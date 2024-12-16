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конфликт (824) Одесса (7740) Одесская область (3375) Нацполиция (16194) Одесский район (16)

В Одессе полицейский сбил женщину с ног, положил ее лицом к земле и заломил руки во время конфликта на улице. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой полицейский сбил женщину с ног, положил ее лицом к земле и заломил руки во время конфликта на улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что перед этим женщина пыталась ударить полицейского ногой. Причины конфликта неизвестны. Инцидент, вероятно, произошел в Одессе.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: В Одессе мужчина "протащил" сотрудника ТЦК на двери автомобиля: военный получил сотрясение мозга. ВИДЕО
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Топ комментарии
+50
А, щоб зробив поліцейський, скажімо в США, коли його намагаються довбонути ногою? Не задумувався?
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16.12.2024 14:41
+45
Поліція не створена для війни, вона народжена захищати режим зеленських!!!
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16.12.2024 14:32
+40
Поліцейські не можуть воювати, бо не навчені: вони не мають нічого спільного з окопом та інженерними спорудами, - глава МВС Ігор Клименко.30 жовт. 2024 р.
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16.12.2024 14:32
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Так палець мріє стати х...
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16.12.2024 15:01 Ответить
Тепер він має на ній одружитись
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16.12.2024 14:45 Ответить
Ви бачили? Вона його ледве не вбила...
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16.12.2024 14:46 Ответить
А в нього не було автомата, чому не чутно було черги, чии він вирішив з пістолета щоб не привертати уваги?
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16.12.2024 19:28 Ответить
неправда. в сша дуже суворі правила щодо використання зброї поліцейськими. цей би там точно сидів
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16.12.2024 15:21 Ответить
жінка пузата перша вдарила ногою під зад поліціянту
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16.12.2024 14:48 Ответить
А чим займався в цей час поліцай, метеликів ловив?
В базарні конфлікти краще взагалі не лізти, там своя "атмосфера".
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16.12.2024 15:27 Ответить
Чого ж тоді скавчите, коли поліцейські не втручаються в якийсь конфлікт і спостерігають зі сторони?!
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16.12.2024 19:15 Ответить
Як би не пузо, отримав би пяткою у лоба, но як казав Сєня якщо куля в лоба то куля в лоба.
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16.12.2024 19:33 Ответить
Не знаю, що саме там було, але виглядає як напад на поліцейського групою осіб при виконанні.

А що він мав робити, коли його вже ногами почали ззаді бити і почали брати в коло?

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16.12.2024 14:50 Ответить
Якщо його виконання обов'язків і є початком конфлікту, а не опис того де і що йому загрожує.

Нехай счезне, і конфлікту не треба описувати, ні жертви не буде.

А то наробили законів терору, і ходять з рукою на кабурі. А потім виявляться, що він бідний, незахищений. Хай робить тір з оточуючих, бо в нього індульгенція на насилля!

Створюють силу, а потім щиро дивуються що виникає протидія. І це я не про вислугування, мораль має бути поверху наказів.

Що він захищає? Себе? Від чого?

