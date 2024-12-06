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Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов с тепловизионными камерами уничтожают оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбросами с дронов, оборудованных тепловизионными камерами, уничтожают российских оккупантов на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовано на канале бигады, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 3-й ОШБр уничтожили колонну из трех бронемашин и вражеских пехотинцев. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3869) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414) Харьковская область (739)


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Питання просто задаю сам собі - А скільки тих дронів закуплено державою?
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06.12.2024 22:06 Ответить
Мільйон дронів обіцяні Зеленським заплуталися в гілках мільйона дерев посаджених ним раніше , тому до фронту і не доїхали ))
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06.12.2024 22:32 Ответить
... але доїхали міни, які ... Ну Ви мене зрозуміли?
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06.12.2024 22:34 Ответить
Кожен покидьок який прийшов у чужу країну зі зброєю в руках без запрошення, має здохнути.
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06.12.2024 22:07 Ответить
Легко как-то сдыхают(
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07.12.2024 00:58 Ответить
 
 