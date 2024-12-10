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Мы снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения, - Зеленский. ВИДЕО

После российского удара по Запорожью президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Баллистика. По городской застройке. Восемнадцать человек ранены, всем оказывается помощь. Но, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным.

Уже переговорил с Главкомом о том, что нужно, чтобы дать больше безопасности нашим городам. И говорим со всеми партнерами о дополнительных системах ПВО. Мы сейчас имеем недостаточно систем, чтобы защитить нашу страну от российских ракет. Но партнеры имеют эти системы. Снова и снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения.

Готовим сейчас график встреч и переговоров на этот месяц, чтобы сделать как можно больше", - сказал Зеленский.

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Автор: 

видеообращение (23) Зеленский Владимир (20311)


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Топ комментарии
+16
Наше ппо в асфальті.
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10.12.2024 20:31
+14
То це у Головкома системи ППО припадають пилом на базах зберігання?
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10.12.2024 20:29
+9
А ПРО ЩО ВОНО ДУМАЛО РАНІШЕ КОЛИ ВИТРАЧАЛО НА ДОРОГИ У ДЕСЯТЬ РАЗІВ БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ, НІЖ НА АРМІЮ? А ЗАРАЗ ОБУРЛИВО ВИМАГАЄ ВІД ІНШИХ ТЕ, ЩО НЕ ЗРОБИВ САМ.....

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10.12.2024 20:42
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То це у Головкома системи ППО припадають пилом на базах зберігання?
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10.12.2024 20:29 Ответить
Наше ппо в асфальті.
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10.12.2024 20:31 Ответить
Смешно тебе , да? Останкинская бпшня по голове ударила
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10.12.2024 20:35 Ответить
А шо сказав не правильно ,,революція нічому владу не навчила тому шо люди як дураки між собою гризуться а контроля влади ніякого....ось і маємо
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10.12.2024 20:49 Ответить
Ти сам нічому не навчився
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10.12.2024 21:36 Ответить
Ждун?
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10.12.2024 20:35 Ответить
кацап, краще вспоминай які у мордора були доходи від углеводородів і як там з бюджетом зараз.
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10.12.2024 20:36 Ответить
Це навіть гірше-*******
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10.12.2024 20:46 Ответить
joit punk 84fe7a60 не хочеш кацап, тоді андрофаг. Но твоя суть від цього не міняється. Бабки фсб не відробляеш. Сильно світишся.
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10.12.2024 21:00 Ответить
Тебе барана дрючать в твоїй країні всі хто не попадя ...живеш бідніше всих у Європі ...за енергоносії переплачуєш в десятки разів,,,,а ти скотина тільки дивишся шо там у кацапів гірше..
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10.12.2024 21:06 Ответить
..за енергоносії переплачуєш в десятки разів,,

а можна перелік країн Європи, де енергоносії дешевші в десятки разів, ніж в Україні ?

ну якшо на перелік не набереться, то хоч одну таку країну Європи
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10.12.2024 21:12 Ответить
🤣🤣🤣ти дерев"яний по пояс,,я кажу про собівартість і ціну споживачу....
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10.12.2024 21:19 Ответить
ти всі товари в своєму житті купуєш виходячи з собівартості ?

цей комп ти купив наскільки дорожче собівартості ?
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10.12.2024 21:30 Ответить
Це ноут 😂😂😂ВИГОТОВЛЕНИЙ В КИТАЇ....електроенергія -українська---Собівартість електроенергії з АЕС 0,16 коп=====різницю відчуваєш??????
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10.12.2024 21:36 Ответить
а українська продукція якого хєра має продаватись не за ринковою ціною ?
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10.12.2024 22:33 Ответить
дерев"яний по пояс

