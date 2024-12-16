В Одессе полицейский сбил женщину с ног, положил ее лицом к земле и заломил руки во время конфликта на улице. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой полицейский сбил женщину с ног, положил ее лицом к земле и заломил руки во время конфликта на улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что перед этим женщина пыталась ударить полицейского ногой. Причины конфликта неизвестны. Инцидент, вероятно, произошел в Одессе.

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