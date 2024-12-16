В Одессе полицейский сбил женщину с ног, положил ее лицом к земле и заломил руки во время конфликта на улице. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой полицейский сбил женщину с ног, положил ее лицом к земле и заломил руки во время конфликта на улице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что перед этим женщина пыталась ударить полицейского ногой. Причины конфликта неизвестны. Инцидент, вероятно, произошел в Одессе.
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Топ комментарии
+50 Грицько Злий
показать весь комментарий16.12.2024 14:41
+45 Підлога Маккартні
показать весь комментарий16.12.2024 14:32
+40 Энди Мир
показать весь комментарий16.12.2024 14:32
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Пожалуйста, подождите...
В базарні конфлікти краще взагалі не лізти, там своя "атмосфера".
А що він мав робити, коли його вже ногами почали ззаді бити і почали брати в коло?
Нехай счезне, і конфлікту не треба описувати, ні жертви не буде.
А то наробили законів терору, і ходять з рукою на кабурі. А потім виявляться, що він бідний, незахищений. Хай робить тір з оточуючих, бо в нього індульгенція на насилля!
Створюють силу, а потім щиро дивуються що виникає протидія. І це я не про вислугування, мораль має бути поверху наказів.
Що він захищає? Себе? Від чого?
Без форми и сили, його не чіпають? То, нащо собі пов'язку на руку в'язати?
Це ж ******** рашка.
Я охєрєваю з коментаторів. Якісь баби накинулися на мєнта і почали його штовхати, а можливо якась з них і заточку вже приготувала. Мені похєр, чого він там від них хотів і чого вони там возбухали. Те, що вони не мають права його і пальцем зачепити - очевидно. А всі розборки з мєнтом мали вести виключено через свого адвоката...
Пересічні хочуть, щоб поліція реально щось вирішувала і порядок підтримувала? При цьому всираються з-за того, що поліція застосовує абсолютний мінімум примусу (одиниці відсотків від дозволеного їм законом)... Нідерландах, Іспанії та всіляких америках - ті баби вже б в лужах крові, застрелені 3-4 поліціянтами валялись. Причому в Нідерландах і Іспанії - стріляли б з автоматів, а в США в половині штатів з пістолетів, а в половині з шокерів, після яких не лікуються тільки бугаї здоровезні.
Гляньте, воно, мабуть, в безперервних відрядженнях по поліційних околотках за кордоном ошивається. Але нутро олігархічного мусора не приховоти.
Если бы там было три мужика, то этих двух альтернативно-одаренных, позволивших взять себя в круг - просто бы поломали.
Мент должен олицетворять власть и внушать уважение. Не можешь справиться - отходи, жди подкрепление. Можешь справиться - обезвреживай. А этот дурак даже женщину заломать толком не смог.
Надеюсь эту истеричку в погонах уволят, пусть с малолетками в супермаркете бодается.
Ну и бабе дать три месяца шконки, дабы неповадно было.
Якщо, якась курва веде себе як скотина, то з нею поліція повинна і поводитись як зі скотиною.
Інакше НІЯК.
Який народ така і держава
Особа, статі схожої на жіночу, затримана після нападу на поліцейського. Крапка.
Махновщина.....