смішний каламбур від коментатора з ніком Стародуб
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10.12.2024 21:31 Ответить
Відоме козацьке прізвище не те шо твоє БичийХуй🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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10.12.2024 21:40 Ответить
Бичийхуй...Владимир Сухов то твоя подружка????
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10.12.2024 21:41 Ответить
Антон Стародуб расейська істота з мозком амеби Заткнись. Ти тут не потрібен.
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10.12.2024 21:49 Ответить
При чому тут зловживання при виготовленні електроенергії в Україні до рашен бюджету з якого ідуть гроші на вбивства українців ? А скотина - це характерно для життя твого та орків, не ліпи сюди свої меми і убогий інтелект.
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10.12.2024 21:45 Ответить
или говори по-русски, або розмовляй українською. а оце знущання над мовою видає в тобі кацапську мразоту
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10.12.2024 21:08 Ответить
Кто же виноват, что 73% дураков в стране хотят постоянно наступать на российские грабли. Сначало проголосуют всем стадом за очередного ватника, а потом прячутся по углам и стонут от ужаса. Просто садомазохизм какой то.
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10.12.2024 21:49 Ответить
Ещё раз спрашиваю у зеленского - почему Запорожье защищено хуже чем Киев? В Киеве есть метро, где люди могут укрыться от взрывов, а в Запорожье сначала прозвучал взрыв, а затем воздушная тревога. Это что такое?
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10.12.2024 20:33 Ответить
На левом берегу Киева половина метро идет наземно
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10.12.2024 20:50 Ответить
Когда фронт подойдет к Киеву, от столицы так же отойдет ПВО. 90% ПВО не может работать с передка- его очень быстро уничтожат.
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10.12.2024 21:46 Ответить
Поясніть хто-небудь Вові, що для збивання повітряних цілей в пускові установки ППО треба заряджати не асфальт, а спеціальні ракети, які треба постійно виготовляти і вони точно пилом не встигають припадати.
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10.12.2024 20:35 Ответить
Готуємо зараз графік зустрічей та перемовин на цей місяць, щоб зробити якнайбільше", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/v3524422
Ти, чмо тупориле, вже стільки наробило, що вистачить на кілька поколінь.
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10.12.2024 20:35 Ответить
А в буцегарні зараз макарони дають Офісі дЄрмака їдять мівіну і нам локшину на вуха й надалі вішають
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10.12.2024 20:36 Ответить
А ПРО ЩО ВОНО ДУМАЛО РАНІШЕ КОЛИ ВИТРАЧАЛО НА ДОРОГИ У ДЕСЯТЬ РАЗІВ БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ, НІЖ НА АРМІЮ? А ЗАРАЗ ОБУРЛИВО ВИМАГАЄ ВІД ІНШИХ ТЕ, ЩО НЕ ЗРОБИВ САМ.....

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10.12.2024 20:42 Ответить
Щось на цьому графіку не видно потужних витрат на армію до Зеленського. На дороги менші, так, а на армію такі ж самі
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10.12.2024 20:56 Ответить
Тут наглядно видно про різкий зріст витрат на Армію з 2014 року при Порошенко. А також про динаміку зросту цих витрат майже протягом усіх років незалежності. І яка була порушена і пішла вперше до низу при зеленському.....

