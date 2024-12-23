К сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и КНДР, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал мир активнее отвечать на сотрудничество России и Северной Кореи.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Докладывал Главком Сырский - по фронту и по районам Курской операции. На Курщине есть уже более 3 тысяч раненых и убитых северокорейских солдат. Россия их просто утилизирует в штурмах.
Почему корейцы должны воевать за Путина, ни один нормальный человек на земле не ответит. И к сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи.
Хотя для каждого государства и рядом с Корейским полуостровом для Китая, для других, также для государств в нашем регионе и где-либо в мире это угроза. То, что Москва передает военные технологии в Северную Корею и помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве одной семьи. Когда такое происходит, понимаешь, что немного стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не делать ситуацию хуже.
Москва слов не понимает. Но должна чувствовать силу. Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы достичь мира", - подчеркнул Зеленский.
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Подивіться та Орбана, Фіцо, на майбутнього президента США Трампа чи Маска.
Рай для тех, кто примирился с Создателем
Коли офіційний радник шостого президента України Литвин називає п'ятого президента України "Петром Жмуруковичем" - це він так виказує підтримку державному зраднику Деркачу?
Чи надає сигнал ФСБ, що тут їм досі є з ким співпрацювати і бажає таких самих регалій Деркача як звання сенатора та нагород рф за лайно в чубаті голови?
Ви з дєрмаком вже стільки наробили, що вистачить на кілька поколінь, бездарі тупоголові.
В якому отворі у путіна можна було побачити мир - теж жодна нормальна людина на землі не відповість. І як можна було закликати країну жрати шашлики перед війною - теж жодна нормальна людина на землі не відповість. І як можна було усю державну владу в країні замініти на одного ворюгу-ларьочника Єрмака - теж жодна нормальна людина на землі не відповість.
Але проблема у тому, що жодна нормальна людина у світі не відповість - як можна було країну кинути пад ноги блазню, який на країні грає членом, як на роялі.
Якщо 13.500.000 мільйонів громадян кидають країну у багнюку під ноги такому чувирлу - тепер виходить, що країна і є отой рояль, на якому грає Зеленський.
Звертатись треба до Бога, це все змінить