Русский солдат замер посреди поля, услышав дрон-камикадзе. ВИДЕО

Российский захватчик, заметив украинский дрон-камикадзе, решил просто замереть прямо посреди поля. Бойцы 33-го отдельного штурмового батальона воспользовались моментом и ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки на захватчика опубликовано в телеграм-канале батальнону.

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