Оператор дрона точным сбросом попал в боевую машину российского ЗРК "Тор М-2". ВИДЕО
Оператор украинского дрона из 412-го отдельного батальона беспилотных систем "NEMESIS" точным сбросом попал в боевую машину ЗРК "Тор М-2" на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной работы украинского воина опубликована на странице Сил беспилотных систем в соцсетях.
Боевая машина 9А331М2 ЗРК "Тор М-2" способна вести огонь на ходу, без остановок, имеет увеличенный боекомплект и оснащен современными ракетами, обеспечивающими расширенную зону поражения и повышенную точность. Стоимость единицы оценивается примерно в $27 миллионов.
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Краще б звучало та було б продовженя ,що знищенна та вартість одиниці оцінюється приблизно в $27 мільйонів.
Бажаю у наступний раз
Вони хреново працюють та ні на що на фронти не впливають.
Зате як багато коштують.
Тому ми за ними так наполегливо і полюємо?