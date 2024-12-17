Русский солдат замер посреди поля, услышав дрон-камикадзе. ВИДЕО
Российский захватчик, заметив украинский дрон-камикадзе, решил просто замереть прямо посреди поля. Бойцы 33-го отдельного штурмового батальона воспользовались моментом и ликвидировали оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки на захватчика опубликовано в телеграм-канале батальнону.
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+12 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий17.12.2024 18:55
+8 NELSON
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+5 Luk Viktor
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А просто недочував на ліве вухо.....
Хоча я й молодший за Вас - але подумаю щоб окуляри придбати! Для Цензора...
Ви майже експерт, в хорошому розумінні цього слова!
пьяного мастерапалочника.