде знищувати кацапських терористів і вбивць, коли скрпізь свого носа сує Боневтік і єлдак? А призначення Драпатого - це прикриття іменами заслужених людей своїх провалів(я про Боневтіка). Як там 100 мм міни, вже замінили? А де ті 25 мільярдів, які засунули коту під хвіст, чи єлдаку і Херпіду у воровську кишеню?
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30.11.2024 21:09 Ответить
Друзі, якщо вам бреше одна людина п'ять років, ви знову почнете сумніватись. А раптом він змінився, відчув в себе любов до України ? Ага, тварина відчула свій кінець. Він вже зводив брови, надував щоки, пускав сльозу. Та він же актор! Він відчув, що бабло партнерів у його кишеню перестане падати з неба. А так хочеться, щоб це було ... вічно. Що треба зробити, щоб ви почали сумніватись, "а раптом" ? Як сподобатись піплу, який у 2019 році реготав. Правильно, планами про ... мрії кожного українця. Не пройшло. Значить кадровими змінами, залученням відомих патріотів за роки нашої десятирічної війни. Зауважте, поважним та з досвідом ще не похилих генералам НІЧОГО. А ЧОГО ? Та їх у свою гру наперстками вже не втягти (Залужний зрозумів брехню дегустатора Мівіни). А молодих можна купити, наобіцяти, щоб з часом дати під зад. Лідор це зробить. Обов'язково. Бо він намагається обманути всіх ! Знову й знову. Брехун ніколи не стане Чесним. Як би ми не вірили в інше.
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30.11.2024 20:31 Ответить
ви помиляєтеся. Брехуна таки обрали
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30.11.2024 20:49 Ответить
Це не помилка, це подоляківське яке тут існує для того щоби агітувати проти Порошенка.
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30.11.2024 21:00 Ответить
ти диви як впав рейтинг Найвеличнішого
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30.11.2024 21:16 Ответить
Тобто ви нібито розумієте що воно марно, але все одне те робите?
Це майже так само як муха у віконне скло б'ється
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30.11.2024 21:18 Ответить
ну про муху ви дарма. Я би Броневтіка так не принижував. Ганьба вам!
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30.11.2024 21:33 Ответить
І тому ти тут потужно та незламно сереш не знімая споднього, як найшаличніший лідор всесвіту
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30.11.2024 21:43 Ответить
Слухай, люб'язний, у моїй промові ані слова про Порошенко. Але "хвороба" Лідора має статус епідемії ? Я про одне, а мені хворі про своє ? Доведи що Лідор не бреше - ось що тобі треба робити, якщо "хвороба" не перетворилась у хронічну. Клюй полову, а не зерно й далі.
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30.11.2024 20:55 Ответить
Дивує наївність Бутусова. Ішак не здатний на логічні, раціональні рішення, а тим паче дії. Якщо це чмо, яке іменує себе верховним головкомом, і робить призначення, то виключно з папірця дєрмака. Ішак сам нічого не вирішує і не призначає в силу своєї безтолковості та повної некомпетентості в будь-яких питаннях. Ці призначення для цього, щоб пустити чергового тумана в очі народу.
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30.11.2024 22:18 Ответить
Такі ДА. Ви праві. Яким інструментом цю ЗЕпогань знищити? Тільки фізично бійцями ЗСУ. Ніяк по іншому. ЗЕкони ??? Ви про що..????
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30.11.2024 23:16 Ответить
Таке враження що зараз намагаються задушити пожежу, в яку ще рік тому зелені скоти самі налили керосину
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01.12.2024 09:19 Ответить
Буде причина ще один(а чи одна ще) свої пройоби спихнути на когось...
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01.12.2024 10:09 Ответить
слава Богу що цього підера машавця *******. все добре а по Палісі побачимо. В США він вчився по протекції. Не всі мають таких батьків. Головне щоб він не був таким як його батько замполіт 24 механізованої дивізіі.
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01.12.2024 23:10 Ответить
 
 