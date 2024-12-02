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102 ОБрТрО дроном-камікадзе влучно атакували будівлю, де переховувалися окупанти. ВIДЕО

Воїни 102-ої окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського роти ударних БпАК "Аркан" атакували будівлю, де переховувалися окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники атакували ворожу ціль та, ймовірно, ліквідували російських загарбників.

Дивіться: Бійці бригади патрульної поліції "Хижак" ліквідували 2 окупантів, ще 13 – поранили в Торецьку на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) ліквідація (3876)


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Прямо у білизну!!!
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02.12.2024 21:22 Відповісти
Будівлі було дуже боляче. Не більше.
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02.12.2024 21:49 Відповісти
Так там нікого не було .
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02.12.2024 23:02 Відповісти
 
 