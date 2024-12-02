УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12782 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
3 183 8

Українські захисники атакою дрона-камікадзе відправили окупанта у "вічний політ". ВIДЕО

На Покровському напрямку оператори дрона-камікадзе атакували російського загарбника, через що тіло окупанта взлетіло у небо на кілька метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після вибуху окупанта від вибуху підкинуло високо угору.

Також дивіться: Морські піхотинці знищили штурмову групу ворога і квадроцикли з окупантами в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) ліквідація (3876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відлетів, як використаний презерватив.
показати весь коментар
02.12.2024 23:15 Відповісти
Нє ну так класно полетів .
показати весь коментар
02.12.2024 23:16 Відповісти
Теперь на концерте кобзона его будут называть, гагарин
показати весь коментар
02.12.2024 23:43 Відповісти
Лайно. Мішок. Юра.
показати весь коментар
03.12.2024 02:43 Відповісти
одна сальтуха і вже слухає кобзона.
показати весь коментар
03.12.2024 02:55 Відповісти
ми одного окупанта а вони сотні дронів кожен день і горят міста
показати весь коментар
03.12.2024 03:18 Відповісти
якщо б згрупувався - міг би ще пару піруетів зробити в повітрі!!!
мабуть уже думав про квитки на концерт і про білу ладу!
показати весь коментар
03.12.2024 09:12 Відповісти
Salto mortale...
показати весь коментар
03.12.2024 12:00 Відповісти
 
 