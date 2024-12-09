Бойцы 71-й ОЕБр атаковали вражескую бронетехнику, уничтожив ее вместе с российским десантом внутри. ВИДЕО
Украинские воины продолжают наносить врагу сокрушительные потери на фронте. На этот раз пилоты БпЛА 71-й отдельной егерской бригады осуществили точные удары дронами-камикадзе по вражеской бронетехнике, уничтожив ее вместе с российским десантом внутри.
Благодаря точной работе операторов беспилотников, все попытки оккупантов прорвать оборону потерпели неудачу, сообщает Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
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