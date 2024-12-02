Українські захисники атакою дрона-камікадзе відправили окупанта у "вічний політ". ВIДЕО

На Покровському напрямку оператори дрона-камікадзе атакували російського загарбника, через що тіло окупанта взлетіло у небо на кілька метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після вибуху окупанта від вибуху підкинуло високо угору.

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