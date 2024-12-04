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Зеленский поручил подготовить санкционные решения в отношении властей Грузии. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против грузинских властей.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Доклад руководителя ГУР. Буданов доложил относительно российскимх намерений на ближайшее время и относительно ситуации в Сирии - то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства. Также был доклад относительно ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона - как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", - сказал Зеленский.

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20260) обращение (745) санкции (11263)


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Топ комментарии
+10
Фігасє. Так вони ж Бубі брати по розуму.

І гасла у них такі ж, як у Буби 2019 року.
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04.12.2024 20:28
+5
Заборонить дивитися Сватов та Квартал?
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04.12.2024 20:29
+5
Куди кінь з копитом, туди й жаба з клешнею!
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04.12.2024 20:37
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Фігасє. Так вони ж Бубі брати по розуму.

І гасла у них такі ж, як у Буби 2019 року.
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04.12.2024 20:28 Ответить
Заборонить дивитися Сватов та Квартал?
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04.12.2024 20:29 Ответить
Навіть не розумію, для чого я це подивився!!!...
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04.12.2024 20:32 Ответить
Куди кінь з копитом, туди й жаба з клешнею!
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04.12.2024 20:37 Ответить
Так там така ж сама прокацапська влада.
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04.12.2024 20:41 Ответить
"І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести" Джерело: https://censor.net/ua/v3523473

Ги-ги! Звісно, що воно не пам'ятає те, що казало зранку, а тим більш вчора, але нагадайте йому, що у 2019-му у москві його майже обожнювали!
Але я не можу зрозуміти більш глибокого змісту цієї фрази: тобто москва і владу хвалить, і протести проти неї розганяє?
Геніально!
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04.12.2024 20:41 Ответить
а санкції проти ділєтанта, афєріста і злодія умєрлова, який краде мільярдами, постачає неякісні міни, віддає мільярди через прикордонників(???) польській прокладкі (яка вже раніше , і не один раз обісрілась з постачанням)? чи йому мєдальку і прємію?
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04.12.2024 20:47 Ответить
Достатньо у тих депутатів, які за Умєрова віддали голоси як за МО забрати мандати і... назавжди з політики. Весело буде. Але такого не буде, як такі голоси.....
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04.12.2024 21:03 Ответить
Так там майже всі депутати з усіх фракцій проголосували за Умєрова.
Порошенко, до слова, теж проголосував "за".

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos_print?g_id=24410&vid=1

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 4 від 06.09.2023 13:20:29
Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Умєрова Р.Е. на посаду Міністра оборони України (№10004) - в цілому
За - 338 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 21 Всього - 360
Рішення прийнято
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04.12.2024 21:11 Ответить
Зачем туда лезть?
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04.12.2024 20:58 Ответить
Ось обличчя того, на кого треба накласти санкції українського народу. Кортеж цього штучного Лідора має бути заблокованим. Якщо він не бажає покидати Банкову. Чим більш він виступає, тим більш українському народу треба буде ВІДГРІБАТИ.
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04.12.2024 21:36 Ответить
Буцімто він не такий !
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04.12.2024 21:51 Ответить
З ким ти ще не пересрався?
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04.12.2024 22:21 Ответить
У Кахи Каладзе 100% лишилася київська квартира з часів Динамо, то можна її конфіскувати, хай всереться! Йому Україна дала все, завдяки Києву він піднявся і світ побачив, а зараз хєрню говорить...
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04.12.2024 23:04 Ответить
Добрий спортсмен, не означає розумну людину, як і артист, та інші
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05.12.2024 07:10 Ответить
Палочки ********* їм надішли, муд*к
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04.12.2024 23:05 Ответить
Чім би дитя не тішилися, аби в діяльність війскових не лізло
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05.12.2024 07:08 Ответить
Вся Україна залита коньяком Азнавурі! Повне г...... але чому його так багато.
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05.12.2024 08:39 Ответить
 
 