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Воины 102-й ОБрТрО дроном-камикадзе метко атаковали здание, где скрывались оккупанты. ВИДЕО

Воины 102-й отдельной бригады территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского роты ударных БпАК "Аркан" атаковали здание, где скрывались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники атаковали вражескую цель и, вероятно, ликвидировали российских захватчиков.

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Автор: 

армия РФ (19180) ликвидация (3527)


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Прямо у білизну!!!
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02.12.2024 21:22 Ответить
Будівлі було дуже боляче. Не більше.
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02.12.2024 21:49 Ответить
Так там нікого не було .
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02.12.2024 23:02 Ответить
 
 