Без форми и сили, його не чіпають? То, нащо собі пов'язку на руку в'язати?
Це ж ******** рашка.
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16.12.2024 23:47 Ответить
Все відносно. Якщо влада своя, то народ за мусоров. А якщо ні, це розп'яття хлопчиків трусиках.
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16.12.2024 14:51 Ответить
Можна повільніше, Я записую.
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16.12.2024 19:34 Ответить
Мусора на ліхтар!
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16.12.2024 14:57 Ответить
ухилянт
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16.12.2024 14:58 Ответить
Повністю кацапомовна українська Одеса , це те, що я зрозуміла. Ох...(((
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16.12.2024 14:59 Ответить
Знімайте хреста бо його кацапи носять
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16.12.2024 15:03 Ответить
Ти ще Бойко по захищай .
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16.12.2024 15:15 Ответить
Мені ваша філософія до дупи
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16.12.2024 16:12 Ответить
А мені ти сам і твоя банда.
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16.12.2024 16:49 Ответить
Навзаєм
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17.12.2024 00:48 Ответить
Цікаво, а якби це було у Тернополі, то хто тут винен?
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16.12.2024 15:41 Ответить
Правильно зробив! А то взяли моду свої брудні ратиці тикати у представників закону і пищати дельфінячими голосами!
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16.12.2024 15:02 Ответить
на Майдані в таких "представників закону" ще й бруківку в голову кидали. ...краще б зразу постріляли
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16.12.2024 15:19 Ответить
Правильно! Тільки поліцаї мають право на рукоприкладство!
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16.12.2024 15:29 Ответить
І отримувати у відповідь аналогічно.
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16.12.2024 16:51 Ответить
А оце вже кримінал! Ми ж в правовій державі живемо, еге ж?
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16.12.2024 16:54 Ответить
мало в Дніпрі 3.14дарів взірвали
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16.12.2024 15:08 Ответить
дурко?
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16.12.2024 15:22 Ответить
Мусор?
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16.12.2024 16:52 Ответить
****** - на видео толпа оголтелых теток обтсупивших сотрудника при исполнении p.s. слы, отрыжка совковая - жертва дворового блатняка? мусора в совке остались
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17.12.2024 08:46 Ответить
А ведь мог бы запросто еще и изнасиловать.
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16.12.2024 15:17 Ответить
Размечтались вы однако.
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16.12.2024 18:04 Ответить
менти - мразі. І з цього й треба виходити.
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16.12.2024 15:18 Ответить
Виборців Зеленського видно відразу! Давайте зруйнуєм всі державні інституції і будемо жити по закону джунглів! Може ще для тебе правило першої весільної ночі ввести?
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16.12.2024 17:10 Ответить
Привоз...що там за жінки працюють...пояснювати не буду...а менти чим займаються крім здоровенних лбів охорони...
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16.12.2024 15:21 Ответить
Жінок репати, це не з кацапами воювати....
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16.12.2024 15:26 Ответить
Тут частина відео. Тому виникає багато питань. З того що бачу... словесна перепалка, в якій поліцейській почав штовхатися та агресувати. По ітогу жінка, яка була позаду, спробувала нанести щось схоже чи то на удар, чи штовхнути. Моя особиста думка, враховуючи ситуацію і той факт, що до поліцейського були застосовані все ж не провомірні дії, він мав право здійснити затримання. Але, в його випадку тут явне перебільшення загрози і як наслідок перевищення фізичної сили призатримані. Як має бути, стосовно поліцейського треба провести службове розслідування та на час його проведення він має бути відсторонений від виконання посадових обов'язків. Ну, а жінка, як мінімум дрібне ***********.
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16.12.2024 15:52 Ответить
поліцейського не можна чіпати і ображати, жінку - оштрафувати на 20 тисяч
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16.12.2024 16:27 Ответить
НЕДОВОЛЬСТВО НАРОДА РАСТЁТ !)
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16.12.2024 15:54 Ответить
За клованов голосовало 73% населения. Какое такое недовольство?
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16.12.2024 16:18 Ответить
в яблочко
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16.12.2024 21:46 Ответить
Все чотко...
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16.12.2024 15:57 Ответить
Жінці пощастило. Піліціянт міг і табельну зброю (абсолютно законно, до речі) застосувати за фізичний напад на представника поліції.

Я охєрєваю з коментаторів. Якісь баби накинулися на мєнта і почали його штовхати, а можливо якась з них і заточку вже приготувала. Мені похєр, чого він там від них хотів і чого вони там возбухали. Те, що вони не мають права його і пальцем зачепити - очевидно. А всі розборки з мєнтом мали вести виключено через свого адвоката...

