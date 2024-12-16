Десантники 77-й бригады "Ахіллес" уничтожили технику противника на Боровском направлении, - ДШВ. ВИДЕО

Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе с батальоном ударных БПАК "Ахіллес" успешно отбили массированное наступление бронетехники противника на Боровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в телеграме.

При поддержке дронов и других огневых средств военные успешно уничтожили более четырех единиц танков и боевых машин пехоты оккупантов, сорвав их наступление.

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