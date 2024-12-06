Украинский воин выходит из окопа, осуществляет контрольные выстрелы по трем штурмовикам армии РФ и трофеит их оружие. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин добивает трех оккупантов, которые штурмовали его позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как боец осуществляет контрольные выстрелы, трофеит оружие оккупантов и возвращается обратно.

"Бесстрашный украинский пехотинец выходит из своего окопа и осуществляет контрольные выстрелы по трем российским штурмовикам, забирает их оружие и возвращается к своим. Выдал ордера на киевские квартиры, так сказать, обменивая их на автоматы, с которыми оккупанты пришли убивать в чужую страну. В Киев, правда, они немного не дошли, а пустили корни в Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.

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