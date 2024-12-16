Десантники 77-й бригады "Ахіллес" уничтожили технику противника на Боровском направлении, - ДШВ. ВИДЕО
Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе с батальоном ударных БПАК "Ахіллес" успешно отбили массированное наступление бронетехники противника на Боровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в телеграме.
При поддержке дронов и других огневых средств военные успешно уничтожили более четырех единиц танков и боевых машин пехоты оккупантов, сорвав их наступление.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень f0998605
показать весь комментарий16.12.2024 15:11 Ответить Мне нравится 0
Сергій Малецький
показать весь комментарий16.12.2024 17:36 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...