Пересічні хочуть, щоб поліція реально щось вирішувала і порядок підтримувала? При цьому всираються з-за того, що поліція застосовує абсолютний мінімум примусу (одиниці відсотків від дозволеного їм законом)... Нідерландах, Іспанії та всіляких америках - ті баби вже б в лужах крові, застрелені 3-4 поліціянтами валялись. Причому в Нідерландах і Іспанії - стріляли б з автоматів, а в США в половині штатів з пістолетів, а в половині з шокерів, після яких не лікуються тільки бугаї здоровезні.
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16.12.2024 15:58 Ответить
Мусора легко взнати по його спаму.
Гляньте, воно, мабуть, в безперервних відрядженнях по поліційних околотках за кордоном ошивається. Але нутро олігархічного мусора не приховоти.
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16.12.2024 16:57 Ответить
100 Відсотків ! В Сша скажену просто пристрелили.................Закон є закон!Якщо в державі без законня це хаос і анархія і це кінец . Поліцію треба поважати .
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16.12.2024 17:56 Ответить
Бабьоха впевнено зі спини напала з руками і ногами на поліцейського. Поліцейський замість того щоб підставити ще й щоку, завалив її мордою в асфальт. Що не так?
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16.12.2024 16:03 Ответить
Хреново тітка підготовлена. Треба було укатати мусора при допомозі технічних засобів. На м*ясокомбінаті позичила б!
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16.12.2024 16:59 Ответить
Всё по протоколу 👍
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16.12.2024 21:29 Ответить
Правильно зробив! Хай би ця лошиця спробувала деінде так себе поводити!
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16.12.2024 16:05 Ответить
Сама мусоридло, чи самець твій з мусорів?
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16.12.2024 17:00 Ответить
Лексіка підзаборного бидла
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16.12.2024 19:23 Ответить
Це ж не фронт де іде на тебе озброєний рашист а жінка яку можна заломати.Поліцай же "херой" і його тримають як пса проти простих людей.
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16.12.2024 16:11 Ответить
Шо за манера такая- бросаться с кулаками на полицейских? В некоторых странах Запада за такое и пристрелить могут,
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16.12.2024 16:14 Ответить
Ментов по ходу убийство на дороге ничему не научило. Теперь понимаю почему Клименко считает что эти мамины пирожочки не для войны.

Если бы там было три мужика, то этих двух альтернативно-одаренных, позволивших взять себя в круг - просто бы поломали.

Мент должен олицетворять власть и внушать уважение. Не можешь справиться - отходи, жди подкрепление. Можешь справиться - обезвреживай. А этот дурак даже женщину заломать толком не смог.

Надеюсь эту истеричку в погонах уволят, пусть с малолетками в супермаркете бодается.

