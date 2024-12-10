Мы снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения, - Зеленский. ВИДЕО
После российского удара по Запорожью президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения.
Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Баллистика. По городской застройке. Восемнадцать человек ранены, всем оказывается помощь. Но, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным.
Уже переговорил с Главкомом о том, что нужно, чтобы дать больше безопасности нашим городам. И говорим со всеми партнерами о дополнительных системах ПВО. Мы сейчас имеем недостаточно систем, чтобы защитить нашу страну от российских ракет. Но партнеры имеют эти системы. Снова и снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения.
Готовим сейчас график встреч и переговоров на этот месяц, чтобы сделать как можно больше", - сказал Зеленский.
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а можна перелік країн Європи, де енергоносії дешевші в десятки разів, ніж в Україні ?
ну якшо на перелік не набереться, то хоч одну таку країну Європи
цей комп ти купив наскільки дорожче собівартості ?
смішний каламбур від коментатора з ніком Стародуб
Ти, чмо тупориле, вже стільки наробило, що вистачить на кілька поколінь.
буцегарні зараз макарони даютьОфісі дЄрмака їдять мівінуі нам локшину на вуха й надалі вішають
Приспів такий - ге?
Поклади на музику!
Ні на яких? А де ППО, що зробив Шапітолій?
В Европе политики отчитываются перед избирателями. И если избиратели за защиту ПВО неба в своей стране, то политики оставят ПВО в своей стране.
І тепер хтось у цьмоу винен тільки не ти?!
Ні, "дорогенький", ти винен не менше )(уйла!