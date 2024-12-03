Оккупант сопровождает наземный дрон с телом своего "двухсотого". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой наземный дрон армии РФ везет тело "двухсотого" оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, еще один россиянин сопровождает тело своего соратника.

Смотрите: Четверо россиян гибнут под сбросами с дронов среди тел своих ликвидированных приспешников вокруг уничтоженного БТРа. ВИДЕО