Окупант супроводжує наземний дрон із тілом свого "двохсотого". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому наземний дрон армії РФ везе тіло "двохсотого" окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ще один росіянин супроводжує тіло свого поплічника.

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