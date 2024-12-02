Морские пехотинцы уничтожили штурмовую группу врага и квадроциклы с оккупантами в Курской области. ВИДЕО
В Курской области бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили штурмовую группу врага, квадроциклы с оккупантами, атаковали пехоту противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
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