В дипломатическом корпусе готовятся замены, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал замены в "дипломатическом корпусе" через полторы недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня провел несколько важных совещаний. Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим. Сейчас идут собеседования с кандидатами и кандидатами на должности послов Украины. Есть сильные предложения.

Сегодня же первый вице-премьер-министр Свириденко докладывала о встречах и переговорах в Соединенных Штатах Америки, а также о правительственных программах, в частности о програме "єПідтримка". Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "єПідтримку", из них миллион шестьсот тысяч - заявки на детей. Темп развития этой программы хороший, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям. И уже идут первые выплаты. Мы видим, что около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги. Значительная часть идет на волонтерские фонды, и это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию благодаря этим средствам. "єПідтримка" будет работать в течение трех месяцев зимы - это время, когда можно будет подать заявку. И в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства", - рассказал Зеленский.

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