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В тылу врага: как бойцы "Омега" взорвали здание с оккупантами. ВИДЕО

Операция бойцов спецподразделения "Крылья Омеги" завершилась полным уничтожением вражеской пехоты.

Об этом в телегам-канале сообщает Национальная гвардия, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы 4-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" продемонстрировали уникальные кадры своей боевой работы. В ходе операции спецназовцы совершили вылазку в тыл врага, где в одном из зданий засела вражеская пехота.

Как отмечается, операцию решили выполнить необычным способом: здание, где находились оккупанты, буквально обрушили на них. "Для этого спецназовцы подъехали вплотную к зданию с врагом под огневым прикрытием. За считанные минуты дом был нашпигован взрывными устройствами, которые сдетонировали сразу, как только бойцы отъехали", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19106) уничтожение (6854) Национальная гвардия (2110)


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Топ комментарии
+12
Одне слово: КРАСЕНІ!
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05.12.2024 12:30
+7
Ви наша гордість і наша надія. Дивилась і забула, що нада дихати.
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05.12.2024 12:51
+5
красиво, нема слів..., але краще все ж таки паляницею... здалеку
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05.12.2024 13:00
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Одне слово: КРАСЕНІ!
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05.12.2024 12:30 Ответить
Ви наша гордість і наша надія. Дивилась і забула, що нада дихати.
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05.12.2024 12:51 Ответить
Молодці, звичайно! Але, мені, як диванному експерту, здаєьтся, що для цього краще би підійшли ракети чи каби. Дуже жаль, що доводиться ризикувати такими молодими і сильними Воїнами. Добре, що ми маємо таких левів і сподіваюсь вони добралися назад неушкодженими!
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05.12.2024 12:47 Ответить
красиво, нема слів..., але краще все ж таки паляницею... здалеку
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05.12.2024 13:00 Ответить
Нехай кожен захоплений лаптерилими будинок, стане для них братньою могилою! Слава Україні!!!
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05.12.2024 13:12 Ответить
Героям слава !!
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05.12.2024 13:57 Ответить
Братньою могилою? Багато честі цапорилим, СКОТОМОГИЛЬНИКОМ !
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05.12.2024 15:14 Ответить
Хлопці зробили чудову справу за лічені хвилини ,
розвернулися і поіхали геть від дохлих кацапів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.12.2024 14:01 Ответить
Дуже чудова операція, но навіщо розкривати деталі?
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05.12.2024 14:10 Ответить
Вот Это Уровень!!!
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06.12.2024 19:39 Ответить
 
 