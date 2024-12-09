Бойцы 425-го ОШБ уничтожили две штурмовые группы россиян, пытавшихся наступать на Покровск, а также уничтожили мост. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" отразили наступление на Покровск и уничтожили с полтора десятка оккупантов, а также был атакован вражеский логистический маршрут.

В частности, ликвидировано около 15 оккупантов и еще 1 был взят в плен. Кроме того, саперы уничтожили мост, который служил дорогой для оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

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