В тылу врага: как бойцы "Омега" взорвали здание с оккупантами. ВИДЕО
Операция бойцов спецподразделения "Крылья Омеги" завершилась полным уничтожением вражеской пехоты.
Об этом в телегам-канале сообщает Национальная гвардия, передает Цензор.НЕТ.
Бойцы 4-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" продемонстрировали уникальные кадры своей боевой работы. В ходе операции спецназовцы совершили вылазку в тыл врага, где в одном из зданий засела вражеская пехота.
Как отмечается, операцию решили выполнить необычным способом: здание, где находились оккупанты, буквально обрушили на них. "Для этого спецназовцы подъехали вплотную к зданию с врагом под огневым прикрытием. За считанные минуты дом был нашпигован взрывными устройствами, которые сдетонировали сразу, как только бойцы отъехали", - говорится в сообщении.
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розвернулися і поіхали геть від дохлих кацапів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