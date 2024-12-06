Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов с тепловизионными камерами уничтожают оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбросами с дронов, оборудованных тепловизионными камерами, уничтожают российских оккупантов на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовано на канале бигады, информирует Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий06.12.2024 22:06 Ответить Мне нравится 4
Леонид Тищенко #456549
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Luk Viktor
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Oleg K #589544
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