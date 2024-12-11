В дипломатическом корпусе готовятся замены, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал замены в "дипломатическом корпусе" через полторы недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня провел несколько важных совещаний. Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим. Сейчас идут собеседования с кандидатами и кандидатами на должности послов Украины. Есть сильные предложения.
Сегодня же первый вице-премьер-министр Свириденко докладывала о встречах и переговорах в Соединенных Штатах Америки, а также о правительственных программах, в частности о програме "єПідтримка". Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "єПідтримку", из них миллион шестьсот тысяч - заявки на детей. Темп развития этой программы хороший, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям. И уже идут первые выплаты. Мы видим, что около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги. Значительная часть идет на волонтерские фонды, и это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию благодаря этим средствам. "єПідтримка" будет работать в течение трех месяцев зимы - это время, когда можно будет подать заявку. И в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства", - рассказал Зеленский.
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Будучи на посаді президента вже 5 років - ти президентом так і не став.
1) Де армійські реформи та подолання корупції?
2) Коли буде нормально вирішене питання мобілізації, навчання БЗВП та оцінки командирів? В народу запит на справедливість, хоч якусь.
3) Чому знов зупинилось постачання дронів?
Це три питання, які треба було вирішити на вчора, вони горять.
Але кому ж я це пишу. В нього "стратегія - це тактика".
1654-1918-2024?
Взагалі війну навмисно затягують ,мабуть всі розуміють??