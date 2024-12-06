Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів з тепловізійними камерами знищують окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ скидами з дронів, обладнаних тепловізійними камерами, знищують російських окупантів на Харківщині.
Відповідне відео опубліковано на каналі бигади, інформує Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показати весь коментар06.12.2024 22:06 Відповісти Мені подобається 4
Леонид Тищенко #456549
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