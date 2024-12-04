Зеленский поручил подготовить санкционные решения в отношении властей Грузии. ВИДЕО
В видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против грузинских властей.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Доклад руководителя ГУР. Буданов доложил относительно российскимх намерений на ближайшее время и относительно ситуации в Сирии - то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства. Также был доклад относительно ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона - как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", - сказал Зеленский.
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І гасла у них такі ж, як у Буби 2019 року.
Ги-ги! Звісно, що воно не пам'ятає те, що казало зранку, а тим більш вчора, але нагадайте йому, що у 2019-му у москві його майже обожнювали!
Але я не можу зрозуміти більш глибокого змісту цієї фрази: тобто москва і владу хвалить, і протести проти неї розганяє?
Геніально!
Порошенко, до слова, теж проголосував "за".
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos_print?g_id=24410&vid=1
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 4 від 06.09.2023 13:20:29
Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Умєрова Р.Е. на посаду Міністра оборони України (№10004) - в цілому
За - 338 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 21 Всього - 360
Рішення прийнято