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10.12.2024 21:05 Ответить
Звісно більше, ніж при Янику, але згідно з графіком вище затрати на армію до зелі були такі ж, як і при ньому.
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10.12.2024 21:20 Ответить
Крім того, слід враховувати, що витрати на оборону - це не тільки Міноборони. Туди входять витрати і на СБУ, МВС та ГРУ . І саме головне що корупційна складова часто встановлюється в момент прийняття державного бюджету, який планує і виділяє кошти на оборону країни. Всі пам'ятають, як в Міноборони навіть за часів Резнікова (який купив яйця за 17 гривень за.) претендували на «перезавантаження антикорупційного управління» і «пошук персоналу» для нього. Насправді це були просто пусті гучні заяви. Ми всі дуже добре пам"ятаємо купу гучних корупційних скандалів в Міністерстві Оборони при закупівлі одягу, провізіі, озброєння для ЗСУ , по ціні в кілька разів дорожче офіційноі. Купа випадків також коли мільони і мільярди виділених коштів просто зникало невідомо куди. Тобто той факт що при зеленському було віділено майже стільки ж грошей на оборону, а й один рік навіть більше ніж в попередньому - зовсім не означає що вони всі дійшли по призгаченню, Це так само як при зелі доріг побудували втричи менше, а грошей витратили в двічи більше ніж при Порошенко! Тому і прозвали це так зване Велике Будівництво -Великим Крадівництвом. Вони крали на дорогах, і хтось думав що вони не будуть красти на арміі? Для них все дуже просто- чим вище бюджет на що небудь- тим більше можна вкрасти......
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10.12.2024 23:39 Ответить
А тепер повний графік по всім рокам, а не вибірково
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10.12.2024 22:34 Ответить
Ну і чим Ви хотіли здивувати? Тим, що витрати на оборону взлетіли до небес піcля повномасштабного вторгнення? А що, могло бути якось по іншому?
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10.12.2024 23:09 Ответить
І так само різко взлетіли після неповномасштабного вторгнення в 2014. Тому що воєнні витрати залежать в першу чергу від військової необхідності, а не президентів.
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10.12.2024 23:15 Ответить
Від військовоі необхідності залежить кажете? А що при Кравчукові, Кучмі та Януковичу хіба не було необхідності посилювати боєздатність та оборонну спроможність краіни збільшуючи іі обороний бюджет? Якшо б вони це робили свого часу то і війни можливо б і не було. Проста істина доведена віками історіі: ,,Хочеш Миру- готуйся до війни"....Але тоді ці люди більш переймалися своім фінансовим становищем ніж осмислюванням якихось там істин а тим більше інтересами краіни. На жаль що тоді, що зараз краіною керуюють ті люди, яким Украіна зовсім не потрібна.....
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11.12.2024 00:17 Ответить
Горбатого тіки могила виправить. Подонок.
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10.12.2024 20:46 Ответить
Хтось у житті зустричав більш мірзеного чим воно?
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10.12.2024 20:47 Ответить
Ну я хз, якось по дибільному, :" не повинно припадати пилом" - воно " припадає пилом" в своїй країнах. Де у держав є свої громадяни. А ми виглядаємо як та бабка :" лєто красноє пропєла, оглянуться нє успєла"....
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10.12.2024 20:52 Ответить
Країни НАТО нам по великому рахунку нічого не винні. Вони не просили нас 6,0 років, наперекор здоровому глузду, всі оборонні кошти закатувати в асфальт.
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10.12.2024 21:42 Ответить
США повиннi передати нам усю свою зброю пiд нашi гарантii суверенiтету. I настане мир.
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10.12.2024 20:59 Ответить
Все правильно він говорить!!! Тільки на початку війни клістрони від ППО хтось сховав.
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10.12.2024 21:01 Ответить
Сховані клістрони привели до великої кількості непотрібних жертв в 2022р. Загинули люди, які могли би ще жити і жити.
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10.12.2024 21:40 Ответить
Гундосий кусок лайна, так тобі "нчєго нікто нє должєн", як ти там висирався? Цю ******* слід лінчувати, якщо ще один обстріл буде!
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10.12.2024 21:03 Ответить
Ми знову повторюємо

Приспів такий - ге?
Поклади на музику!
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10.12.2024 21:05 Ответить
На яких базах зберігання у ЗЄ припадає пилом ППО?

Ні на яких? А де ППО, що зробив Шапітолій?
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10.12.2024 21:14 Ответить
З трусів не випригни, коли будеш "ще більше" робити
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10.12.2024 21:28 Ответить
Де гаші вітчизняні комплекси ППО, що пройшли успішні випробування при попередниках? Чому клоуни перестали фінансувати їх виробництво в серпні 2019. За 6,0 років клоунади не зроблено нічого! Взагалі нічого. Всі гроші пішли в асфальт.
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10.12.2024 21:38 Ответить
Звиздани щось про закриття програм озброєння з 2019 року, провал постачання в Армію, розмінування Чонгару та прибережжя Азовського, відвід військ і знищення укріплень!
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10.12.2024 22:31 Ответить
Лозунги красивые, но спотыкаются об один вопрос. За чей счёт банкет, Зин?
В Европе политики отчитываются перед избирателями. И если избиратели за защиту ПВО неба в своей стране, то политики оставят ПВО в своей стране.
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10.12.2024 23:23 Ответить
(Ми повторюємо ) ...і т.п...шо це ми ?колективний 🤡 зе ? Так їдіть всім колективом разом ... ,шо вичікуїте ...по голові ?!!!
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11.12.2024 00:05 Ответить
От же ска, а чому ти пдло ппо власне не створював до 2022 року, коил був час, а займався "розмінуванням" та "асофльтокрадівництвом"?!
І тепер хтось у цьмоу винен тільки не ти?!
Ні, "дорогенький", ти винен не менше )(уйла!
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11.12.2024 02:09 Ответить
правильно.
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11.12.2024 03:49 Ответить
 
 