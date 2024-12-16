Оккупанты на квадроцикле не справились с управлением и бултыхнулись в глубокую лужу. ВИДЕО

Двое оккупантов на квадроцикле перевернулись и шлепнулись в глубокую лужу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента снял на камеру один из россиян. Захватчики уцелели в ДТП и даже пытались поставить квадроцикл на колеса.

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