РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 762 26
Зеленский (19042) КНДР (1098) обращение (701) война в Украине (1151)

К сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал мир активнее отвечать на сотрудничество России и Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Докладывал Главком Сырский - по фронту и по районам Курской операции. На Курщине есть уже более 3 тысяч раненых и убитых северокорейских солдат. Россия их просто утилизирует в штурмах.

Почему корейцы должны воевать за Путина, ни один нормальный человек на земле не ответит. И к сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи.

Хотя для каждого государства и рядом с Корейским полуостровом для Китая, для других, также для государств в нашем регионе и где-либо в мире это угроза. То, что Москва передает военные технологии в Северную Корею и помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве одной семьи. Когда такое происходит, понимаешь, что немного стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не делать ситуацию хуже.

Москва слов не понимает. Но должна чувствовать силу. Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы достичь мира", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: КНДР сама предложила отправить северокорейских военных в Россию, - NYT
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
🤡, потвора зеленська !!! Їди ...!!!
показать весь комментарий
23.12.2024 22:18
+7
Попали куда-то очень хорошо...
показать весь комментарий
23.12.2024 21:57
+6
показать весь комментарий
23.12.2024 21:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.12.2024 21:56 Ответить
Попали куда-то очень хорошо...
показать весь комментарий
23.12.2024 21:57 Ответить
Виглядає, наче в арєшнік попали
показать весь комментарий
23.12.2024 22:07 Ответить
В яблочко !
показать весь комментарий
23.12.2024 22:20 Ответить
Або в чемодан ху...ла, коли він на ньому сидів
показать весь комментарий
23.12.2024 22:44 Ответить
Тоді б на фото були б "червоні лінії"
показать весь комментарий
23.12.2024 23:03 Ответить
Світ заохочує до цієї злочинній колаборації.
Подивіться та Орбана, Фіцо, на майбутнього президента США Трампа чи Маска.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:03 Ответить
Похоже етому миру скоро придет конец. В США уже разгораются большие страсти и Маск себя возомнил правителем мира. Если он договорится с Китаем и ****** бедет большой п***ц етой планете.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:05 Ответить
Та да, светлое будущее всего человечества существует только в воображении красных, и пролетариату это импонирует. Библия пишет, что земля и все дела на ней сгорят. А
Рай для тех, кто примирился с Создателем
показать весь комментарий
24.12.2024 06:33 Ответить
Валерій ПРОЗАПАС:

Коли офіційний радник шостого президента України Литвин називає п'ятого президента України "Петром Жмуруковичем" - це він так виказує підтримку державному зраднику Деркачу?

Чи надає сигнал ФСБ, що тут їм досі є з ким співпрацювати і бажає таких самих регалій Деркача як звання сенатора та нагород рф за лайно в чубаті голови?
показать весь комментарий
23.12.2024 22:09 Ответить
Головне, нічого не говорити про Белороссію та про "батька", бо він усе робить правильно.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:17 Ответить
🤡, потвора зеленська !!! Їди ...!!!
показать весь комментарий
23.12.2024 22:18 Ответить
підарюга зелена, уйобку ти неоковирний, а з іраном, який кацапам "шахеди" постачає, ми навіть дипвідносини не розірвали!!!!! позорисько квартальне, досі не розірвали!! а з білорусами теж досі - досі!! - маємо дипвідносини!! **** зелена, коли ж ти, тварь, здохнеш нарешті?!
показать весь комментарий
23.12.2024 22:24 Ответить
піднадоїла західному світу ситість та безпека…. от і лоскочуть машонки диктаторам … одні китайському інші руснявому….так же ж аукнеться…. як і кожні сто років…
показать весь комментарий
23.12.2024 22:25 Ответить
А могли б не сиднем сидіти, а дати Зеленскому гроші!

показать весь комментарий
23.12.2024 22:35 Ответить
тут у останньому слові потрійна помилка. замість "еро" повинна бути літера "у"
показать весь комментарий
24.12.2024 07:36 Ответить
Світ бачить твоє відношення, скулеж замість вдячності, бачить і як, з їх допомогою, твої дружки поступають. І є думка, що скоро просто тебе пошлють. А допомагають тому що в народ України вірять, особливо в тих, хто її захищає
показать весь комментарий
23.12.2024 22:42 Ответить
Володя, в такому випадку відкрий кордони і дай можливість врятуватися тим, хто ще може і хоче цього! Чи тепер всіх треба вбити через те, що у західних лідерів мікроскопічні яйця?
показать весь комментарий
23.12.2024 22:45 Ответить
І ми зробимо все, щоб миру досягти", - наголосив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/v3526702
Ви з дєрмаком вже стільки наробили, що вистачить на кілька поколінь, бездарі тупоголові.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:55 Ответить
Проте ЗЕ робив перед 24.02.22 дуже багато,лицемір
показать весь комментарий
23.12.2024 23:10 Ответить
Чому корейці повинні воювати за Путіна, жодна нормальна людина на землі не відповість.

В якому отворі у путіна можна було побачити мир - теж жодна нормальна людина на землі не відповість. І як можна було закликати країну жрати шашлики перед війною - теж жодна нормальна людина на землі не відповість. І як можна було усю державну владу в країні замініти на одного ворюгу-ларьочника Єрмака - теж жодна нормальна людина на землі не відповість.
Але проблема у тому, що жодна нормальна людина у світі не відповість - як можна було країну кинути пад ноги блазню, який на країні грає членом, як на роялі.
Якщо 13.500.000 мільйонів громадян кидають країну у багнюку під ноги такому чувирлу - тепер виходить, що країна і є отой рояль, на якому грає Зеленський.
показать весь комментарий
23.12.2024 23:16 Ответить
Шашлыки помнишь!Что ты делал?
показать весь комментарий
24.12.2024 03:28 Ответить
"Весь мир лежит во зле* (с)
Звертатись треба до Бога, це все змінить
показать весь комментарий
24.12.2024 06:38 Ответить
Не надоело еще? Вам на другой сайт, здесь, в основном, обсуждают реальные проблемы, без мистики.
показать весь комментарий
24.12.2024 08:13 Ответить
Хочу додати, що в Україні теж ніхто не бореться з держзрадниками, узурпаторами влади, крадіями. Тільки намагаються зробити злочинцями тих, хто звинувачує держзрадників, крадіїв, узурпаторів або критикує владу.
показать весь комментарий
24.12.2024 07:35 Ответить
Як це нічого, Володимир Олександрович? Біля Гамбурга знов автобан ремонтують, щось з покриттям, мабуть оновлюють! Ділянка приблизно півтора кілометри, рух тільки по одній смузі в кожному напрямку, від того корки !
показать весь комментарий
24.12.2024 10:08 Ответить
 
 