Оккупант сопровождает наземный дрон с телом своего "двухсотого". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой наземный дрон армии РФ везет тело "двухсотого" оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, еще один россиянин сопровождает тело своего соратника.
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+15 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий03.12.2024 12:39
+6 Підлога Маккартні
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+2 Elvis2
показать весь комментарий03.12.2024 12:50
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Алеся я люблю - тирлик тирлик )))
А если я усну шманать меня не надо.
Я сам тебе отдам ты парень в доску свой,
Ты тоже пьешь когда-то до упаду.
Це ж круто і все таке...
Забутий полк і досягнення техніки в одному флаконі!
ча ча ча.