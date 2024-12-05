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Представитель РФ в ООН Небензя: "В украинском поселке, где все говорят по-русски, селят двух бандеровцев и через 5 лет там все становятся бандеровцами". ВИДЕО

Официальный представитель России в ООН Василий Небензя на заседание ООН рассказал о "метаморфозах" в украинском русскоязычном селе после подселения туда "двух бандеровцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Небензи уже через пять лет все подростки в селе "становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами".

Смотрите также: Небензя о ракетном ударе по селу Гроза: "Там было множество украинских неонацистов". ВИДЕО

Читайте также: Лавров и Небензя не согласовали между собой пропагандистские нарративы об обстреле детской больницы "Охматдет": в ООН звучали разные версии, - Кислица

Автор: 

Бандера Степан (751) ООН (4163) россия (95402) Небензя Василий (47)


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Топ комментарии
+48
Це два кацапа засеруть все українське село. Пішов за крейсером лайномет кацапсячий!
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05.12.2024 09:57
+45
Тим бандерівцям - Героїв України, та відправити у відрядження по всьому світу!
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05.12.2024 09:57
+44
даже девка сзади проснулась и ох...ела от услышанного про бандеровцев
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05.12.2024 09:57
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Ну і що ? Так і повинно бути.
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05.12.2024 13:43 Ответить
Небензя це хвороба , тяжка і не виліковна
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05.12.2024 14:27 Ответить
Дэбил ***.
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05.12.2024 14:35 Ответить
і оце стало причиною руйнування енергетики України русскімі ракетами ?

він не людина а якась людиноподібна нєбєнзяна
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05.12.2024 15:04 Ответить
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... Не стесняйтесь правилmно выговаривать слово обезьяна. Кацапы гордятся и заявляют, шо имеют на одну хромосому больше. Чем обезъяна отличается от человека: имеет на 2 хромосомы больше. Кацапы не доросли еще даже до уровня обезъян, та й годi.
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05.12.2024 19:52 Ответить
Дебіл,пля....
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05.12.2024 15:07 Ответить
Якийсь гопник ? Чьих будєт ?
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05.12.2024 15:11 Ответить
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05.12.2024 15:27 Ответить
як отой лисий ****** може щось патякати в оон --- як його урода чекає дурдом . там мочу і кал здавати не потрібно . там навіть не потрібно проводити тести на адекватність отой тварі ***** і взагалі оон нахєра воно потрібно . це як обсє . сидять в радбезі оон китай і параша і без цих гандонов не може бути НІЯКОГО РІШЕННЯ --- ну і сидим там ..чтоби папіздєть..
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05.12.2024 19:11 Ответить
В одному інтрев"я Натан Шаранский росповів про своє дитинство , яке пройшло в Донецьку . Так ось за його словами як тільки він вони виїзджали за межі міста , так зразу "рЮЮЮзькій язиГГГ" зникав миттєво й вони чули виключно українську мову ! Й це точка зору, це спогади дитинства людини яка жодного разу не була "бандєрофффцєм" , бо Шаранський сидів по таборах за сіонізм !

А по правді кажучі , в Україні навіть на кордоні з московією ніколи не було ніяких дєрєвєнь . Нехай це нєбєнзя знайде по цих селах хоча б одну "балалайку" , чи одну "гАрмошку" . Але бандури є в кожному селі -- й наяність бандури в хаті прямий атрефакт того, що село завжди було українським . А йще інший очевидний факт -- насправді усі навколишні московитськи поселення йще 100 років тому були виключно українськими й дєрєвні московитськи починаються з"являтися тільки десь на північно східному кордоні бєлгородщини чи курщини , десь ближче до Волги . Проце світчать старі назви місці , а особливо сел й хуторів . Веселінівка , наприклад , жодним боком ніяк не можно пояснити як щось московитське . Або Лощина , або ... тисячи назв , які не мають ніякого московитського коріння .

