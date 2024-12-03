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Новини Відео Війна
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Окупант супроводжує наземний дрон із тілом свого "двохсотого". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому наземний дрон армії РФ везе тіло "двохсотого" окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ще один росіянин супроводжує тіло свого поплічника.

Дивіться: Четверо росіян конають під скидами із дронів серед тіл своїх ліквідованих поплічників навколо знищеного БТРа. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) дрони (4632)


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Топ коментарі
+15
Вони почали вивозити свої трупаки? Та ще й використовувати для цього дрона? Танунах це якийсь пропагандистський відосік.
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03.12.2024 12:39
+6
Важную шишку везут видимо. Простого орка бы просто кинули
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03.12.2024 12:50
+2
орки знімають тріллер-блокбастер "Паследняя атака"
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03.12.2024 12:50
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Вони почали вивозити свої трупаки? Та ще й використовувати для цього дрона? Танунах це якийсь пропагандистський відосік.
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03.12.2024 12:39 Відповісти
Важную шишку везут видимо. Простого орка бы просто кинули
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03.12.2024 12:50 Відповісти
100 відсотків.
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03.12.2024 12:56 Відповісти
Та і для шишки пригнали б жигулятора. А в дрон напхали б вибухівки і кинули в атаку. ******* це все кіздежом, тіпа ось дивіться яка технологічна в нас армія.
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03.12.2024 13:15 Відповісти
Не красиво поклали - рука звисає...
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03.12.2024 12:48 Відповісти
орки знімають тріллер-блокбастер "Паследняя атака"
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03.12.2024 12:50 Відповісти
Телега с колесами на радиоуправлении. А на телемарафете это величают - война дронов
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03.12.2024 12:58 Відповісти
Анально Говно Нєтний катафалк.
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03.12.2024 12:58 Відповісти
З китайською музикою ,тіпа
Алеся я люблю - тирлик тирлик )))
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03.12.2024 14:39 Відповісти
Вези меня извозчик по гулкой мостовой,

А если я усну шманать меня не надо.

Я сам тебе отдам ты парень в доску свой,

Ты тоже пьешь когда-то до упаду.
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03.12.2024 13:03 Відповісти
Кацап іде пішки, а якщо застрелиться теж поїде з комфортом.
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03.12.2024 13:35 Відповісти
Потім побачимо такі наземні дрони з таким же вантажем на параді на Красній площі?
Це ж круто і все таке...
Забутий полк і досягнення техніки в одному флаконі!
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03.12.2024 14:04 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🖕
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03.12.2024 14:13 Відповісти
Хотів пітушок денежку срубить ? а не тут то было ( фарс ))) и дорогаа-яяяя не узнааа-ет какой у парня был конец
ча ча ча.
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03.12.2024 14:37 Відповісти
Візьме лінійку та виміряє.
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03.12.2024 15:21 Відповісти
"Here comes his body"
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03.12.2024 15:21 Відповісти
Поталанило сім"ї... Буде могилка. Буде куди сходить та напиться в "радительский день"... Та ще й гроші отримають за "м"ясо"...
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03.12.2024 15:57 Відповісти
 
 