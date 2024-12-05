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Оператор дрона точным сбросом попал в боевую машину российского ЗРК "Тор М-2". ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 412-го отдельного батальона беспилотных систем "NEMESIS" точным сбросом попал в боевую машину ЗРК "Тор М-2" на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной работы украинского воина опубликована на странице Сил беспилотных систем в соцсетях.

Смотрите: Поражение вражеской радиолокационной станции ЗРК "Бук-М3" на запорожском направлении. ВИДЕО

Боевая машина 9А331М2 ЗРК "Тор М-2" способна вести огонь на ходу, без остановок, имеет увеличенный боекомплект и оснащен современными ракетами, обеспечивающими расширенную зону поражения и повышенную точность. Стоимость единицы оценивается примерно в $27 миллионов.

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Автор: 

ПВО (2721) Запорожская область (3058) ЗРК (199) Силы беспилотных систем (90)


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сподіваюсь, їй гаплик...
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05.12.2024 12:22 Ответить
Як мінімум електронну начинку треба міняти.І може й догоріла пізніше,не все вдається фільмувати
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06.12.2024 06:55 Ответить
поцілив у бойову машину російського ЗРК "Тор М-2"

Краще б звучало та було б продовженя ,що знищенна та вартість одиниці оцінюється приблизно в $27 мільйонів.
Бажаю у наступний раз
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05.12.2024 12:39 Ответить
У рашистів цих ППО як фантиків!
Вони хреново працюють та ні на що на фронти не впливають.
Зате як багато коштують.
Тому ми за ними так наполегливо і полюємо?
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05.12.2024 12:41 Ответить
Якби у них було "ППО як фантиків" - то вони-б прикривали ними свої НПЗ та нафтобази... А я скільки не дивлюся їх відео - крупніше "стрілкотні" нічого не видно... Навіть ЗУ-23-2 не чуть...
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06.12.2024 10:34 Ответить
Просто у них НПЗ як ТРИ купи фантиків!
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06.12.2024 11:58 Ответить
А ППО - "одна купа"? Це тому, що НПЗ - "три купи фантиків", Кремль ще з весни заборонив експорт нафтопродуктів (зокрема, бензину та мазуту)? У них - не "гуталінова фабрика", а Путін - не тьотя кота Матроскіна, яка там живе...
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06.12.2024 12:10 Ответить
Це не танк. Там головне електроніка, а їй навіть від такої "бомбочки" песець.
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05.12.2024 12:42 Ответить
 
 