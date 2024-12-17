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армия РФ (18059) ликвидация (3141)

Русский солдат замер посреди поля, услышав дрон-камикадзе. ВИДЕО

Российский захватчик, заметив украинский дрон-камикадзе, решил просто замереть прямо посреди поля. Бойцы 33-го отдельного штурмового батальона воспользовались моментом и ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки на захватчика опубликовано в телеграм-канале батальнону.

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Топ комментарии
+12
Це в них така останнім часом фішка. Коли чуєш дрона, то треба завмерти і сказати "чік-чірік, я в домікє".
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17.12.2024 18:55
+8
Не побіг, бо не хотів вмирати втомленим......
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17.12.2024 18:56
+5
Завмер - назавжди!
А просто недочував на ліве вухо.....
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17.12.2024 18:53
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Завмер - назавжди!
А просто недочував на ліве вухо.....
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17.12.2024 18:53 Ответить
Він просто вирішив, що "Втарой снаряд в адну варонку не падает...". Бачиш - коло нього вже один свою смерть знайшов? Зліва - каска валяється. Справа спереду - автомат...
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17.12.2024 20:51 Ответить
Яр! Уважуха...
Хоча я й молодший за Вас - але подумаю щоб окуляри придбати! Для Цензора...
Ви майже експерт, в хорошому розумінні цього слова!
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17.12.2024 21:00 Ответить
Дякую за комплімент... Це - "професійне"... Недарма у свій час вивчав криміналістику...
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17.12.2024 21:06 Ответить
Це в них така останнім часом фішка. Коли чуєш дрона, то треба завмерти і сказати "чік-чірік, я в домікє".
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17.12.2024 18:55 Ответить
З.І. А з іншого боку.. куди ото йому бігти? Помре стомлений...
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17.12.2024 19:02 Ответить
Праворуч, або назад і рєзско ліворуч... Та і там до накабздону флайєри... Ну чучхе пару штуків...
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17.12.2024 19:28 Ответить
Не побіг, бо не хотів вмирати втомленим......
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17.12.2024 18:56 Ответить
То є так, а ще бувби тоді розкиданийна великій площаді по частинам, і на мокшандії рузькой удовє аду каліну також довелося отримувати по частинам, а тоді ще місяць клададати до купи, а так вона отримає цілесеньку ну можливо тільки без запаски, тому що мізки той кідар втратив ще до зустрічі з добрим дроном.
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17.12.2024 20:02 Ответить
Або сліпий (1 група)або глухий (3-я або 2-а група) була....
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17.12.2024 18:59 Ответить
З обісраними штаниками бігти вже не так зручно.
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17.12.2024 18:59 Ответить
У наріків це зветься приход
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17.12.2024 19:02 Ответить
Це воно ще себе вважає "хєраічєскім парнєм". Реально кацапи- це істоти зі збоченою свідомістю.
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17.12.2024 19:03 Ответить
Правильне рішення , стій бо можу промазати .
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17.12.2024 19:04 Ответить
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17.12.2024 19:11 Ответить
Мабуть йому ДЗЕНН... Хєрова карма, бурьят або манс...
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17.12.2024 19:25 Ответить
лучше бы головку в песок засунул
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17.12.2024 19:36 Ответить
Тактика апосума, як на полігоні вчили.
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17.12.2024 20:05 Ответить
У опоссума тактика-прикинуться мертвым.Танатоз.А у этого лаптеногого-школа пьяного мастера палочника.
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17.12.2024 21:16 Ответить
 
 