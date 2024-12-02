Украинские защитники атакой дрона-камикадзе отправили оккупанта в "вечный полет". ВИДЕО

На Покровском направлении операторы дрона-камикадзе атаковали российского захватчика, из-за чего тело оккупанта взлетело в небо на несколько метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после взрыва оккупанта подбросило высоко вверх.

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