Украинский воин выходит из окопа, осуществляет контрольные выстрелы по трем штурмовикам армии РФ и трофеит их оружие. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин добивает трех оккупантов, которые штурмовали его позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как боец осуществляет контрольные выстрелы, трофеит оружие оккупантов и возвращается обратно.
"Бесстрашный украинский пехотинец выходит из своего окопа и осуществляет контрольные выстрелы по трем российским штурмовикам, забирает их оружие и возвращается к своим. Выдал ордера на киевские квартиры, так сказать, обменивая их на автоматы, с которыми оккупанты пришли убивать в чужую страну. В Киев, правда, они немного не дошли, а пустили корни в Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Ми на його місці не були і можемо тільки займатися демагогією..
Вісєй правди мі нє узнаім?