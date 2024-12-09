Бойцы 425-го ОШБ уничтожили две штурмовые группы россиян, пытавшихся наступать на Покровск, а также уничтожили мост. ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" отразили наступление на Покровск и уничтожили с полтора десятка оккупантов, а также был атакован вражеский логистический маршрут.
В частности, ликвидировано около 15 оккупантов и еще 1 был взят в плен. Кроме того, саперы уничтожили мост, который служил дорогой для оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На черзі Покровська?
це означає 12-ть !!