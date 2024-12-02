102 ОБрТрО дроном-камікадзе влучно атакували будівлю, де переховувалися окупанти. ВIДЕО
Воїни 102-ої окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського роти ударних БпАК "Аркан" атакували будівлю, де переховувалися окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники атакували ворожу ціль та, ймовірно, ліквідували російських загарбників.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар02.12.2024 21:22 Відповісти Мені подобається 0
Alexandr Петров
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Сергій Малецький
показати весь коментар02.12.2024 23:02 Відповісти Мені подобається 1
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