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Новости Война
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Наши воины разгромили вражескую бронеколонну и уничтожили 8 единиц техники россиян под Кругляковкой Харьковской области. ВИДЕО

Украинские защитники разгромили вражескую бронеколонну на Купянском направлении

На Харьковщине, в районе Кругляковки, украинские военные нанесли сокрушительный удар по бронеколонне оккупантов. Успешную операцию провели бойцы БУБпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады в сотрудничестве с воинами 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" и 77-й отдельной аэромобильной бригады.

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Благодаря скоординированным действиям защитников было полностью уничтожено 8 единиц вражеской техники, среди которых бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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Автор: 

армия РФ (19168) уничтожение (6892) 92 отдельная штурмовая бригада (250) 77 ОАБ (27) Кругляковка (11)


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о, оце наші!
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11.12.2024 23:26 Ответить
Це так мило бути батріотом у Штатах
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11.12.2024 23:32 Ответить
може у нього ВіПіЕн?
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11.12.2024 23:38 Ответить
Краще бути своїм у Штатах ніж колаборантом в Україні.
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12.12.2024 11:47 Ответить
Я того не розумію... Якщо ти патріот піндуєшь в Україну,офіційно працевлаштовуються, платиш усі податки і спосоруєшь ЗЕ шапіто та Притулу
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12.12.2024 14:38 Ответить
Гарним гуртом піз*дюлів москалям дали!!! СЛАВА ВОЇНАМ!!!
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12.12.2024 00:09 Ответить
 
 