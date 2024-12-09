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Бойцы 71-й ОЕБр атаковали вражескую бронетехнику, уничтожив ее вместе с российским десантом внутри. ВИДЕО

Украинские воины продолжают наносить врагу сокрушительные потери на фронте. На этот раз пилоты БпЛА 71-й отдельной егерской бригады осуществили точные удары дронами-камикадзе по вражеской бронетехнике, уничтожив ее вместе с российским десантом внутри.

Благодаря точной работе операторов беспилотников, все попытки оккупантов прорвать оборону потерпели неудачу, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) 71-я отдельная егерская бригада (29)


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добре..
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09.12.2024 22:22 Ответить
Дуже добре.
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09.12.2024 22:35 Ответить
Напишите тоже что украинцы посылают людей на убой первая колонна истреблена вторая тоже третья кое как доехала до назначения ПРАВДУ РАССКАЗЫВАЙТЕ ЛЮДЯМ
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09.01.2025 07:24 Ответить
 
 