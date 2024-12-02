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Морские пехотинцы уничтожили штурмовую группу врага и квадроциклы с оккупантами в Курской области. ВИДЕО

В Курской области бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили штурмовую группу врага, квадроциклы с оккупантами, атаковали пехоту противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19180) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) Курск (1092)


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люто ї*башать русню!…
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02.12.2024 22:09 Ответить
1:12 я щось не зрозумів: окопи і бліндажі готують для оборони? Чи вони там були раніше?
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02.12.2024 22:13 Ответить
Курвська область вона така 😁
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02.12.2024 22:38 Ответить
Охіренно гарна робота , дуже вдячні нашим козакам ! Слава ЗСУ!
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03.12.2024 00:21 Ответить
пІхайте й надалі!!!
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03.12.2024 02:47 Ответить
 
 