Воины 102-й ОБрТрО дроном-камикадзе метко атаковали здание, где скрывались оккупанты. ВИДЕО
Воины 102-й отдельной бригады территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского роты ударных БпАК "Аркан" атаковали здание, где скрывались оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники атаковали вражескую цель и, вероятно, ликвидировали российских захватчиков.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий02.12.2024 21:22 Ответить Мне нравится 0
Alexandr Петров
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Сергій Малецький
показать весь комментарий02.12.2024 23:02 Ответить Мне нравится 1
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