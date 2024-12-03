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Новости Видео Война
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Оккупант сопровождает наземный дрон с телом своего "двухсотого". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой наземный дрон армии РФ везет тело "двухсотого" оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, еще один россиянин сопровождает тело своего соратника.

Смотрите: Четверо россиян гибнут под сбросами с дронов среди тел своих ликвидированных приспешников вокруг уничтоженного БТРа. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) дроны (3896)


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Топ комментарии
+15
Вони почали вивозити свої трупаки? Та ще й використовувати для цього дрона? Танунах це якийсь пропагандистський відосік.
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03.12.2024 12:39
+6
Важную шишку везут видимо. Простого орка бы просто кинули
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03.12.2024 12:50
+2
орки знімають тріллер-блокбастер "Паследняя атака"
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03.12.2024 12:50
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Вони почали вивозити свої трупаки? Та ще й використовувати для цього дрона? Танунах це якийсь пропагандистський відосік.
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03.12.2024 12:39 Ответить
Важную шишку везут видимо. Простого орка бы просто кинули
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03.12.2024 12:50 Ответить
100 відсотків.
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03.12.2024 12:56 Ответить
Та і для шишки пригнали б жигулятора. А в дрон напхали б вибухівки і кинули в атаку. ******* це все кіздежом, тіпа ось дивіться яка технологічна в нас армія.
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03.12.2024 13:15 Ответить
Не красиво поклали - рука звисає...
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03.12.2024 12:48 Ответить
орки знімають тріллер-блокбастер "Паследняя атака"
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03.12.2024 12:50 Ответить
Телега с колесами на радиоуправлении. А на телемарафете это величают - война дронов
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03.12.2024 12:58 Ответить
Анально Говно Нєтний катафалк.
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03.12.2024 12:58 Ответить
З китайською музикою ,тіпа
Алеся я люблю - тирлик тирлик )))
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03.12.2024 14:39 Ответить
Вези меня извозчик по гулкой мостовой,

А если я усну шманать меня не надо.

Я сам тебе отдам ты парень в доску свой,

Ты тоже пьешь когда-то до упаду.
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03.12.2024 13:03 Ответить
Кацап іде пішки, а якщо застрелиться теж поїде з комфортом.
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03.12.2024 13:35 Ответить
Потім побачимо такі наземні дрони з таким же вантажем на параді на Красній площі?
Це ж круто і все таке...
Забутий полк і досягнення техніки в одному флаконі!
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03.12.2024 14:04 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🖕
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03.12.2024 14:13 Ответить
Хотів пітушок денежку срубить ? а не тут то было ( фарс ))) и дорогаа-яяяя не узнааа-ет какой у парня был конец
ча ча ча.
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03.12.2024 14:37 Ответить
Візьме лінійку та виміряє.
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03.12.2024 15:21 Ответить
"Here comes his body"
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03.12.2024 15:21 Ответить
Поталанило сім"ї... Буде могилка. Буде куди сходить та напиться в "радительский день"... Та ще й гроші отримають за "м"ясо"...
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03.12.2024 15:57 Ответить
 
 