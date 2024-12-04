Зеленский поручил подготовить санкционные решения в отношении властей Грузии. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против грузинских властей.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Доклад руководителя ГУР. Буданов доложил относительно российскимх намерений на ближайшее время и относительно ситуации в Сирии - то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства. Также был доклад относительно ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона - как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", - сказал Зеленский.