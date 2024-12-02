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Украинские защитники атакой дрона-камикадзе отправили оккупанта в "вечный полет". ВИДЕО

На Покровском направлении операторы дрона-камикадзе атаковали российского захватчика, из-за чего тело оккупанта взлетело в небо на несколько метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после взрыва оккупанта подбросило высоко вверх.

Смотрите также: Морские пехотинцы уничтожили штурмовую группу врага и квадроциклы с оккупантами в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) ликвидация (3527)


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Відлетів, як використаний презерватив.
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02.12.2024 23:15 Ответить
Нє ну так класно полетів .
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02.12.2024 23:16 Ответить
Теперь на концерте кобзона его будут называть, гагарин
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02.12.2024 23:43 Ответить
Лайно. Мішок. Юра.
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03.12.2024 02:43 Ответить
одна сальтуха і вже слухає кобзона.
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03.12.2024 02:55 Ответить
ми одного окупанта а вони сотні дронів кожен день і горят міста
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03.12.2024 03:18 Ответить
якщо б згрупувався - міг би ще пару піруетів зробити в повітрі!!!
мабуть уже думав про квитки на концерт і про білу ладу!
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03.12.2024 09:12 Ответить
Salto mortale...
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03.12.2024 12:00 Ответить
 
 