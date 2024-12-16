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Оккупанты на квадроцикле не справились с управлением и бултыхнулись в глубокую лужу. ВИДЕО

Двое оккупантов на квадроцикле перевернулись и шлепнулись в глубокую лужу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента снял на камеру один из россиян. Захватчики уцелели в ДТП и даже пытались поставить квадроцикл на колеса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Саперы-оккупанты тщетно пытаются остановить автомобиль со своими приспешниками, который едет на только что установленные мины: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
Якщо ніхто не здох, то не цікаво...
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16.12.2024 10:38
+5
то для рашистав радная срєда абітанія-уютна па дамашнєму...
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16.12.2024 10:43
+2
Радість то яка! - а ше яку муиню нам підкинуть?
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16.12.2024 10:45
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Якщо ніхто не здох, то не цікаво...
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16.12.2024 10:38 Ответить
от ржач....втішаемося ....
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16.12.2024 10:40 Ответить
то для рашистав радная срєда абітанія-уютна па дамашнєму...
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16.12.2024 10:43 Ответить
Радість то яка! - а ше яку муиню нам підкинуть?
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16.12.2024 10:45 Ответить
Сніжок, відкрите поле, все продувається, мокра форма на вітрі приємно освіжає.
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16.12.2024 11:00 Ответить
Ех, русоріза б туди...
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16.12.2024 11:04 Ответить
шкода що не втопилися.
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16.12.2024 12:50 Ответить
Автомойку устроили!
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16.12.2024 12:54 Ответить
Груз відчеплять і поставлять квадроцикл на колеса.
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16.12.2024 13:48 Ответить
північна лисичка новина (
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16.12.2024 15:52 Ответить
 
 