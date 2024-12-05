Официальный представитель России в ООН Василий Небензя на заседание ООН рассказал о "метаморфозах" в украинском русскоязычном селе после подселения туда "двух бандеровцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Небензи уже через пять лет все подростки в селе "становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами".

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