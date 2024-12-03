Окупант супроводжує наземний дрон із тілом свого "двохсотого". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому наземний дрон армії РФ везе тіло "двохсотого" окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ще один росіянин супроводжує тіло свого поплічника.
Топ коментарі
+15 Зэлэный_Змий
показати весь коментар03.12.2024 12:39
+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.12.2024 12:50
+2 Elvis2
показати весь коментар03.12.2024 12:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Алеся я люблю - тирлик тирлик )))
А если я усну шманать меня не надо.
Я сам тебе отдам ты парень в доску свой,
Ты тоже пьешь когда-то до упаду.
Це ж круто і все таке...
Забутий полк і досягнення техніки в одному флаконі!
ча ча ча.