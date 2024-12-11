РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10843 посетителя онлайн
Новости Видео
2 923 29

В дипломатическом корпусе готовятся замены, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал замены в "дипломатическом корпусе" через полторы недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня провел несколько важных совещаний. Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим. Сейчас идут собеседования с кандидатами и кандидатами на должности послов Украины. Есть сильные предложения.

Сегодня же первый вице-премьер-министр Свириденко докладывала о встречах и переговорах в Соединенных Штатах Америки, а также о правительственных программах, в частности о програме "єПідтримка". Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "єПідтримку", из них миллион шестьсот тысяч - заявки на детей. Темп развития этой программы хороший, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям. И уже идут первые выплаты. Мы видим, что около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги. Значительная часть идет на волонтерские фонды, и это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию благодаря этим средствам. "єПідтримка" будет работать в течение трех месяцев зимы - это время, когда можно будет подать заявку. И в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Украина юридически не будет признавать оккупированные Россией территории, - Зеленский

Автор: 

видеообращение (23) Зеленский Владимир (20324)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Зміни будуть наступні: у кого є вища освіта - звільнять, наберуть ескортниць, фотографів, блазнів 95 кварталу, наближених дятлів-генералів, зашкварених прокурорів і суддів з рашиськими паспортами, дєрмаківських татарових і своїх родичів, бо треба готуватися до втечі..
показать весь комментарий
11.12.2024 19:36
+12
Потрібна лише одна заміна - шельмуватого блазня на Банковій на справжнього президента.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:54
+11
Зеленського послом на Аль де Баран!
показать весь комментарий
11.12.2024 19:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленського послом на Аль де Баран!
показать весь комментарий
11.12.2024 19:35 Ответить
А що ,я думаю потягне.
показать весь комментарий
12.12.2024 10:09 Ответить
А які зміни, йому ще на суфлер не вийшло, бо Єрмак ще не сказав.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:35 Ответить
Зміни будуть наступні: у кого є вища освіта - звільнять, наберуть ескортниць, фотографів, блазнів 95 кварталу, наближених дятлів-генералів, зашкварених прокурорів і суддів з рашиськими паспортами, дєрмаківських татарових і своїх родичів, бо треба готуватися до втечі..
показать весь комментарий
11.12.2024 19:36 Ответить
Недавно одного обнаружил. Глуховатый дедушка-сосед. У него марахвон гудит дома в фоновом режиме, но есть проблема. Дед слышит далеко не все.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:47 Ответить
Почти уверен---крупу, что по мсеку выступала послом в Хорватию сошлют, она там отель купила несколько лет назад. Н аренде жилья сэкономим для посла. В смысле послихи.
показать весь комментарий
11.12.2024 20:12 Ответить
есть такие, кто смотрит гудносики Боневтика ?
показать весь комментарий
11.12.2024 19:36 Ответить
Як що потрібно викликать рвоту.
показать весь комментарий
12.12.2024 10:12 Ответить
"В дипломатичному корпусі готуються заміни"- невже Порошенка в міністри закордонних справ України?
показать весь комментарий
11.12.2024 19:38 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2024 10:13 Ответить
Невже нових сексологінь назбирали?
показать весь комментарий
11.12.2024 19:38 Ответить
А чого ж поліціянти по кілька разів проводили "контрольні закупівлі" у представниць сексіндустрії? (пам'ятаєте цю історію?) А виявляється то був кастінг! Тепер "співбесіди" проводяться особисто найвеличнішим і "5-6 менеджерами"!
показать весь комментарий
11.12.2024 20:06 Ответить
Що, Залужного?
показать весь комментарий
11.12.2024 19:39 Ответить
«Є сильні пропозиції». Після пʼяти років потужних призначень, нас вже нічим не злякаєш. Хоч починай призначати домашніх тварин.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:41 Ответить
А Єрмака коли??? Та і тебе вже пора.
Будучи на посаді президента вже 5 років - ти президентом так і не став.
1) Де армійські реформи та подолання корупції?
2) Коли буде нормально вирішене питання мобілізації, навчання БЗВП та оцінки командирів? В народу запит на справедливість, хоч якусь.
3) Чому знов зупинилось постачання дронів?

Це три питання, які треба було вирішити на вчора, вони горять.
Але кому ж я це пишу. В нього "стратегія - це тактика".
показать весь комментарий
11.12.2024 19:41 Ответить
Свіжих шалав завгосп підкине? Чи прокрашихся чиновників?
показать весь комментарий
11.12.2024 19:42 Ответить
Ага. Наловили нових ворюг у МСЕКах, прокурорів-інвалідів дівати нікуди - то ж треба "зміні" у дипломатичному корпусі - останніх адекватних повинагяти...
показать весь комментарий
11.12.2024 19:47 Ответить
Корабельні сосни готові - шукаємо місце для натагування ... канатів...
показать весь комментарий
11.12.2024 19:48 Ответить
Коли вже скінчится ця потужна незламність?
показать весь комментарий
11.12.2024 19:49 Ответить
Ліжка в борделі переставлятимуть?
показать весь комментарий
11.12.2024 19:53 Ответить
Потрібна лише одна заміна - шельмуватого блазня на Банковій на справжнього президента.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:54 Ответить
Разом з його ОПою.
показать весь комментарий
11.12.2024 20:03 Ответить
Місце для безумної готують, бо щось забагато гавкає.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:56 Ответить
Краще б Сирського/Баргилевича змінив. Жодної вдалої операції. Орки вже в Покровську! Далі Дніпро? При цьому з Крщини теж майже видавили ЗСУ. Заради чого там загинули бійці з найкращих частин?
1654-1918-2024?
показать весь комментарий
11.12.2024 20:19 Ответить
Колишній головний по міжнародних справах - Ку , який говорив , що українці будуть лопатами воювати... дриснув з України начебто в Штати.
Взагалі війну навмисно затягують ,мабуть всі розуміють??
показать весь комментарий
11.12.2024 21:58 Ответить
Армію збаламтив тепер взявся за МЗС. Хтось зупинить цього придурка?
показать весь комментарий
11.12.2024 22:13 Ответить
це буде потужно, вслід за сексологинею послицями поставлять "онліфанщиць"
показать весь комментарий
12.12.2024 10:05 Ответить
Невже маркарову замiнить на таку чи такого ж самого потужного, незламного зате продажного, пiдкупного з паспортом рашi.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:15 Ответить
 
 