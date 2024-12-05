Представитель РФ в ООН Небензя: "В украинском поселке, где все говорят по-русски, селят двух бандеровцев и через 5 лет там все становятся бандеровцами". ВИДЕО
Официальный представитель России в ООН Василий Небензя на заседание ООН рассказал о "метаморфозах" в украинском русскоязычном селе после подселения туда "двух бандеровцев".
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Небензи уже через пять лет все подростки в селе "становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами".
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він не людина а якась людиноподібна нєбєнзяна
А по правді кажучі , в Україні навіть на кордоні з московією ніколи не було ніяких дєрєвєнь . Нехай це нєбєнзя знайде по цих селах хоча б одну "балалайку" , чи одну "гАрмошку" . Але бандури є в кожному селі -- й наяність бандури в хаті прямий атрефакт того, що село завжди було українським . А йще інший очевидний факт -- насправді усі навколишні московитськи поселення йще 100 років тому були виключно українськими й дєрєвні московитськи починаються з"являтися тільки десь на північно східному кордоні бєлгородщини чи курщини , десь ближче до Волги . Проце світчать старі назви місці , а особливо сел й хуторів . Веселінівка , наприклад , жодним боком ніяк не можно пояснити як щось московитське . Або Лощина , або ... тисячи назв , які не мають ніякого московитського коріння .
Але ж неукам з ГБ це важко вдовбити в їх тупі бошкА !
Як вбили багатьюх у Л'вові , як вбили Олену Телігу -- й це особиста провина Мельніка (вона працювала під патронажом Мельника) , що він за неї не боровся й не вважав поетесу цінним кадром ...
Перепрошую, а хто це така?Україну в Радбезі ООН представляє бознахто, а офіційний представник сидить позаду, потупивши очі. Що це за треш?
-В ООН помічникиня Єрмака - Дарія Заравіна.
-В НАТО - російська ескорниця- Раміна.
- в США- блазень з Мамахохотала шоу.
- а ОБСЄ - весільний тамада. 73%- як вам спиться? Не пре від сорому?
Наступною претензією буде те, що люди в Україні приймають душ, тому треба зруйнувати енергетику)
Здається, що подзабули ми про тезу про всесвітню революцію... яку готобть пу с друзяками для вього світу
А насправді:
2 пєрєсєлєнца приїжджають в українське село і роками хрюкають, бо "ані так прівиклі".