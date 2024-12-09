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Новости Видео Война
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Бойцы 425-го ОШБ уничтожили две штурмовые группы россиян, пытавшихся наступать на Покровск, а также уничтожили мост. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" отразили наступление на Покровск и уничтожили с полтора десятка оккупантов, а также был атакован вражеский логистический маршрут.

В частности, ликвидировано около 15 оккупантов и еще 1 был взят в плен. Кроме того, саперы уничтожили мост, который служил дорогой для оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

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ликвидация (3534) штурм (520) Покровск (591)


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В Мирнограді підірвано усі шахти((
На черзі Покровська?
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09.12.2024 20:53 Ответить
"СКАЛА" - скелі!!!
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09.12.2024 21:06 Ответить
Гарна робота!
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09.12.2024 22:09 Ответить
«Дюжина» - що за слово дурнувате
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09.12.2024 22:14 Ответить
Дюжина-
це означає 12-ть !!
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09.12.2024 22:17 Ответить
В українському є таке слово -дюжина.
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09.12.2024 22:33 Ответить
ГУР КОЛИ ВИ ПУТІНА Й@БНИТЕ !!!??? АБО ДАВАЙТЕ ЙОГО МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ ВСІМ ОНЛАЙН !)
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10.12.2024 03:24 Ответить
 
 