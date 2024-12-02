Морські піхотинці знищили штурмову групу ворога і квадроцикли з окупантами в Курській області. ВIДЕО
В Курській області бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти знищили штурмову групу ворога, квадроцикли з окупантами, атакували піхоту противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
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