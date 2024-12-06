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Украинский воин выходит из окопа, осуществляет контрольные выстрелы по трем штурмовикам армии РФ и трофеит их оружие. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин добивает трех оккупантов, которые штурмовали его позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как боец осуществляет контрольные выстрелы, трофеит оружие оккупантов и возвращается обратно.

"Бесстрашный украинский пехотинец выходит из своего окопа и осуществляет контрольные выстрелы по трем российским штурмовикам, забирает их оружие и возвращается к своим. Выдал ордера на киевские квартиры, так сказать, обменивая их на автоматы, с которыми оккупанты пришли убивать в чужую страну. В Киев, правда, они немного не дошли, а пустили корни в Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Боец стреляет в оккупанта, который приближается к украинской позиции.. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9570) бой (158)


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Топ комментарии
+76
Дай бог йому здоровя..З днем ЗСУ!
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06.12.2024 09:32
+61
Ото гарно !!!
Ніяких полонів, тільки з контрольним...
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06.12.2024 09:33
+60
Брежи тебе Бог та Матинка Божя, солдат.
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06.12.2024 09:32
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Добре що не було снайперів з боку рашистів. Ні кулі, ні щита тобі та всім нашим воякам.
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06.12.2024 18:58 Ответить
у мене до тебе тільки одне запитання - ти ідіот?
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06.12.2024 21:47 Ответить
Я думаю що йому глибоко ...."всьо-равно".
Ми на його місці не були і можемо тільки займатися демагогією..
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07.12.2024 00:12 Ответить
Мародерство це забирати в мертвих дорогоцінні речі з метою матеріальної наживи. Він взяв зброю яка згодиться в бою
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07.12.2024 15:22 Ответить
Во козацюра!
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06.12.2024 20:38 Ответить
Красунчик! Тільки холоднокровне знищення і ніяких соплів з полоненими. Краще, перемогти і вижити б'ючись без правил, ніж програти і загинути б'ючись по правилах.
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06.12.2024 20:54 Ответить
Котсаби що з є-Балом?
Вісєй правди мі нє узнаім?
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06.12.2024 21:36 Ответить
молодець! Правильно, нема чого ризикувати
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06.12.2024 21:46 Ответить
Шо за муйня, мол, контрольный, Боец валил по всему, шо шевелится, чтобы обезопасить себя. На него одного было три потенциальных угрозы.
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06.12.2024 21:56 Ответить
х=е
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06.12.2024 21:57 Ответить
Блискуче! Дуже практична робота!
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07.12.2024 07:09 Ответить
Смерть москалям.и байдуже що скаже трусливый свит
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07.12.2024 12:45 Ответить
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