Ну и бабе дать три месяца шконки, дабы неповадно было.
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16.12.2024 16:18 Ответить
поліцейський молодець, бидло потрібно ставити в стойло
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16.12.2024 16:29 Ответить
Тебе, мусор, в першу чергу
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16.12.2024 17:03 Ответить
А цим бойовитим кнурам не місце на передовій? Замість бусифікованих цивілів, інвалідів та дідів?
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16.12.2024 16:21 Ответить
Згідно з Конституцією захищати країну повинен кожен громадянин. Навіть засранці і обосцянці повинні. Така відмазка у ухилянтів як я не хочу не канає. Поліція на фронті буває регулярно, це якщо хто не знає.
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16.12.2024 16:48 Ответить
Як вона там буває? В якості кого? І на скільки далеко від передових окопів?
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16.12.2024 17:05 Ответить
Поліція буває біля нуля в пізноманітних ролях. Як бійці, як поліцейські, що працюють біля лінії фронту, як гуманітарні спеціалісти, що допомогають евакуювати населення.
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16.12.2024 17:42 Ответить
Не кажи дурницю. Сам міністр МВС заявив, що поліцаї не придатні воювати на фронті. Все на, що поліцаї здатні, це порушувати закони, та підіймати руку на жінок.
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16.12.2024 17:06 Ответить
А тебя недалёкую кто будет в городе защищать, поддерживать правопорядок?
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16.12.2024 17:07 Ответить
ті ж самі окупанти тільки внутрішні.
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16.12.2024 16:21 Ответить
Якби поліцейського забили ці бабиськи - тут би понасміхалися над ним коментатори . Цікаво , а куди будуть дзвонити ці дописувачі , коли їх на вулиці пограбують або залізуть до них в квартиру ? А тітка , яка махала клешнями , в будь-якій країні світу отримала б теж саме . Або ще жорсткіше .
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16.12.2024 16:35 Ответить
ти написав,а я подумав - а кого за останній принаймі рік захистили поліціянти ? думав думав і не знайшов.хоча кражі і всяке безчинство процвітає.10 хвилин назад був в магазині - місцевий мажорчик - стукачок пє пиво з горла сів в авто й поїхав.і марно дзвонити в 102 - ніхто його провіряти не буде.свой в доску.а потім трупи на дорогах - але це ж не поліція.от так.
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16.12.2024 18:01 Ответить
Відповідаю за себе : допомогли мені і в дуже скрутній ситуації . А в тебе запитую : що тобі відповіли , коли ти подзвонив ? Нічого , тому , що боїшся мажорчиків .
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16.12.2024 18:51 Ответить
дурак.я цьому мажорчику в свій час пику набив і поліцію визвав - в годину ночі в комендантський час.він був випивши за кермом і втік.ну поліція приїхала через пів години - опитали мене і дружину як свідка,поїхали до нього - був суд.і на суді про те що він був пяний ні гугу - за *********** йому штраф виписали і все.так що це за поліція ?
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16.12.2024 20:16 Ответить
Абсолютно правильный поступок. Полицейский был при исполнении, там было видно, что он пытался избежать конфликта просто отстраняя людей от того, с кем он вёл общение, или что там было. Вы с ума сошли даже рассуждать о том, что кто-то может прикоснуться к другому человеку, не говоря уже о представителе власти? Надеюсь, эту дуру хоть по админке привлекут. Неп буду делать отсылки, что бы сделали полицейские других стран, если бы их попытались, даже попытались, а не начали бить, как в данном случае.
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16.12.2024 17:06 Ответить
Жалко , на видео не видно, задержали женщину , которая начала конфликт, которая в чёрном
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16.12.2024 17:24 Ответить
а теперь посмотри видио про майдан получаются двойные стандарты на майдане можно убивать милиционеров а на улице голыми руками трогать нельзя
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17.12.2024 08:45 Ответить
Судячи з того,що приблатньонні одеські кацапи репетують на захист баби,обзиваючи поліцейського чєпушилой......мало бабі дали копняків,треба б більше....
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16.12.2024 17:08 Ответить
Действия полицейского были правильные , это было нападение на полицейского, у нас люди что-то расслабились и забыли что полицейский представители власти. И так у нас сейчас полицейские не воины а котята какие-то.
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16.12.2024 17:25 Ответить
Прийнято вважати що поліцейські в пострадянських республіках злочинці. Так простіше скидати владу.
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16.12.2024 17:54 Ответить
ну з цього відео видно що вагова категорія однакова --- але в боях без правил або мужик з мужиком або баба з бабою . а тут смєшанноє єдиноборство
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16.12.2024 17:30 Ответить
Та там по одному слову "чєпушило", зрозуміло, що там за публіка!
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16.12.2024 17:51 Ответить
Нервы нервы нервы, война ломает психику . мент Гавно однозначно , перед кем силу показывать ..
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16.12.2024 18:11 Ответить
Життя показує шо більшість жінок у схожих випадках такі нахабні бо знають що їм за це нічого не буде (на відміну від чоловіків) або просто відразу підніметься гвалт що хтось вдарив жінку. Шо там було до цього не показали. Ось як у кацапів, шось не так сказала і відразу в рило - бей бабу молотом будет баба золотом)))
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16.12.2024 18:22 Ответить
ну хоть не буряти!
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16.12.2024 18:47 Ответить
Поліцейський це представник держави, він не повинен доказувати правоту матюками та плювками.
Якщо, якась курва веде себе як скотина, то з нею поліція повинна і поводитись як зі скотиною.
Інакше НІЯК.
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16.12.2024 20:22 Ответить
Все вірно,тільки невеличка поправочка.Яка держава,такі і представники...і оточуючі,до речі.
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16.12.2024 21:41 Ответить
Можна трошки інакше:
Який народ така і держава
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16.12.2024 23:26 Ответить
Ну і навіщо тут таки заголовки - В Одесі поліцейський збив жінку з ніг, поклав її обличчям до землі та заламав руки?
Особа, статі схожої на жіночу, затримана після нападу на поліцейського. Крапка.
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16.12.2024 20:33 Ответить
Не думаю что в странах куда стремится Украина можно полицейскому дать купняка...и добавить....
Махновщина.....
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16.12.2024 21:33 Ответить
Поліцейський застосував силу після сили до нього. А хто хоче, щоб в них поліцію лупцювала всіляка гопота чи бабйо?!...
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17.12.2024 11:06 Ответить
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