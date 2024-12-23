К сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал мир активнее отвечать на сотрудничество России и Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Докладывал Главком Сырский - по фронту и по районам Курской операции. На Курщине есть уже более 3 тысяч раненых и убитых северокорейских солдат. Россия их просто утилизирует в штурмах.

Почему корейцы должны воевать за Путина, ни один нормальный человек на земле не ответит. И к сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи.

Хотя для каждого государства и рядом с Корейским полуостровом для Китая, для других, также для государств в нашем регионе и где-либо в мире это угроза. То, что Москва передает военные технологии в Северную Корею и помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве одной семьи. Когда такое происходит, понимаешь, что немного стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не делать ситуацию хуже.

Москва слов не понимает. Но должна чувствовать силу. Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы достичь мира", - подчеркнул Зеленский.

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