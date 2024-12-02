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Морські піхотинці знищили штурмову групу ворога і квадроцикли з окупантами в Курській області. ВIДЕО

В Курській області бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти знищили штурмову групу ворога, квадроцикли з окупантами, атакували піхоту противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

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Автор: 

армія рф (17236) 36 окрема бригада морської піхоти (204) Курськ (1093)


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люто ї*башать русню!…
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02.12.2024 22:09 Відповісти
1:12 я щось не зрозумів: окопи і бліндажі готують для оборони? Чи вони там були раніше?
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02.12.2024 22:13 Відповісти
Курвська область вона така 😁
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02.12.2024 22:38 Відповісти
Охіренно гарна робота , дуже вдячні нашим козакам ! Слава ЗСУ!
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03.12.2024 00:21 Відповісти
пІхайте й надалі!!!
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03.12.2024 02:47 Відповісти
 
 