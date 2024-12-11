Наши воины разгромили вражескую бронеколонну и уничтожили 8 единиц техники россиян под Кругляковкой Харьковской области. ВИДЕО

Украинские защитники разгромили вражескую бронеколонну на Купянском направлении

На Харьковщине, в районе Кругляковки, украинские военные нанесли сокрушительный удар по бронеколонне оккупантов. Успешную операцию провели бойцы БУБпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады в сотрудничестве с воинами 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" и 77-й отдельной аэромобильной бригады.

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Благодаря скоординированным действиям защитников было полностью уничтожено 8 единиц вражеской техники, среди которых бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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