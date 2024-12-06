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Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів з тепловізійними камерами знищують окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ скидами з дронів, обладнаних тепловізійними камерами, знищують російських окупантів на Харківщині.

Відповідне відео опубліковано на каналі бигади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 3-ї ОШБр знищили колону із трьох бронемашин та ворожих піхотинців. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4689) 3 Окрема штурмова бригада (429) Харківська область (775)


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Питання просто задаю сам собі - А скільки тих дронів закуплено державою?
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06.12.2024 22:06 Відповісти
Мільйон дронів обіцяні Зеленським заплуталися в гілках мільйона дерев посаджених ним раніше , тому до фронту і не доїхали ))
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06.12.2024 22:32 Відповісти
... але доїхали міни, які ... Ну Ви мене зрозуміли?
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06.12.2024 22:34 Відповісти
Кожен покидьок який прийшов у чужу країну зі зброєю в руках без запрошення, має здохнути.
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06.12.2024 22:07 Відповісти
Легко как-то сдыхают(
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07.12.2024 00:58 Відповісти
 
 