Але ж неукам з ГБ це важко вдовбити в їх тупі бошкА !
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05.12.2024 19:41 Ответить
Кацапы талпаиопы. На ровном месте сделали культ Бандере... К слову , об истории украинского националистического движения. Кремль во время 2МВ дупля не отбивали , что существовало 3 основных направлений в украинском националистическом движении. 1. Отряд Боровца представлял интересы украинского правительства в изгнании. 2. ОУН Мельника - сотрудничество с гитлеровцами в надежде создать украинское самостоятельное государство. 3. ОУН Бандеры воевал и против Гитлера , и против советов за соборную Украину , и против Мельника, и против Боровца. Следует отметить, что Мельник воевал против советов на стороне Гитлера, но советы дали дожить Мельнику до глубокой старости. А вот Бандеру, который был против сотрудничества с Гитлером, кремлядь лишила жизни. Вот так кремлядь , еще из советских времен создала у украинцев культ Бандеры. Дякувати кремлядь не передякувати, за то, шо объединила украинцев вокруг единого национального героя. Не сделай кремлядь этого, навряд ли кто знал бы о Бандере, кроме узкого круга академ историков. А пока на носу - день рождения Бандеры, на новый год. кацапы тоже будут праздновать.
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05.12.2024 19:45 Ответить
P.S бандеровцы воевали против мельниковцев и против отряда Боровца, как против приспешниов Гитлера.
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05.12.2024 22:26 Ответить
Скажу навіть більше -- поки "бандерівці" воювали з Мельником ... сам Бендера зі Стецько, з Ребетом з братами Бендери -- усі перебували в Зальцгаузені ... Той , хто каже , що то не був табор смерті ... але саме там по відомим причинам помер від електического току (суїцид) Яков Джугошвілі . Так , там сиділи ВІП персони , в тому числі й колишній прем"єр Франції Леон Блюм . Й умови там були крайщі за Аушвіц й Бухенвальд - обставини загібелі Якова Дж. проводив раслідування сам гімлер ... Але ж все ж таки то був табор цінного обмінного фонду й кревництво бандерівского проводу наци рахували цінними заручниками . Пересічних ООНівців вони вбивали .
Як вбили багатьюх у Л'вові , як вбили Олену Телігу -- й це особиста провина Мельніка (вона працювала під патронажом Мельника) , що він за неї не боровся й не вважав поетесу цінним кадром ...
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06.12.2024 14:41 Ответить
Пересадіть цій ИИ, мозги,перефарматуйте будь ласка
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05.12.2024 20:37 Ответить
Тим часом в Україні:
Перепрошую, а хто це така?Україну в Радбезі ООН представляє бознахто, а офіційний представник сидить позаду, потупивши очі. Що це за треш?
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05.12.2024 20:38 Ответить
та насрати на те ООН
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06.12.2024 19:55 Ответить
Україну на міжнародній арені представляють фріки:
-В ООН помічникиня Єрмака - Дарія Заравіна.
-В НАТО - російська ескорниця- Раміна.
- в США- блазень з Мамахохотала шоу.
- а ОБСЄ - весільний тамада. 73%- як вам спиться? Не пре від сорому?
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05.12.2024 20:43 Ответить
Вы такой интересный. Це як ото у олiгофрена запитувати розуму.
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06.12.2024 07:11 Ответить
До того ж, тi 73% вiд 37%(якi мають право голосувати, а це десь реальнi 17%) не вартi уваги. Головний наш бич - це решта 100% - 37%=63% iнфантилiв, котрi занавiсили свою балалайку на вибори , та й не проголосували.
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06.12.2024 07:21 Ответить
ЗЫ... справка: 63%(не голосовавших инфантилов) + 37 (порошенковцы+"73%" зебилоиды)=100% население страны, которое имеет юридическое право голосовать.
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06.12.2024 07:30 Ответить
Це ти серйозно, Бендзя?
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05.12.2024 23:11 Ответить
Якось подрібнішали страшилки Кремля...

Наступною претензією буде те, що люди в Україні приймають душ, тому треба зруйнувати енергетику)
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05.12.2024 23:12 Ответить
Нацисткий Власовский флаг у какого образования вирос?
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05.12.2024 23:19 Ответить
Нет, гнида. Все, кого вы пришли "освобождать" становятся бандеровцами!
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06.12.2024 04:30 Ответить
А якщо в село на Лугандоні поселити російську бабу, село стане таким
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06.12.2024 08:25 Ответить
В Українському селі не говорять поросійськи, воно тому і є Українським. А Українець і є Бандерівець. ❤️🇺🇦❤️
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06.12.2024 08:41 Ответить
Ух ти, дайте нам пару таких бандерівців, бо ніяк не можемо позбутися російщини. СЛАВА БАНДЕРІВЦЯМ!
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06.12.2024 10:22 Ответить
Сподіваємось на Трампа! Може він, нарешті, виростає наявні в нього дієві ліки проти скажениз руzzkих. То неьендзя видав бред про комах, та ще й про манаткі до кордонів 90 х рр. Що ж закобзонілся жирик, то зараз небендзя сумлінно рупором марєв кремлінів служить. Але, якщо Європа з Півн.Амерікою встануть разом на захист добра і спільних цінностей, то зло спроможні перемогти і ця перемога має бути інкше мало не покажется усім... хищнік завжди хоче їсти, якщо не видалити в нього зуби, які вже ніколи не зможуть відрасти
Здається, що подзабули ми про тезу про всесвітню революцію... яку готобть пу с друзяками для вього світу
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06.12.2024 11:28 Ответить
як би я хотів, щоб це було правдою )
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06.12.2024 11:47 Ответить
Ну так респект и уважуха тем двум бандеровцам !
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06.12.2024 17:15 Ответить
Ех, якби ж то так....
А насправді:
2 пєрєсєлєнца приїжджають в українське село і роками хрюкають, бо "ані так прівиклі".
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06.12.2024 19:53 Ответить
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