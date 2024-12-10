Мы снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения, - Зеленский. ВИДЕО

После российского удара по Запорожью президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Баллистика. По городской застройке. Восемнадцать человек ранены, всем оказывается помощь. Но, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным.

Уже переговорил с Главкомом о том, что нужно, чтобы дать больше безопасности нашим городам. И говорим со всеми партнерами о дополнительных системах ПВО. Мы сейчас имеем недостаточно систем, чтобы защитить нашу страну от российских ракет. Но партнеры имеют эти системы. Снова и снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения.

Готовим сейчас график встреч и переговоров на этот месяц, чтобы сделать как можно больше", - сказал Зеленский.

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